Zlatan 39 år idag – alla 488 mål för klubblag per säsong

Idag lördag den 3:e oktober 2020 fyller Zlatan Ibrahimovic (och Andreas Isaksson) 39 år. Isaksson har lämnat proffskarriären medan Zlatan fortfarande är still going strong. Dags för en ny koll på Zlatan-målen för klubblag i senior-sammanhang!

Så här har det gått för den nu 39-årige supersvensken målmässigt säsong för säsong där alla seniortävlingar för klubblag är inräknade:

Stapeldiagrammet ovan visar Zlatan Ibrahimovics facit från och med övergången till Ajax sommaren 2001. De 18 målen för Malmö FF (Allsvenskan, Superettan & Svenska Cupen) plus de 470 följande målen totalt för så kallade “europeiska lag” och i MLS innebär 488 mål på seniornivå för klubblag. Dessa 488 mål har tillkommit i 810 matcher vilket innebär ett målsnitt på 0,602.

Det återstår alltså 12 mål till milstolpen 500 mål för klubblag på seniornivå.

***

Viktigt beträffande straffmål är att endast straffmål i matcher räknas, även straffmål i förlängning i cupmatcher. Straffläggningsmål efter oavgjord match eller oavgjort dubbelmöte i cupsammanhang räknas – inte – in.

Beträffande klubblagsmatcher räknas endast tävlingsmatcher in. Matcher i kategorin träningsmatcher, försäsongsturneringar och uppvisningsmatcher räknas – ej – in.

***

Zlatan Ibrahimovic fick ett positivt testresultat (se hans tweet här) för Corona torsdagen den 24:e september – timmarna innan EL-kvalmatchen mot Bodö/Glimt som Milan vann med 3–2 med Zlatan av förklarliga skäl utanför matchtruppen. Idag på hans födelsedag har det gått 9 dygn sedan det positiva resultatet. På hans twittersida skrevs texten “This animal cannot be tamed” i samband med han joggade på löpband igår fredag den 2:a oktober. Oklart när han är tillbaka.

Så här ser ser Milans spelschema ut för närmaste framtiden…

Sön 4 okt 2020: Milan – Spezia (Serie A)

Lör 17 okt 2020: Inter – Milan (Serie A)

Tor 22 okt 2020: Celtic – Milan (EL)

I den italienska cupen (Coppa Italia) kliver Milan in i åttondelsfinalen kring mitten av januari nästa år om allt går enligt plan.

***

När tror ni läsare att Zlatan gör comeback efter Corona?