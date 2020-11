Inför Frankrike–Sverige imorgon - alla inbördes möten

Drömmen för Sverige att stanna kvar i den högsta divisionen i Nations League och därmed få möta de bästa landslagen lever fortfarande tack vare Sveriges seger senast mot Kroatien. Förutsättningen är enkel – Sverige måste få med sig ett bättre resultat mot (redan klara gruppsegraren) Frankrike än vad Kroatien kan prestera mot Portugal. Bägge matcher spelas imorgon kväll.

Men hur har Sverige presterat mot morgondagens motståndare Frankrike genom alla år? Det ger en viss fingervisning för hur chansen är att vinna. Så här har alla 22 tidigare möten slutat:

Eftersom mötet imorgon är en bortamatch i tävlingssammanhang kommer här en summering av alla tidigare matcher av den typen:

Sverige har alltså aldrig vunnit en tävlingsmatch mot Frankrike i Frankrike. Endast på “bortaneutral” mark och det var en för Frankrike i princip betydelselös match i EM 2012 i den sista omgången i gruppspelet.

Nu är det åter dags för en ny match som är betydelselös för Frankrike. Kanske ger det Sverige en gyllene chans att vinna morgondagens möte.

***

Så här ser de olika tabellraderna ut:

***

Frankrike–Sverige imorgon kväll kommer att sändas på TV4 och C More Fotboll. Den andra matchen i samma grupp som spelas samtidigt, Kroatien–Portugal, kommer att sändas på TV12 och C More Live.

Både Sverige och Kroatien har –6 i målskillnad och likadan inbördes målskillnad och poängskörd. Kroatien har dock fler gjorda mål vilket placerar dem före Sverige just nu. Därför måste Sverige få till ett bättre resultat mot Frankrike än vad Kroatien kan ordna mot Portugal.