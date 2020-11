Zlatan Ibrahimovic har nu gjort 496 mål för klubblag

Efter söndagens 2 nya mål från Zlatan Ibrahimovic i ligamatchen borta mot Napoli förlängdes sviten med mål i varje spelad Serie A-match och dessutom är supersvensken ännu närmre milstolpen 500 gjorda mål i tävlingssammanhang för klubblag på seniornivå.

495:an och 496:an bokfördes under söndagkvällen efter ny målsuccé från Zlatan Ibrahimovic, som snart är 39 år och 2 månader gammal och “still going strong”. Så här har målen fördelats per säsong:

Det återstår nu endast 4 mål till milstolpen 500 mål för klubblag. Detta handlar givetvis om seniornivå och endast A-lag. Dessutom gäller bara riktiga tävlingsmatcher. Mål i straffläggningar i cupmatcher räknas dock inte med.

Totalt antal karriärmål – i seniorsammanhang – för Zlatan är nu 558 stycken. Detta fördelar sig över 496 klubblagsmål och 62 mål för Sveriges A-landslag.

Milans kommande matcher:

Tor 26 nov 2020: Lille – Milan (Europa League)

Sön 29 nov 2020: Milan – Fiorentina (Serie A)

…återstår att se hur Zlatan kommer att matchas med tanke på att han byttes ut i 79:e minuten igår mot Napoli av säkerhetsskäl med någon skada.