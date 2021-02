Ronaldo vs Messi vs Zlatan: antal CL-mål (grafiskt)

Igår påbörjades åttondelsfinalerna i Champions League och Messi slog in ett straffmål och gjorde därmed sitt 119:e turneringsmål. Ikväll har Cristiano Ronaldo chansen att göra något åt sin målskörd. Det var länge sedan senaste Ronaldo vs Messi vs Zlatan i CL beträffande gjorda mål och det är därmed hög tid för en uppdatering av läget.

Så här ser det ut just nu för Zlatan vs Messi vs Ronaldo i antal gjorda mål inför kvällens åttondelsfinal mellan Porto och Ronaldos Juventus:

Ronaldo är minst sagt slutspelskungen i denna trio. Diagrammet talar för sig självt. Notera att Messi har gjort lika många slutspelsmål som Zlatan har gjort turneringsmål. Ett ytterligare slutspelsmål av Messi och han har har gjort lika många slutspelsmål som Zlatan har gjort CL-mål inklusive kvalmål.

Zlatan är som bekant inte med i pågående säsongen av Champions League då hans Milan deltar i Europa League och är fortfarande kvar. Kanske är Zlatan kvar i Milan nästa säsong och därmed en comeback i Champions League?

Ronaldo är 10 mål ifrån Zlatans 48 turneringsmål – gånger 3: 48 mål x 3 = 144 mål.

***

Nu över till målutvecklingen grafiskt sett:

Här ser vi en slags “slow-down” från både Messi och Ronaldo i antal nya CL-mål per säsong på sistone. Ronaldos slow-down började en säsong tidigare än för Messi.

Så här ser det ut för målen i enbart slutspelsfasen där det i överlag handlar om tuffare motstånd än i gruppspelet:

Efter Zlatans fyra säsonger i PSG låg han långt efter både Ronaldo och Messi. Därefter har det blivit andra klubbar och den där knäskadan (20:e april 2017) som gjort att han missat flera CL-säsonger och halkat efter ännu mer i statistiken.

***

Porto – Juventus startar klockan 21:00 ikväll. Imorgon torsdag möter Zlatans Milan Röda Stjärnan borta i Europa League.