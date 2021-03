Inför Sverige–Kosovo 28 mars: bägges världsranking (grafiskt)

Nu på söndag kväll den 28:e mars är det dags för både den andra matchen i VM-kvalet och den andra matchen någonsin för Sveriges del mot Kosovo. Det finns inte speciellt mycket inbördes statistik mellan Sverige och Kosovo. Men “vi tager det vi haver”. Här kommer en del av den statistik som finns.

Först ut – inbördes möten mellan nationerna och det har bara spelats en enda match:

Tabellen ovan talar för sig själv: det är för få inbördes möten än så länge. Två matcher väntar i år där den första är nu på söndag och den andra är i oktober.

För att utvidga resultatstatistiken som är vettigt är Kosovos inbördes tabellrader med nordiska fotbollsnationer av intresse (i Kosovo-favör):

VS Danmark – 1m, 0 1 0 2–2 (±0)

VS Finland – 2m, 0 1 1 1–2 (–1)

VS Island – 2m, 0 0 2 1–4 (–3)

VS Norge – aldrig mötts

VS Sverige – 1m, 0 0 1 0–1 (–1)

Totalt – 6m, 0 2 4 4–9 (–5)

Vi ser här att Kosovo har ännu inte vunnit mot de nordiska länderna som är nämnda ovan. Nu över till Kosovo mot Sverige på världsrankingen:

Kosovo är en relativt ny fotbollsnation. I maj 2016 blev Kosovo accepterat av både Uefa och Fifa. Nationen har ännu inte lyckats bli bättre rankad än 100 i världen. Sverige å sin sida har aldrig varit rankad sämre än 50. Kosovos ranking har dock förbättrats betydligt sedan 2017 som var första helåret för nationen som medlem hos Uefa och Fifa.

***

VM-kvalmatchen Kosovo–Sverige kommer att visas på TV4 och C More Fotboll. Klockan 20:45 på söndag är det som gäller. 20:30 börjar försnacket på TV4.