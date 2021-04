Ny grafisk Guldskon-koll efter Lewandowskis comeback & mål

I slutet av mars skadade sig Guldskon-ledaren Robert Lewandowski och beräknades då missa alla tävlingsmatcher kommande cirka 4 veckorna, men han gjorde comeback redan nu i lördags den 24:e april i ligaspelet och gjorde dessutom ett nytt mål. Därmed dags för en ny grafisk koll på Guldskon!

Så här har målutvecklingen sett ut hittills för ett urval av anfallare:

Vi ser i diagrammet ovan att det finns tre spelare på andra plats. Ytterligare två spelare är på delad andraplats (25 mål med 2 poäng per mål): André Silva i Eintracht Frankfurt och Kylian Mbappé i PSG. De tyska klubbarnas säsong är 34 ligamatcher lång medan klubbarna i Spanien, England, Italien och Frankrike spelar 38 omgångar.

Eventuellt kommer André Silva och Kylian Mbappé att adderas till diagrammet i nästa Guldskon-kollen.

Robert Lewandowski lyckades öka sitt avstånd till Messi & Ronaldo denna helg då Lewandowski gjorde ett nytt mål medan Messi & Ronaldo klev av mållösa efter respektive slutsignal.

Nu återstår det 3 omgångar för Bayern München i Bundesliga och Lewandowski står på 36 gjorda mål. Hur bra detta är bör jämföras med tidigare skyttekungar i Bundesliga:

1971–72 – Gerd Müller (Bayern München), 40 mål

1969–70 – Gerd Müller (Bayern München), 38 mål

1972–73 – Gerd Müller (Bayern München), 36 mål

(2020–21 – 3 omgångar kvar: R Lewandowski, 36 mål)

1976–77 – Dieter Müller (1. FC Köln), 34 mål

2019–20 – R Lewandowski (Bayern München), 34 mål

Det var för övrigt under säsongen 1971–72 som Gerd Müller vann Guldskon och det är fortfarande senaste gången som en spelare från en tysk klubb vunnit denna individuella titel. De 40 ligamålen den säsongen är än idag säsongsrekordet för Bundesliga.

Lewandowski måste göra 4 mål i de 3 avslutande omgångarna för att tangera Gerd Müllers alla tiders Bundesliga-rekord. 5 mål eller mer på slutet från Lewandowski innebär ett nytt rekord.

Hur det än går för Lewandowski på slutet har han gjort ett nytt personbästa i karriären och har säkrat en delad tredjeplats som bästa skyttekung i Bundesliga historia (se tabellen ovan).

Som vanligt är det viktigt att upprepa att för Guldskon räknas endast ligamål och det är 2 poäng per mål i de 5 bäst rankade ligorna. Därefter 1,5 poäng per mål för de sämre rankade ligorna (plats 6 och sämre – till 21 eller 22) och 1 poäng per mål för de absolut sämst rankade ligorna.