Inför europeiska supercupen ikväll: 2000-talets vinnarländer i cuperna

Ikväll möts CL-mästaren Chelsea och EL-mästaren Villarreal i den europeiska supercupen som spelas i Belfast (Nordirland) på en arena med publikkapacitet som är drygt 18 tusen. Men det är inte bara en fråga om Chelsea mot Villarreal – det handlar även om ligatillhörigheter: England (Premier League) mot Spanien (La Liga). Inför kvällens match är det intressant att kasta ett öga på ligatillhörigheterna för mästarlagen under 2000-talet i de olika internationella cuperna som de europeiska lagen deltar i.

Så här har det sett ut hittills för vinnarlagens ligatillhörigheter sedan år 2000:

Sedan år 2019 har den tidigare dominanten för 2014–2018 (Spanien) vunnit ovanligt få titlar då England och Tyskland vunnit mer än Spanien.

Spanien har aldrig haft mer än 2 missade europeiska supercup-titlar i rad under 2000-talet. Just nu är sviten uppe i 2 missade titlar i rad. Ikväll kan den för spansk del, tråkiga sviten, förlängas till nytt osmickrande rekord under 2000-talet.

För engelsk del finns chansen för en fjärde titel under 2000-talet i den europeiska supercupen.

Matchen Chelsea–Villarreal startar ikväll 21:00. Sändande kanal är TV4 där försnacket startar 20:30.