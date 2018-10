Han borde få Guldbollen - men det blir en hård kamp

Om en månad ska Guldbollen delas ut. Förra året fick Andreas Granqvist priset, och frågan är vem som vinner 2018? Vid en titt på prestationer i klubblag och landslag så sticker några ut. Har tagit en närmare titt på fem spelares statistik över 2018.

Zlatan är inte en av fem. Med 21 mål på 25 matcher i MLS borde han få pris som årets anfallare på Fotbollsgalan, men när det kommer till Guldbollen tror jag att det blir svårt för honom med tanke på att han inte var med när landslaget gjorde det väldigt bra under VM. Känns som att juryn kommer att lägga en del vikt vid VM-prestation.

Robin Olsen, Andreas Granqvist, Victor Nilsson Lindelöf, Emil Forsberg, Viktor Claesson. Där är fem spelare som jag har kollat på.

Vi pratade om detta i Fotbollskanalen On Tour från Kaliningrad som går att se här och där Lundh har en annan vinnare än vad jag har.

Robin Olsen

FC Köpenham

Ligan

5 matcher – 3 segrar – 2 förluster – 6 insläppta

Danska cupen

1 match – 1 förlust – 1 insläppt

Europa League

1 match – 1 förlust – 4 insläppta

Roma

Ligan

8 matcher – 4 segrar – 2 oavgjorda – 2 förluster – 10 insläppta

International Champions Cup

2 matcher – 1 seger – 1 förlust – 4 insläppta

Champions League

2 matcher – 1 seger – 1 förlust – 3 insläppta

Landslaget

Träningslandskamp

2 matcher – 2 oavgjorda – 0 insläppta

VM

5 matcher – 3 segrar – 2 förluster – 4 insläppta

Nations League

1 match – 1 förlust – 3 insläppta

Fotbollskanalens betyg från årets landskamper: 2, 3, 2, 3, 3, 4, 3, 2

(betygskalan: 1:dålig, 2: godkänd, 3: bra, 4: väldigt bra, 5: världsklass)

Sammanlagt

27 Matcher – 12 segrar – 4 oavgjorda – 11 förluster – 35 insläppta

FCK: 7 matcher – 3 segrar – 4 förluster – 11 insläppta

Roma: 12 matcher – 6 segrar – 2 oavgjorda – 4 förluster – 17 insläppta

Landslaget: 8 matcher – 3 segrar – 2 oavgjorda – 3 förluster – 7 insläppta

Kommentar: FCK gick inte lika bra som tidigare och slutade fyra i ligan. Gjorde ett bra VM. Efter VM en fin flytt till Roma som efter åtta omgångar ligger sexa i ligan och där han har fått beröm. Har hela tiden varit given i sina lag.

Andreas Granqvist

Krasnodar

Ligan

10 matcher – 5 segrar – 3 oavgjorda – 2 förluster – 14–7 i målskillnad

Helsingborg

Ligan

11 matcher – 8 segrar – 3 oavgjorda – 22–7 i målskillnad

1 mål

Landslaget

Träningslandskamper

3 matcher – 2 oavgjorda – 1 förlust – 1–2 i målskillnad

VM

5 matcher – 3 segrar – 2 förluster – 6–4 i målskillnad – gjorde två mål på straff

Fotbollskanalens betyg från årets landskamper: 3, 2, 3, 4, 4, 5, 4, 4

(betygskalan: 1:dålig, 2: godkänd, 3: bra, 4: väldigt bra, 5: världsklass)

Sammanlagt: 29 matcher – 16 segrar – 8 oavgjorda – 5 förluster – 43–20 i målskillnad

Kommentar: Krasnodar slutade fyra i ligan och kvalificerade sig för Europa League. Flyttade till Helsingborg som då, efter 15 omgångar, låg tvåa med 9 segrar – 4 oavgjorda – 2 förluster – 29–16 i målskillnad. Nu har Granen spelat 11 matcher – 8 segrar – 3 oavgjorda – 22–7 i målskillnad, och HIF toppar superettan och är nära allsvenskan. Har hela tiden varit given i sina lag och varit kapten. Var en av landslagets bästa i VM, gjorde där bland annat avgörande prestationer med straffmål mot Sydkorea och Mexiko.

Victor Nilsson Lindelöf

Manchester United

Ligan

15 matcher – 9 segrar – 2 oavgjord – 4 förlust – 24–19 i målskillnad

FA cup

3 matcher – 3 segrar – 8–0 i målskillnad

Champions League

2 match – 1 seger – 1 oavgjord – 3–0

Club friendly

1 match – 1 förlust – 0–1

Landslaget

Träningslandskamp

3 matcher – 2 oavgjorda – 1 förlust – 1–2 i målskillnad

VM

4 matcher – 2 segrar – 2 förluster – 5–4 i målskillnad

Nations League

1 match – 1 förlust – 2-3 I målskillnad

Fotbollskanalens betyg från årets landskamper: 2, 2, 3, 4, 5, 4, 4, 3

(betygskalan: 1:dålig, 2: godkänd, 3: bra, 4: väldigt bra, 5: världsklass)

Sammanlagt: 29 matcher – 15 segrar – 5 oavgjorda – 9 förluster – 43–29 i målskillnad

Manchester United: 21 matcher – 13 segrar – 3 oavgjorda – 5 förluster – 35–20 i målskillnad

Landslaget: 8 matcher – 2 segrar – 2 oavgjorda – 4 förluster – 8–9 i målskillnad

Kommentar: Manchester United slutade tvåa i ligan och ligger nu, efter åtta omgångar, åtta. Har haft svårt att ta en given startplats i klubblaget och det har varit mycket in och ut ur startelvan. Given i landslaget. Väldigt starkt VM där han var en av lagets bästa (i mitt tyckte den som var bäst). Är tillsammans med Robin Olsen den vars klubb spelar på högst nivå.

Emil Forsberg

Leipzig

Ligan

12 starter – 4 segrar – 4 oavgjorda – 4 förluster

3 inhopp – 1 seger – 1 oavgjord – 1 förlust

3 mål – 2 assist

Inhemsk cup

1 match (start) – 1 seger

1 mål

Europa League

5 starter – 2 segrar – 3 oavgjorda

1 assist

6 inhopp – 3 segrar – 1 oavgjord – 2 förluster

1 mål – 1 assist

Landslaget

Träningslandskamp

3 matcher – 2 oavgjorda – 1 förlust

Inga poäng

VM

5 starter – 3 segrar – 2 förluster

1 mål

Fotbollskanalens betyg från årets landskamper: 4, 3, 2, 1, 2, 2, 3, 1

(betygskalan: 1:dålig, 2: godkänd, 3: bra, 4: väldigt bra, 5: världsklass)

Sammanlagt: 35 matcher – 14 segrar – 11 oavgjorda – 10 förluster – 6 mål – 4 assist

26 start – 9 inhopp

Ligan: 15 matcher – 5 segrar – 5 oavgjorda – 5 förluster – 3 mål – 2 assist

Europa League: 11 matcher (5 start och 6 inhopp) – 5 segrar – 4 oavgjorda – 2 förluster – 1 mål – 2 assist

Landslaget: 8 matcher – 3 segrar – 2 oavgjorda – 3 förluster – 1 mål

Kommentar: Inte lika vasst 2018 som 2017. Har haft en del problem med skador och varit in och ut ur startelvan i klubblaget. Given i landslaget men hade ett tufft VM. Leipzig slutade sexa i Bundesliga och ligger nu, efter sju omgångar, tvåa. Pratade själv på onsdagens presskonferens om att hans 2018 varit okej, att han hade lite skadeproblem i början och att han först nu känner sig på gång.

Viktor Claesson

Krasnodar

Ligan

20 matcher (19 start – 1 inhopp) – 11 segrar – 4 oavgjorda – 5 förluster

8 mål – 1 assist

Inhemsk cup

1 match (start) – 1 seger

Inga poäng

Europa League

2 matcher (båda start) – 2 segrar

1 mål – 1 assist

Landslaget

Träningslandskamp

4 matcher (2 start – 2 inhopp) – 1 oavgjord – 3 förluster

1 assist

VM

5 matcher (alla start) – 3 segrar – 2 förluster

2 assist

Nations League

1 match (start) – 1 förlust

1 mål

Fotbollskanalens betyg från årets landskamper: 2, 2, 4, 3, 3, 3, 3, 2, 3

(betygskalan: 1:dålig, 2: godkänd, 3: bra, 4: väldigt bra, 5: världsklass)

Sammanlagt: 33 matcher – 17 segrar – 5 oavgjorda – 11 förluster – 10 mål – 5 assist

Krasnodar: 23 matcher – 14 segrar – 4 oavgjorda – 5 förluster – 9 mål – 2 assist

Landslaget: 10 matcher – 3 segrar – 1 oavgjord – 6 förluster – 1 mål – 3 assist

Kommentar: Given i klubblaget och i landslaget. Krasnodar slutade fyra i ligan och ligger nu, efter tio omgångar, tvåa. Hade ett starkt VM och var offensivt lagets bäste.

Sammanlagt

Robin Olsen: 27 matcher – 12 segrar – 4 oavgjorda – 11 förluster – 35 insläppta

Andreas Granqvist: 29 matcher – 16 segrar – 8 oavgjorda – 5 förluster – 43–20 i målskillnad

Victor Nilsson Lindelöf: 29 matcher – 15 segrar – 5 oavgjorda – 9 förluster – 43–29 i målskillnad

Emil Forsberg: 35 matcher – 14 segrar – 11 oavgjorda – 10 förluster – 6 mål – 4 assist

Viktor Claesson: 33 matcher – 17 segrar – 5 oavgjorda – 11 förluster – 10 mål – 5 assist

Kommentar: Om en ser till 2018 för de här fem så tycker jag att Emil Forsberg faller bort först och sedan Viktor Claesson. Då återstår tre.

Tycker att Robin Olsen kommer trea. Då står det mellan Andreas Granqvist och Victor Nilsson Lindelöf.

Ser man till landslaget så var båda väldigt bra i VM och var nycklar till lagets fantastiska defensiv. ”Granen” gjorde även två avgörande insatser med straffmål mot Sydkorea och Mexiko. Men tycker ändå att den som höll högst nivå var Lindelöf.

Ser man till klubblag så var Granqvist kapten och tog sitt Krasnodar till Europa League och är nu på väg att föra upp Helsingborg till allsvenskan (han har inte förlorat någon match med HIF). Lindelöf har haft det mer turbulent i sitt klubblag och åkt ut och in från startelvan, men han spelar ändå på en betydligt högre nivå, och det är inte bara han som har haft det turbulent utan det är hela Manchester United med tränare och spelare.

Mitt val som årets spelare 2018 är Victor Nilsson Lindelöf.

Då borde övriga priser rimligtvis bli så här:

Årets målvakt: Robin Olsen

Årets försvarare: Victor Nilsson Lindelöf

Årets mittfältare: Viktor Claesson

Årets anfallare: Zlatan Ibrahimovic