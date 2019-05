Spelarna som slåss om sista platserna i Gerhardssons VM-trupp

I dag tar Peter Gerhardsson ut Sveriges VM-trupp. I de två senaste trupperna – Algarve cup, och mot Tyskland och Österrike – har Gerhardsson testat 26 spelare. 24 stycken kom med i Algarve. Två åkte ut och två nya kom in till den senaste truppen där det också var 24 spelare med.

Till Frankrike får 23 spelare åka med. Frågan är om det blir väntade val eller någon skräll?

Defensivt har Sverige varit bättre än offensivt i årets matcher. Det skulle därför förvåna om det blir någon skräll i försvaret.

Stina Blackstenius har varit Gerhardssons förstaval som anfallare och bakom har Mimmi Larsson och Anna Anvegård varit. Nu har röster höjts för Göteborgs duo Rebecka Blomqvist och Pauline Hammarlund. Bland annat sa Linköpings tränare Olof Unogård att man kan fundera på om Sveriges bästa forwards har varit med i landslagstruppen eller om någon av Blomqvist och Hammarlund borde vara med.

Med tanke på att Gerhardsson “bara” haft med tre anfallare – och att Larsson och Anvegård är färska i landslagssammanhang samt att båda inte fått någon superstart i allsvenskan – så är känslan att det finns chans för spelare som inte varit med i de senaste trupperna att slå sig in här.

Men med tanke på att både Mimmi Larsson och Anna Anvegård var med både i Algarve och mot Tyskland och Österrike så skulle det förvåna om någon åker bort nu.

Störst konkurrens är det bland offensiva och tekniska yttrar. Sofia Jakobsson, Lina Hurtig, Madelen Janogy, Julia Zigiotti Olme, Olivia Schough, Fridolina Rolfö. Kommer alla sex med? Här känns Jakobsson och Rolfö mest givna. Sedan blir det ett getingbo och inte helt enkelt för Gerhardsson att ta bort någon/några.

Vanligt är att en förbundskapten tar ut tre målvakter, sedan två på varje position och fyra anfallare.

Att Nathalie Björn verkar vara skadefri är ett glädjebesked för Peter Gerhardsson som gillar att han kan använda henne antingen som försvarare eller mittfältare. Det gör att han kan ta fler än fyra yttrar, till exempel.

Känslan är att Julia Zigiotti Olme, Olivia Schough, Madelen Janogy, Hanna Folkesson, Pauline Hammarlund och Mia Carlsson slåss om de fyra sista platserna.

Folkesson har varit backup till de sittande mittfältarna Caroline Seger och Elin Rubensson. På den positionen kan även Björn spela. Nöjer sig Gerhardsson med tre sittande i Seger, Rubensson, Björn? Och att han då även har Björn som en av fyra försvarare tillsammans med Nilla Fischer, Magdalena Eriksson och Linda Sembrandt?

Om Hammarlund kommer med så är det en skräll då hon inte varit med i truppen. Peter Gerhardsson har inte varit mycket för skrällar hittills som förbundskapten och det talar emot Hammarlund. Om hon faller bort av de ovan nämnda som slåss om de sista platserna så är det en till som ska göra henne sällskap. Blir det då enklast att ta bort vänsterbacken Mia Carlsson?

Spelare som inte har varit givna i startelvan men som jag gärna ser i VM-truppen är Nathalie Björn och Julia Zigiotti Olme. Sedan protesterar jag inte om ett framtidsnamn i Hanna Bennison eller Michelle De Jongh kommer med.

Givna i VM-truppen

Hedvig Lindahl, Klubblös: Given förstamålvakt och har stått i fyra av de fem senaste landskamperna i år.

Nilla Fischer, Linköping: Har varit given i Peter Gerhardssons försvar.

Linda Sembrandt, Montpellier: Har fått ett stort förtroende av Gerhardsson som mittback.

Magdalena Eriksson, Chelsea: Har imponerat stort i de senaste landskamperna och varit bäst i laget i flera matcher.

Kosovare Asllani, Linköping: Nyckelspelare i Gerhardssons offensiva bygge och har fått en skräddarsydd roll bakom anfallaren.

Caroline Seger, Rosengård: Lagkapten och stort förtroende hos Gerhardsson.

Elin Rubensson, Göteborg: Värderas högt av förbundskapten och har fått förtroende som sittande mittfältare tillsammans med Seger.

Fridolina Rolfö, Wolfsburg: Har haft en del skadeproblem, men håller, när hon är hel, hög klass.

Sofia Jakobsson, Montpellier: Fina offensiva egenskaper. Sköt Sverige till VM. Levererade även i de två senaste landskamperna med mål mot Österrike och fixad straff mot Tyskland.

Stina Blackstenius, Linköping: Viktig spelare som har vänt tillbaka till Sverige för att hitta VM-form. Och hon har hittat målet igen. Fyra mål på sex seriematcher har det blivit.

Nära VM-plats

Zecira Musovic, Rosengård: Har varit med i samtliga trupper, men har inte fått spela något. Ses väl ändå som valet bakom Lindahl? Cajsa Andersson och Jennifer Falk är väl de två som jagar.

Nathalie Björn, Rosengård: Om det inte hade varit för att hon har varit skadad och missat flera matcher med Rosengård så hade hon varit given i VM-truppen. Men hur är statusen? Var tillbaka i truppen mot Piteå, men satt på bänken hela matchen. Lär vara med i VM-truppen och testas på förlägret. Kan spela i försvaret och på mittfältet. Målskytt mot Portugal i Algarve cup och mot Österrike.

Hanna Glas, PSG: Startade två av tre matcher i Algarve och även mot Tyskland på Friends. Har bra chans att lägga beslag på högerbacksplatsen.

Amanda Ilestedt, Bayern München: Högerbacken startade i två av tre matcher i Algarve och även mot Österrike. Nyligen värvad till Bayern München.

Jonna Andersson, Chelsea: Startade mot både Tyskland och Österrike på senaste samlingen. Kan spela ytterback och wingback till vänster.

Lina Hurtig, Linköping: Startade mot Portugal och Kanada och hoppade in mot Schweiz, Tyskland och Österrike. Har fått en bra start i serien med Linköping. Teknisk och lurig ytter.

Slåss om en plats

Mimmi Larsson, Linköping: Gjorde succé i Algarve cup med tre mål mot Schweiz. Inhopp sedan mot både Portugal och Kanada. Startade mot Tyskland på Friends när Blackstenius var sjuk. Har gjort tre mål i allsvenskan, men har gått mållös i de fyra senaste matcherna. Chanserna till en VM-plats stärktes med de tre målen mot Schweiz och ses kanske som backup till Blackstenius?

Anna Anvegård, Växjö: Stark säsong 2018, men 2019 har inte börjat lika bra. Har bara gjort ett mål för Växjö. Var skadad och missade matcherna i Algarve mot Schweiz och Portugal. Kom in sent mot Kanada. Hoppade in mot Tyskland och startade mot Österrike.

Madelen Janogy, Piteå: Stark säsong när Piteå tog SM-guld, inte lika vass start i år även det varit helt okej. Vasst inhopp mot Österrike.

Olivia Schough, Djurgården: Det finns många offensiva yttrar som vill med till VM. Schough är en som slåss om en plats. Var med i både Algarve och senast. Startade mot Schweiz och Österrike, in mot Portugal och Tyskland.

Julia Zigiotti Olme, Göteborg: Bra insatser i Göteborg och var med landslaget både i Algarve och senast. Startade mot Portugal men fick rött kort. Sedan inhopp mot Österrike.

Hanna Folkesson, Djurgården: Inhopp i samtliga tre matcher i Algarve, inget spel mot Tyskland men sedan start mot Österrike. Folkesson har bra chans att komma med som truppspelare och backup bakom Seger och Rubensson.

Cajsa Andersson, Piteå: Var med i Algarve och spelade mot Portugal. Inte med i truppen mot Tyskland och Österrike.

Jennifer Falk, Göteborg: Var med i Sveriges senaste trupp.

Sandra Adolfsson, Vittsjö: Tuff konkurrens på hennes position i försvaret. Var med i Algarve och startade i en match. Utanför senaste truppen.

Mia Carlsson, Kristianstad: Bra vänsterfot. Var med både i Algarve och i senaste truppen. Startade mot Schweiz.

Har inte varit med i år – men kan slå sig in

Pauline Hammarlund, Göteborg: Vass i Göteborg med fyra mål i inledningen av serien. Bra boxspelare som Gerhardsson har sagt att han gillar.

Rebecka Blomqvist, Göteborg: Ännu en vass anfallare i Göteborg som även visade mot Rosengård att hon kan vara bra på en kant.

Michelle De Jongh, Vittsjö: Framtidsnamn som imponerar i Vittsjö som har överraskat i allsvenskan och har lika många poäng som Rosengård och Linköping. Har gjort fyra mål.

Hanna Bennison, Rosengård: Rosengårds sportchef Therese Sjögran tycker att Bennison borde vara aktuell för VM-truppen och ser man till prestationen mot Göteborg så går det att hålla med. Började på bänken mot Piteå. Får kanske vänta på sin landslagschans?

Anna Oscarsson, Linköping: Har haft skadeproblem, men innan visat vilken bra högerback hon är.

Julia Karlernäs, Piteå: Ännu ett framtidsnamn som gjorde en riktigt bra säsong när Piteå tog guld. Har inte fått Gerhardssons förtroende och får kanske vänta på sin chans?

Julia Roddar, Göteborg: Har varit vass på Göteborgs mittfält. Imponerande arbetsinsats mot Rosengård.

Emma Berglund, PSG: Rutinerad mittback som är tillbaka efter skada. Men stor konkurrens bland mittbackarna.

Så här var truppen i Algarve cup

Målvakter

Hedvig Lindahl – Spelade mot Schweiz. Inget spel mot Portugal. Spelade mot Kanada.

Zecira Musovic – Inget spel mot Schweiz. Inget spel mot Portugal. Inget spel mot Kanada.

Cajsa Andersson – Inget spel mot Schweiz. Stod mot Portugal. Inget spel mot Kanada.

Försvarare

Sandra Adolfsson – Inget spel mot Schweiz. Startade mot Portugal och utbytt i halvtid. Inget spel mot Kanada.

Amanda Ilestedt – In efter 76 minuter mot Schweiz. Startade mot Portugal och utbytt efter 62 minuter. Spelade hela matchen mot Kanada.

Jonna Andersson – Inget spel mot Schweiz. Startade mot Portugal och utbytt efter 81 minuter. In efter 65 minuter mot Kanada.

Nilla Fischer – Inget spel mot Schweiz. Spelade hela matchen mot Portugal. Startade och spelade i 65 minuter mot Kanada.

Linda Sembrandt – Startade och spelade i 76 minuter mot Schweiz. In efter 62 minuter mot Portugal. Spelade hela matchen mot Kanada.

Magdalena Eriksson – Spelade hela matchen mot Schweiz. In efter 81 minuter mot Portugal. Spelade hela matchen mot Kanada.

Nathalie Björn – In efter 63 minuter mot Schweiz. Spelade hela matchen mot Portugal (målskytt). In efter 78 minuter mot Kanada.

Hanna Glas – Startade och spelade i 63 minuter mot Schweiz. Startade mot Portugal och utbytt efter 62 minuter. In efter 65 minuter mot Kanada.

Mia Carlsson – Spelade hela matchen mot Schweiz. Inget spel mot Portugal.

Mittfältare

Elin Rubensson – Spelade hela matchen mot Schweiz. Inget spel mot Portugal. Startade och spelade i 86 minuter mot Kanada.

Caroline Seger – Startade och spelade i 63 minuter mot Schweiz. In i halvtid mot Portugal. Startade och spelade i 78 minuter mot Kanada.

Hanna Folkesson – In efter 63 minuter mot Schweiz. In efter 62 minuter mot Portugal. In efter 86 minuter mot Kanada.

Kosovare Asllani – Startade och spelade i 63 minuter mot Schweiz (målskytt och flera assist). Startade och spelade i 78 minuter mot Kanada.

Sofia Jakobsson – In efter 76 minuter mot Schweiz. Spelade hela matchen mot Portugal. Spelade hela matchen mot Kanada.

Lina Hurtig – In efter 63 minuter mot Schweiz. Startade mot Portugal och utbytt efter 62 minuter. Startade och spelade i 65 minuter mot Kanada.

Madelen Janogy – Spelade hela matchen mot Schweiz. Inget spel mot Portugal. Inget spel mot Kanada.

Olivia Schough – Startade och spelade i 63 minuter mot Schweiz. In efter 62 minuter mot Portugal. Inget spel mot Kanada.

Julia Zigiotti Olme – In efter 63 minuter mot Schweiz. Startade mot Portugal och fick rött kort.

Anfallare

Stina Blackstenius – Inget spel mot Schweiz. Startade mot Portugal och utbytt efter 62 minuter. Startade och spelade i 65 minuter mot Kanada.

Mimmi Larsson – Startade och spelade i 76 minuter mot Schweiz (gjorde tre mål). In efter 62 minuter mot Portugal. In efter 65 minuter mot Kanada.

Anna Anvegård – Skadad och missade matcherna mot Schweiz och Portugal. In efter 78 minuter mot Kanada.

I april, till matcherna mot Tyskland och Österrike, gjordes små förändringar. Fridolina Rolfö och Jennifer Falk in – Sandra Adolfsson och Cajsa Andersson ut. Rolfö lämnades utanför Algarve-truppen då hon behövde tid för att träna upp sig efter skada, och att hon nu var tillbaka var väntat.

Målvakter

Hedvig Lindahl – stod mot Tyskland och Österrike.

Zecira Musovic – inget spel mot Tyskland eller Österrike.

Jennifer Falk – inget spel mot Tyskland eller Österrike.

Försvarare

Hanna Glas – spelade hela matchen mot Tyskland. Inget spel mot Österrike.

Amanda Ilestedt – kom in efter 78 minuter mot Tyskland. Spelade hela matchen mot Österrike.

Nilla Fischer – startade mot Tyskland och spelade i 78 minuter. Spelade hela matchen mot Österrike.

Linda Sembrandt – spelade hela matchen mot Tyskland. Spelade hela matchen mot Österrike.

Magdalena Eriksson – spelade hela matchen mot Tyskland. In efter 80 minuter mot Österrike.

Nathalie Björn – inget spel mot Tyskland. In efter 46 minuter mot Österrike (målskytt).

Jonna Andersson – startade mot Tyskland och utbytt efter 78 minuter. Startade mot Österrike och utbytt efter 80 minuter.

Mia Carlsson – inget spel mot Tyskland. In efter 88 minuter mot Österrike.

Mittfältare

Elin Rubensson – startade mot Tyskland och spelade i 86 minuter. Skadad och missade Österrike.

Caroline Seger – spelade hela matchen mot Tyskland (gjorde mål på straff). Startade mot Österrike och utbytt i halvtid.

Hanna Folkesson – inget spel mot Tyskland. Startade mot Österrike och utbytt efter 61 minuter.

Kosovare Asllani – spelade hela matchen mot Tyskland. Startade mot Österrike och utbytt i halvtid.

Sofia Jakobsson – kom in efter 64 minuter mot Tyskland (fixade straff). Spelade hela matchen mot Österrike (målskytt).

Lina Hurtig – kom in efter 86 minuter mot Tyskland. In efter 46 minuter mot Österrike.

Madelen Janogy – inget spel mot Tyskland. In efter 61 minuter mot Österrike.

Fridolina Rolfö – startade mot Tyskland och spelade i 64 minuter. Skadad och missade Österrike.

Olivia Schough – in efter 78 minuter mot Tyskland. Startade mot Österrike och utbytt efter 61 minuter.

Julia Zigiotti Olme – inget spel mot Tyskland. In efter 61 minuter mot Österrike.

Anfallare

Stina Blackstenius – sjuk och missade Tyskland och Österrike.

Anna Anvegård – in efter 64 minuter mot Tyskland. Startade mot Österrike och utbytt efter 88 minuter.

Mimmi Larsson – startade mot Tyskland och spelade i 64 minuter. Sjuk och missade Österrike.