Dags för Sverige att växla upp - måste bli mycket bättre än senast

Spelmässigt imponerade inte Sverige mot Lettland utan det var mycket tack vare 22 hörnor som man kunde åka hem med tre poäng. Nu är det dags för en ny EM-kvalmatch och då är det dags att växla upp.

Här är fem saker som ska bli spännande att se.

Vem tar chansen när Seger och Rubensson saknas?

Nathalie Björn är nutid, framtid och har kvaliteter för att vara en viktig spelare i landslaget. Ändå är det inte alltid hon får starta. Men nu är Caroline Seger och Elin Rubensson skadade och missar matchen mot Ungern och det betyder att två nya kommer att få chansen på det centrala mittfältet.

Mest rimligt är att Nathalie Björn och Julia Zigiotti Olme får spela. I VM-gruppen var Björn den som var nummer tre på positionen, efter Seger och Rubensson. Hon startade i stället för Rubensson i bronsmatchen mot England och skulle också ha gjort det i semifinalen mot Nederländerna, men blev sjuk. Och hoppade in mot Tyskland och Kanada. Zigiotti Olme var fyra på den positionen i VM och startade mot USA och hoppade in mot England och Nederländerna.

Andra centrala mittfältare i truppen är Julia Roddar och Julia Karlernäs. Roddar fick inte spela något i VM och Karlernäs kallades sent in när Rubensson tvingades lämna återbud.

Om det nu blir Björn och Zigiotti Olme så kan det passa bra mot ett lågt Ungern. Björn är skicklig på att trä in bollar och slå ut motståndarnas lagdelar, Zigiotti Olme är kvick och lurig och bra på att gå på genombrott.

Det är viktigt att ta chansen och dels visa att man vill slå sig in på det centrala mittfältet, dels visa att man är redo att ta över den dagen 34-åriga Caroline Seger slutar i landslaget.

Dags att växla upp mot låga försvar – kan tala för Janogy

Sverige hade svårt att luckra upp Lettland som backade hem med hela laget, och vi såg det några gånger i VM också, bland annat mot Chile. Det som oroade mot Lettland, som är rankat 92 i världen, var att det inte fanns några tendenser. Yttrarna Sofia Jakobsson och Lina Hurtig klarade inte av att slå ut sina motståndare. Mot Ungern, rankat 44, måste Sverige växla upp och visa att man kan ta sig igenom motstånd som på pappret är sämre och därför gärna backar hem med hela laget. Att Jakobsson är vass när det blir omställningar och i djupledsspelet, det vet vi. Nu vill vi också se kvalitet mot defensiva lag som gärna backar hem. När Jakobsson och Hurtig körde fast mot Lettland så kom Madelen Janogy in och hon behövde bara en minut för att ta sig igenom och fixa en straff. Det var inte första gången som Janogy kom in och gjorde skillnad mot defensiva lag (Chile i VM där hon kom in och var inblandad i 1-0 och själv gjorde 2-0). Startplats mot Ungern?

Fasta situationer framgångsrikt senast

I den första kvalmatchen besegrade Sverige Lettland med 4-1, mycket tack var att man var fysiskt överlägset. Varje gång det blev hörna – och det blev det 22 gånger – så var det lika med målchans. Sverige gjorde samma sak på alla sina hörnor, alla spelarna in till första stolpen och sedan kom en hög boll in. Det blev tre mål efter hörnor och ett efter straff. Vi får se om hörnläggarna Kosovare Asllani och Magdalena Eriksson fortsätter att chippa in bollar mot första stolpen.

Tålamod är viktigt

Sverige låg under med 0-1 mot Lettland, gjorde 1-1 efter 32 minuter och 2-1 efter 50 minuter. Mot svagt motstånd som backar hem är det viktigt att inte tappa fokus om målen inte trillar in direkt. Det är bara att fortsätta trycka på och försöka ha ett högt tempo. För svaga motståndare orkar oftast inte vara tillräckligt bra i 90 minuter. Som Lettland mot Sverige, och också som just Ungern i sin senaste kvalmatch som var mot Island. Då stod det 1-1 efter den första halvleken. Men Island gjorde 2-1 efter 59 minuter, 3-1 efter 65 minuter och 4-1 i matchens sista minut. Minns också VM-matchen mot Chile där det tog 83 minuter innan Sverige gjorde 1-0 och sedan kom 2-0 efter 94 minuter.

Viktigt för Glas att göra en bra match – Samuelsson tillbaka

2016 var Jessica Samuelsson en av Sveriges bästa spelare när det blev OS-silver och 2017 prisades hon som landets bästa försvarare och lämnade Linköping för Arsenal. Sedan skador i ena foten, vilket höll henne borta ett tag. Men nu är högerbacken tillbaka och spelar från start i Rosengård som är på väg att ta SM-guld, och i toppmatchen mot Göteborg blev det assist till båda målen i 2-0-segern. Om Samuelsson får vara skadefri lär hon vara med i Peter Gerhardssons nästa landslagstrupp och konkurrera med Hanna Glas. Glas gjorde ett bra VM men har inte riktigt blivit utmanad om sin plats.