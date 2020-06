Bajen och MFF hade äldsta startelvorna av alla i premiären

Det var inga jätteskrällar i den första omgången. Ingen förlust för de tippade topplagen. Malmö FF, Hammarby, AIK, Djurgården och IFK Norrköping vann. Häcken spelade oavgjort.

Häckens 1-1 mot Falkenberg stack ut lite och det var det en missräkning för Andreas Alms lag som nu möter Malmö FF på hemmaplan.

Häcken måste bli bättre mot topplagen. Förra säsongen slutade laget sexa i allsvenskan och mot lagen som hamnade före blev det så här:

Malmö FF-Häcken 1-1

Häcken-Djurgården 0-1

AIK-Häcken 1-0

Häcken-Hammarby 2-0

Norrköping-Häcken 2-1

Djurgården-Häcken 2-0

Häcken-Malmö FF 1-1

Häcken-AIK 1-2

Häcken-Norrköping 0-1

Hammarby- Häcken 4-1

Alltså tio matcher mot lagen som slutade topp fem. En seger, två oavgjorda och sju förluster.

MFF besegrade nykomlingen Mjällby hemma med 2-0 efter att Anders Christiansen klev fram och avgjorde.

Mot Mjällby kändes ytteranfallarna mer som centrala anfallare, och det var få gånger, om ens någon gång, som Marcus Antonsson och Tim Prica tog sig förbi i en mot en. Det blir intressant att se om det blir en förbättring mot Häcken.

Nu blir det ett större test och Jon Dahl Tomasson lär göra ett par förändringar, då flera tunga namn, som Behrang Safari, Isaac Kiese Thelin, Sören Rieks och Arnor Traustason, startade på bänken i premiären.

Såg inte IFK Norrköpings premiär men från folk som såg den har jag fått höra att ”Peking” var det av alla lag som spelade bäst i den första omgången. Om det nu stämmer när laget saknade Alexander Fransson så är det imponerande.

Det var mot Kalmar FF. Nu väntar ett bättre motstånd i AIK, och det blir en större värdemätare för IFK Norrköping.

Nykomlingen Varberg åkte några mil ner till Helsingborg och vann med 3-0 efter två mål av Astrit Selmani. Nu ska Varberg spela sin första allsvenska match på hemmaplan, och det mot IFK Göteborg.

Blåvitt förlorade med 0-1 mot Elfsborg efter ett riktigt fint mål där Jesper Karlsson, Per Frick och Rasmus Alm påminde om Makarov, Larionov och Krutov.

Det förvånade att det dröjde till den 88:e minuten innan det meriterade nyförvärvet Alexander Farnerud fick komma in. Innan det hade Poya Asbaghi gjort tre byten, bland annat gick Noah Alexandersson och Tobias Sana före när Blåvitt jagade kvittering.

Men Elfsborg vann alltså och ska nu möta Hammarby. Boråslaget hade den nästa yngsta startelvan i premiären med bara fyra spelare över 25 år – medan Bajen hade den äldsta med inte en spelare under 25 år.

Så här såg snittet ut när det kommer till ålder på lagens startelvor i premiären:

1. Östersund, 24,4 år. Hela åtta spelare under 25 år.

2. Elfsborg, 24,5 år. Fyra stycken över 25 år.

3. AIK, 24,9. Två 20-åringar, en 18 år och en 17 år.

4. Kalmar FF, 25,1 år. Det trots två 34-åringar.

5. IFK Norrköping, 25,2 år.

6. Helsingborg, 25,4 år. Tre spelare under 20 år. Casper Widell, född 2003, fyllde nyss 17-år och var yngst av alla startspelarna i premiären.

7. IFK Göteborg, 25,5 år.

8. Mjällby, 25,6 år. Bara två stycken över 25 år, hela sex stycken 25-åringar.

9. Sirius, 25,7 år.

10. Varberg, 26,3 år. Stojan Lukic, 40 år, var äldst av alla i premiären.

11. Falkenberg, 26,6 år.

12. Örebro, 26,9 år.

13, Djurgården, 27 år.

14. Häcken, 27,3 år. Ingen startspelare under 22 år.

15. Malmö FF, 27,8 år. Fem spelare på 30 år eller mer, en under 20 år.

16. Hammarby, 28,5 år. Inte en enda under 25 år.