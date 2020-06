En taggad Faltsetas mot "AC" - här är spelarna att ha koll på i alla matcherna

Tre spelare att ha koll på mellan Häcken-Malmö FF.

* Sören Rieks

Mot Mjällby kändes ytteranfallarna mer som centrala anfallare, och det var få gånger, om ens någon gång, som Marcus Antonsson och Tim Prica tog sig förbi i en mot en. Det måste bli bättre mot Häcken och det skulle inte förvåna om det blir några förändringar och att Sören Rieks och Arnor Traustason, som satt på bänken senast, startar.

Det kommer att bli en helt annan typ av match än mot Mjällby som var låga och kompakta. Häcken vill, precis som MFF, framåt och ha mycket boll.

Rieks lär starta till vänster och det blir en utmaning att vinna kampen mot fysiske högerbacken Godswill Ekpolo.

Häckens kantspel blir också viktigt. Mot Falkenberg spelade Daleho Irandust till höger, och han gjorde lagets mål. Irandust är en matchvinnare, och det skulle förvåna om inte Behrang Safari ersätter Jonas Knudsen som vänsterback i MFF.

* Alexander Faltsetas

Anders Christiansen är Malmö FF:s viktigaste spelare och klev på egen hand fram och avgjorde premiären med två väldigt fina mål. Häcken måste stoppa ”AC”, och en som lär ligga tätt och hårt på honom är Alexander Faltsetas. Faltsetas hoppade in i stället för Gustav Berggren i premiären och Berggren missar mötet med MFF. Räkna med en taggad Faltsetas, om han startar, och domare Andreas Ekberg lär få fullt upp.

* Gustaf Nilsson

Det var inte långt ifrån att Gustaf Nilsson hamnade i Malmö FF. Avslöjade i januari 2016 att MFF lagt ett bud på Nilsson som då var i Falkenberg och precis hade varit nominerad till både “Årets nykomling” och “Årets mål”, och slagit sig in i U21-landslaget.

Gustaf Nilson var glödhet och jämfördes med Peter Crouch.

Men anfallaren gick till Bröndby och fyra och ett halvt år senare är han alltså i Häcken och ska i dag möta Malmö FF.

Nilsson väntar fortfarande på att han ska slå igenom ordentligt, och han är ”bara” 23 år, så det finns allt chans att det kommer.

Men om vi ser på statistiken från det att anfallaren lämnade Falkenberg så har det på fyra år blivit åtta ligamål (ett i Bröndby, fyra i Silkeborg, två i Vejle, ett i Häcken).

Häcken värvade Nilsson förra sommaren när Alexander Jeremejeff flyttade till Tyskland, och under hösten blev det fyra starter och sju inhopp, och ett mål i 1-4-förlusten mot Hammarby.

Inför den här säsongen har Häcken tagit in två nya anfallare i Alexander Söderlund och Jasse Tuominen. Söderlund missade premiären och då startade Nilsson som forward. Söderlund är även borta mot MFF. Om Gustaf Nilsson får chansen igen så bör han ta den, annars startar nog Söderlund i nästa match. Men enligt GP tränade inte anfallaren i en tänkt startelva på onsdagens träning utan då körde Tuominen på den positionen.

Tre spelare att ha koll på mellan Varberg-IFK Göteborg

* Astrit Selmani

Utsågs förra året till superettans bäste spelare, och har tagit med sig den fina formen till allsvenskan. I premiären mot Helsingborg gjorde anfallaren två mål. Nu väntar ett bättre motstånd och räkna med att Selmani är sugen på att näta igen och visa att han klarar av steget till allsvenskan. Här måste blåvitt ha koll.

* Alexander Farnerud

En uppmärksammad värvning. Dels eftersom han har varit en klasspelare och har varit i Serie A och Bundesliga, dels eftersom han är bror till klubbens sportchef. I premiären mot Elfsborg startade Farnerud på bänken och många väntade nog på att han skulle komma in med sin offensiva kraft när laget hamnade i underläge. Men i stället tog Poya Asbaghi in både Noah Alexandersson och Tobias Sana och det dröjde till den 88:e minuten innan Farnerud fick hoppa in. Skulle bli förvånad om Asbaghi väntar så länge igen om hans lag hamnar i samma situation, med tanke på att det blev förlust i premiären.

* Hosam Aiesh

Jösses vad bra han var 2018. Tog sig hela tiden förbi på sin kant och gjorde tio assist i allsvenskan och slog sig in i landslagets januaritrupp. Tycker fortfarande att Aiesh är kvick och teknisk och bra i en mot en, helt enkelt en väldigt bra ytter och ett hot för motståndarna. Men sedan 2018 har inte poängleveransen varit lika vass. Nu saknades Giorgi Kharaishvili senast och han är viktig, och för IFK Göteborg vore det viktigt om någon annan än Kharaishvili och Robin Söder kliver fram och levererar. Aiesh har visat att han kan spela fram till mål, men det man också vill se är att han blir bättre på att göra mål. 2016 blev det ett mål på 15 matcher, 2017 ett mål på 17 matcher, 2018 tre mål på 23 matcher, 2019 tre mål på 14 matcher i Östersund och ett mål på tio matcher i IFK Göteborg.

Tre spelare att ha koll på mellan Kalmar FF-Helsingborg.

* Mix Diskerud

Var den stora snackisen efter den första omgången, trots att han inte spelade. Det är ändå starkt. Anledningen var att han kort efter den tunga premiärförlusten mot Varberg jobbade upp telefonen ur fickan och drog ut ett inlägg på Twitter:

”En positiv grej var att ett västkustlag tog tre poäng. Framåt Västkusten”.

Inte helt populärt och Helsingborgs ordförande Krister Azelius gick ut i media och kritiserade Mix och fansen vet nu inte om det någonsin går att förlåta sitt nyförvärv. Utan att han spelat en enda match. Tung start på karriären i nya klubben. Men, nu kan det bara gå bättre. Om Mix får debutera mot Kalmar FF så är han spelaren att ha koll på.

* Svante Ingelsson

När den unga topptrion inte klarade av att matcha IFK Norrköping så var det Svante Ingelsson som klev fram och hotade. Ingelsson var klart bäst i Kalmar i premiären. Räkna med att det är första prioritet för klubben att försöka förlänga mittfältarens kontrakt som går ut sista juni.

* Nils Fröling

Hajpad efter förra säsongen, trots att det inte blev fler än fem mål. Nu är det lite upp till bevis för 20-åringen. Premiären mot IFK Norrköping vill han nog glömma, men hemma mot Helsingborg borde han kunna växla upp.

Tre spelare att ha koll på mellan Östersund-Sirius.

* Jordan Attah Kadiri

Har lovat att han ska göra minst 17 mål den här säsongen. Då är det nog dags att sätta igång nu. Var ensam och kom ingenstans i tuffa premiären borta mot Hammarby. Nu kommer det att bli en annan typ av matchbild hemma mot Sirius och Östersund lär ha mer boll än vad man hade mot Bajen. Då måste Sirius se upp med Attah Kadiri.

* Stefano Vecchia

Fick förra året förstörd på grund av en skada. Visade i premiären mot Djurgården att han är tillbaka på allvar och var Sirius bästa offensiva spelare. Bra i en mot en och kommer att vilja utmana Östersunds försvarare.

* Kennedy Igboananike

UNT har kollat tillbaka på Sirius matcher mot Östersund och sedan lagen började följas åt i Division 1 2012 så har det blivit tio matcher. Sirius har inte vunnit en enda av de tio matcherna. Om första segern ska komma nu så krävs det att man får igång en målskytt. Kennedy Igboananike är lagets största värvning men mot Djurgården började han på bänken och fick bara spela i tre minuter. Mot Östersund lär det bli mer speltid för anfallaren.

Tre spelare att ha koll på mellan Mjällby-Falkenberg.

* Joel Nilsson

Var Mjällbys bäste spelare mot Malmö FF. Flög fram längs högerkanten och låg bakom ett par chanser. En spelare som man vill se mer av och Falkenberg måste vinna kampen på den kanten.

* Jacob Ericsson

Ericsson spelar till vänster och är den som får ta kampen om kanten där Mjällby har Joel Nilsson. Jacob Ericsson är en viktig spelare för Falkenberg och vill gärna gå med i offensiven. Det blir en sevärd match i matchen mellan Ericsson och Nilsson.

* David Batanero

Petades i premiären och tränaren Marcus Lantz motiverade med att mittfältarens defensiv inte är tillräckligt bra för att hjälpa laget mot MFF, och att hans egenskaper passar bättre mot lite sämre motstånd. Då borde det finnas chans till speltid hemma mot Falkenberg. Räkna i så fall med en taggad Batanero som kommer vara sugen på att visa upp sitt fina passningsspel.