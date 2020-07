AIK:s offensiv, Bajens flopp - och alla lag har släppt fram spelare födda på 00-talet

AIK skulle bli bättre offensivt

När AIK berättade att man ändrat spelsätt så sa man att det till stor del berodde på att offensiven skulle bli bättre. Det har den ännu inte blivit. Mot IFK Göteborg hade laget oerhört svårt att etablera anfall och skapa chanser. Mot Falkenberg hemma hade man mer boll än mot Göteborg, men hade fortfarande svårt att hota och skapa chanser.

Känslan är att det är mycket fokus på det defensiva, och om du ska vara framgångsrik med det här spelsättet med man-man-markering så får ingen falla ur ramen. För då kan du bli rejält straffad.

Mot IFK Göteborg tog det kanske tio minuter innan alla spelare visste vilken motståndare man skulle följa. Och när Stefan Silva skulle in fick han flera gånger höra att det var nummer 89 han skulle ha (Tobias Sana). Även efter han kommit in fick han flera gånger höra, fokus på nummer 89. Silva har fina offensiva egenskaper och styrkorna ligger inte i defensiven, och det var tydligt att det fanns en osäkerhet för hur det skulle gå för honom med det här man-man-försvaret. Kanske inte de bästa signalerna för en spelare som ska in och spela?

Det blir ett defensivt tänk. Fall inte ur ramen, fuska inte i markeringsspelet, för annars är det ditt fel. Vem vågar då sticka iväg på offensiva utflykter?

Det blir intressant att se om spelarna orkar det här spelsättet som är krävande och sliter mycket, både fysiskt och mentalt. Speciellt nu när spelschemat är tufft. Och också om resultaten inte går vägen. Och också om det inte blir så som man sa inför säsongen, att offensiven skulle bli bättre.

I flera matcher har spelare tröttnat i slutet av matcherna och laget tappade 2-0 mot Malmö FF och släppte in ett sent mål mot IFK Göteborg så att det blev 0-1.

Efter slutsignalen mot Falkenberg var nog de flesta i AIK nöjda över att det inte var några fans på läktaren, för då hade man fått höra deras missnöje.

Att det var Paulos Abraham som räddade AIK förvånar inte. Han är på riktigt och borde med sina 17 år intressera utländska klubbar. Samma med 18-årige Robin Tihi.

Det är klart att det kan ta tid att få ordning på saker när man byter spelsätt, och det har bara gått sex matcher. Men frågan är om det i en klubb som AIK finns tålamod för att utveckla ett nytt spelsätt om det blir så att resultaten inte är tillräckligt bra?

Nu väntar Sirius och Varberg. Då måste AIK dels leverera resultat, dels visa att det nya spelsättet fungerar bättre.

Tur för Tomasson att han har ”AC”

Väntar fortfarande på att Jon Dahl Tomasson ska sätta sin prägel på Malmö FF. Hittills känns det som att han har förlitat sig på sin lagkapten Anders Christiansen, att han hoppas att ”AC” ska hitta på något på egen hand. Och det är han ju bra på. Men när han inte är med så har det blivit problem.

I premiären mot Mjällby klev ”AC” fram och avgjorde med två fina mål. Mot Djurgården gjorde han matchens enda mål. I cupen gjorde han tre mål i 4-1-segern mot AIK.

Utan ”AC” har anfallsspelet varit svagt och då har det blivit 2-2 mot AIK och 0-1 mot Elfsborg. I den oavgjorda matchen mot AIK låg man under med 0-2 och slog ofta långt på Isaac Kiese Thelin. Det är flera matcher som MFF har haft svårt att skapa chanser.

I ett 4-3-3-system vill man gärna ha ytteranfallare som kan slå ut sin motståndare, ta sig runt på kanten, kanske hota i djupled. Sören Rieks är bra, men de andra har ännu inte hittat rätt i spelsättet. Marcus Antonsson har ofta fått förtroende, men han är van vid att spela mer centralt.

Oscar Lewicki och Fouad Bachirou har fått stort förtroende på det centrala mittfältet. Det är två bra spelare som är vassa i defensiven med ett starkt duellspel och som är duktiga på att vinna andrabollar.

Att man har två sittande mittfältare med defensiva styrkor mot allsvenska nykomlingar… ja det har inte varit helt optimalt för anfallsspelet, speciellt inte när ”AC” har saknats framför.

Om man jämför med andra lag så har till exempel IFK Norrköping Simon Thern, Eric Smith och Andreas Blomqvist på sitt centrala mittfält (Alexander Fransson har varit skadad), och trion har varit bra i omställningsspelet och ofta hittat raka passningar framåt som har hotat.

Samma med Häcken som har Erik Friberg, Daleho Irandust och Gustav Berggren, där framför allt Friberg och Irandust är skickliga i passningsspel och på att öppna upp.

Hammarby har Darijan Bojanic, Abbe Khalili och Jeppe Andersen.

MFF besegrade nykomlingen Mjällby hemma med 2-0, uddamålsseger hemma mot Djurgården, oavgjort hemma mot nykomlingen Varberg, oavgjort borta mot Häcken, oavgjort borta mot AIK, och förlust borta mot Elfsborg.

Starten imponerar inte. Men det har bara gått sex matcher, och med tanke på kvalitet och bredd så finns det fortfarande chans att ta guld, men det måste bli bättre. Nu väntar en fruktansvärt viktig match mot hemma mot IFK Norrköping.

Tre obesegrade lag som har imponerat

IFK Norrköping, Häcken och Elfsborg har inte förlorat. ”Peking” har spelat fem matcher och har fyra segrar och en oavgjord och är det laget som har varit bäst hittills. Häcken och Elfsborg har spelat sex matcher och har två segrar och fyra oavgjorda. Häcken och Elfsborg har varit bäst bakåt och bara släppt in fyra mål.

Många spelare i de obesegrade lagen har imponerat. I IFK Norrköping har Rasmus Lauritsen, Sead Haksabanovic, Simon Thern och Christoffer Nyman stuckit ut allra mest, även om Nyman borde ha gjort mål mot Elfsborg.

I Elfsborg har mittbacken Joseph Okumu tagit kliv och är en spännande spelare, mittfältstrion med Simon Olsson, Frederik Holst och Robert Gojani har också varit viktiga, och det har även liraren Jesper Karlsson varit.

Daleho Irandust var vass i segern mot Hammarby, framför allt i omställningsspelet. Irandust hare ju varit bra i flera år, men man har ändå väntat på att han ska få ett riktigt jäkla genombrott och dominera i match efter match. Kanske kommer det nu?

Intressant med IFK Norrköping och Elfsborg där Jens Gustafsson och Jimmy Thelin inte har vilat spelare och roterat i startelvan på samma sätt som många andra tränare har gjort.

Sirius flipp – Hammarby flopp

Sett till inspelade poäng går det inte att komma ifrån att Sirius har gjort det väldigt bra. Tre segrar, två oavgjorda och en förlust gör att laget ligger tvåa i allsvenskan. Axel Björnström och Stefano Vecchia är en duo som har imponerat. Segrarna har kommit mot Östersund, Örebro och Falkenberg. Oavgjort mot Häcken och IFK Göteborg. Förlust mot Djurgården. Nu blir spelschemat lite tuffare och i de kommande omgångarna väntar: Hammarby och AIK på bortaplan, IFK Norrköping hemma, Kalmar FF borta och Malmö FF hemma.

Hammarby då. Med tanke på att laget är en av de stora guldfavoriterna så har man inte levt upp till förväntningarna. Två segrar, en oavgjord och tre förluster, och minus tre i målskillnad.

Segrar mot Varberg och Östersund, oavgjort mot Elfsborg och förluster mot Häcken, AIK och Mjällby.

Stefan Billborn har inte klarat av att få igång sina spelare.

Det har bara gått sex matcher, men visst hade man förväntat sig mer av Paulinho. Inte bara för att det endast har blivit ett mål från spelaren som de senaste säsongerna har öst in poäng, utan också för hur svag han har varit rent spelmässigt. I Häcken var Paulinho som allra bäst när han fick spela till vänster i anfallet och komma rättvänd och utmana. Men i Hammarby är den platsen upptagen av Muamer Tankovic.

Men allt faller så klart inte på Paulinho. Förväntningarna är även högre på Abbe Khalili som också var en tung värvning, och Darijan Bojanic och Jeppe Andersen har inte dominerat lika mycket som förra säsongen.

Hammarby släppte in 38 mål förra säsongen (sjunde bäst i serien) och försvaret var inte jättevasst, utan laget slutade trea mycket tack vare en fantastisk offensiv.

Men offensiven är inte lika bra nu, och då blir bristerna i defensiven tydligare.

Bajen saknar Nikola Djurdjic. Han var alltid jobbig att möta och var med sin inställning och attityd viktig för sitt lag, och att han samtidigt levererade poäng. Svårt att ersätta det.

Väntar på att Paulinho och Aron Johannsson ska börja leverera. Har höga förväntningar på Aron Johannsson som Billborn har sagt är ruskigt vass och kanske för bra för allsvenskan.

Alla lag har släppt fram spelare födda på 00-talet

Kollade på de fem första omgångarna förra året och vilka som fick speltid då, och jämförde med hur det har sett ut efter de fem första omgångarna den här säsongen.

Efter de fem första omgångarna den här säsongen går det att konstatera att samtliga lag har släppt fram spelare som är födda på 00-talet.

Och alla lag utom nykomlingarna Mjällby och Varberg har släppt fram någon eller några spelare som är yngre än den yngste som fick speltid efter de fem första omgångarna förra året.

I vissa fall handlar det säkert om att de yngre spelarna är tillräckligt bra, i andra fall handlar det kanske om ekonomin i samband med corona och att klubbar inte har värvat in spelare som har gått före de här unga, och i några fall kanske det handlar om att på sikt göra försäljningar då många utländska klubbar intresserar sig för unga spelare.

Så här har det sett ut efter de fem första omgångarna:

AIK

2019

Jack Lahne, 2001

Saku Ylätupa, 1999

Oscar Linnér, 1997

Anton Saletros, 1996

2020

Robin Tihi, 2002

Tom Strannegård, 2002

Paulos Abraham, 2002

Eric Kahl, 2001

Bilal Hussein, 2000

Saku Ylätupa, 1999

Djurgården

2019

Adam Bergmark-Wiberg, 1999

Per Kristian Bråtveit, 1996

Axel Witry, 1996

Jonathan Augustinsson, 1996

Jesper Karlström, 1995

Jacob Une Larsson, 1994

2000

Oscar Pettersson, 2000

Edward Chilufya, 1999

Per Kristian Bråtveit, 1996

Axel Witry, 1996

Jonathan Augustinsson, 1996

Elfsborg

2019

Marokhy Ndione, 1999

Gustav Henriksson, 1998

Jesper Karlsson, 1998

Rami Kaib, 1997

Simon Olsson, 1997

Jonathan Levi, 1996

Deniz Hümmet, 1996

2020

Jacob Ondrejka, 2002

Isaac Prince Kouame, 2000

Tim Rönning, 1999

Marokhy Ndione, 1999

Jesper Karlsson, 1998

Falkenberg

2019

Edi Sylisufaj, 2000

John Björkengren, 1998

Marcus Mathisen, 1996

Johan Brattberg, 1996

Carl Johansson, 1994

Jacob Eriksson, 1993

2000

Matthew Garbet, 2002

Lorek Ademi, 2001

Gabriel Johansson, 2000

Edi Sylisufaj, 2000

Melker Nilsson, 2000

John Björkengren, 1998

Hammarby

2019

Kossounou Odilon, 2001

Leo Bengtsson, 1998

Jean Carlos de Brito, 1995

Muamer Tankovic, 1995

Simon Sandberg, 1994

Dennis Widgren, 1994

Tim Söderström, 1994

Darijan Bojanic, 1994

2000

Aimar Sher, 2002

Kalle Björklund, 1999

Jean Carlos de Brito, 1995

Muamer Tankovic, 1995

Helsingborg

2019

Kalle Joelsson, 1998

Max Svensson, 1998

Charlie Weberg, 1998

Kundai Benyu, 1997

Mamudo Moro, 1995

2020

Casper Widell, 2003

Armin Gigovic, 2002

Emil Hellman, 2001

Alex Timossi Andersson, 2001

Filip Sjöberg, 2000

Jakob Voelkerling-Persson, 2000

Noel Mbo, 1999

Häcken

2019

Daleho Irandust, 1998

Gustav Berggren, 1997

Adam Andersson, 1996

Godswill Ekpolo, 1995

Nasiru Mohammed, 1994

2020

Patrik Wålemark, 2001

Ali Youssef, 2000

Daleho Irandust, 1998

Leo Bengtsson, 1998

Gustav Berggren, 1997

Gustaf Nilsson, 1997

Adnan Maric, 1997

IFK Göteborg

2019

Benjamin Nygren, 2001

Alhassan Yusuf, 2000

August Erlingmark, 1998

Kristoffer Da Graca, 1998

Patrik Karlsson Lagemyr, 1996

Giorgi Kharaishvili, 1996

Carl Starfelt, 1995

Victor Wernersson, 1995

2020

Jesper Tolinsson, 2003

Noah Alexandersson, 2001

Emil Holm, 2000

Alhassan Yusuf, 2000

Adil Titi, 1999

Alexander Jallow, 1998

August Erlingmark, 1998

Kristoffer Da Graca, 1998

IFK Norrköping

2019

Sead Haksabanovic, 1999

Ian Smith, 1998

Jordan Larsson, 1997

Isak Pettersson, 1997

Filip Dagerstål, 1997

2020

Isak Bergmann Johannesson, 2003

Ishaq Abdulrazak, 2002

Manasse Kusu, 2001

Carl Björk, 2000

Pontus Almqvist, 1999

Sead Haksabanovic, 1999

Kalmar FF

2019

Nils Fröling, 2000

Adrian Edqvist, 1999

Isak Magnusson, 1998

Herman Hallberg, 1997

Henrik Löfkvist, 1995

Piotr Johansson, 1995

Maxwell, 1995

2000

Isak Jansson, 2002

Nils Fröling, 2000

Carl Gustafsson, 2000

Edvin Crona, 2000

York Rafael, 1999

Alexander Ahl-Holmström, 1999

Svante Ingelsson, 1998

Isak Magnusson, 1998

Malmö FF

2019

Carlos Strandberg, 1996

Erdal Rakip, 1996

Bonke Innocent, 1996

Franz Brorsson, 1996

Andreas Vindheim, 1995

Romain Gall, 1995

2020

Tim Prica, 2002

Anel Ahmedhodzic, 1999

Adi Nalic, 1997

Erdal Rakip, 1996

Bonke Innocent, 1996

Mjällby

2019

Taylor Silverholt, 2001

Pavle Vagic, 2000

Jakob Ottosson, 1999

Felix Konstandeliasz, 1999

Mohanad Jeahze, 1997

Ottar Magnus Karlsson, 1997

Adi Terzic, 1997

Max Watson, 1996

2000

Taylor Silverholt, 2001

Adam Pettersson, 2000

Marko Johansson, 1998

Besard Sabovic, 1998

Mohanad Jeahze, 1997

Adi Terzic, 1997

Sirius

2019

Elias Andersson, 1996

Axel Björnström, 1995

Adam Ståhl, 1994

Sam Lundholm, 1994

2020

Joakim Persson, 2002

Johan Karlsson, 2001

Laorent Shabani, 1999

Hjalmar Ekdal, 1998

Adam Hellborg, 1998

Elias Andersson, 1996

Varberg

2019

Erion Sadiku, 2002

Keanin Ayer, 2000

Astrit Selmani, 1997

Philip Ljung, 1997

Erik Zetterberg, 1997

Daniel Krezic, 1996

Perparim Beqaj, 1995

Tobias Carlsson, 1995

2020

Rasmus Cronvall, 2002

Erion Sadiku, 2002

Sebastian Nanasi, 2002

Luke Le Roux, 2000

Tashreeq Matthews, 2000

Keanin Ayer, 2000

Adama Fofana, 1999

Örebro

2019

Arvid Brorsson, 1999

Jake Larsson, 1999

Carlos Strandberg, 1996

Kevin Wright, 1995

Filip Rogic, 1993

Daniel Björkman, 1993

2000

Hussein Ali, 2002

Dennis Collander, 2002

Jack Lahne, 2001

Jake Larsson, 1999

David Seger, 1999

Arvid Brorsson, 1999

Östersund

2019

Thomas Isherwood, 1998

Tesfaldet Tekie, 1997

Isak Ssewankambo, 1996

Charlie Colkett, 1996

Rewan Amin, 1996

2000

Jordan Attah Kadiri, 2000

Felix Hörberg, 1999

Nebiyou Perry, 1999

Kalpi Ouattara, 1998

Thomas Isherwood, 1998