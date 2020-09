Häckens jätteläge - saknar MFF Bachirou, vågar Blåvitt sälja stjärnan?

Malmö FF och Djurgården har tagit två poäng på sina tre senaste matcher.

Elfsborg har tagit tre poäng på de fyra senaste.

Nu har Häcken ett jätteläge.



Det är en speciell säsong. På många olika sätt. Vi är i omgång 20 och längs vägen har en del ropat ut två olika lag som vinnare. Men nu har ett tredje en fin chans att komma ikapp.



Först var det IFK Norrköping som ledde med sju poäng efter åtta omgångar. Sedan var det Malmö FF som ledde med sju poäng efter 17 omgångar.



Då, efter 17 omgångar, sålde MFF Fouad Bachirou, och efter det har man inte vunnit utan spelat 1-1 mot Elfsborg, 0-0 mot AIK och förlorat med 2-3 mot Örebro.



Sålde MFF guldet?



Det återstår ju att se. Men nu har även Anders Christiansen saknats och när både Bachirou och ”AC” har saknats under stora delar av en match så har det blivit klurigt för Malmö FF.



Det är klart att det blir skillnad på ett MFF med duon och ett MFF utan båda. Tempot och farten blir inte lika hög, och med ”AC” borta så saknas en spelare med individuell skicklighet som på egen hand kan avgöra matcher. Känslan är att Christiansens offensiv har mått bra av Bachirous defensiv.



Den här säsongen har Malmö FF förlorat tre matcher (Örebro, Elfsborg, IFK Göteborg) och då har någon eller båda två saknats.



Laget har spelat sju oavgjorda matcher, och i fem av dem har någon eller båda två saknats.



Båda saknades när det blev 0-0 mot AIK. I 2-3-förlusten mot Örebro borta saknades Bachirou och ”AC” gick av efter 21 minuter när det stod 1-1. Och i 2-2-matchen mot Varberg saknades Bachirou och ”AC” fick rött kort i första halvlek när det stod 1-1.



När båda två har startat så har det inte blivit en enda förlust. Och då har Christiansen mått extra bra och gjort sju mål på sju matcher. Så här har det gått för Malmö när både Bachirou och ”AC” har startat: 2-1 mot Falkenberg, 3-0 IFK Göteborg (”AC” ett mål”), 1-1 IFK Norrköping, 1-0 Djurgården (”AC” mål), 4-1 AIK cupkvart (”AC” tre mål), 1-1 Häcken, 2-0 Mjällby (”AC” två mål).



När Christiansen har startat men inte Bachirou så har MFF spelat åtta matcher. Då har ”AC” gjort tre mål, och laget har vunnit mot Falkenberg, Sirius, Hammarby, Kalmar FF och Östersund, spelat oavgjort mot Mjällby och Elfsborg och förlorat mot IFK Göteborg (cupfinal).



När Bachirou har startat men Christiansen saknats så har MFF spelat fem matcher och besegrat Örebro, Helsingborg och Mjällby (efter straffar), spelat oavgjort mot AIK och förlorat mot Elfsborg.



På tal om saknade spelare. Johan Dahlin har inte varit med på ett tag och Marko Johansson har vaktat målet i sex matcher. På de sex matcherna har det blivit två segrar (2-1 hemma mot Örebro och 2-1 hemma mot Falkenberg), tre oavgjorda (2-2 borta mot Mjällby, 1-1 hemma mot Elfsborg och 0-0 hemma mot AIK), och en förlust (2-3 borta mot ÖSK).



Dahlin har suttit på bänken i de två senaste matcherna och borde därför vara redo för spel.



Nu väntar IFK Norrköping borta och Häcken hemma.



Om Elfsborg vinner sin hängmatch har man fyra poäng upp till MFF. Men nu har klubben sålt Jesper Karlsson, som blir svår att ersätta.



Så plötsligt har Häcken ett jätteläge.



Andreas Alms gäng ligger tvåa med sju poäng upp till MFF – men med två matcher mindre spelade. Om Häcken tar två trepoängare så skiljer det plötsligt bara en enda poäng.



Det är ett jätteläge. Men också ett om. För jobbet ska göras och matcherna ska vinnas. Sirius hemma och Elfsborg borta är först på tur. Sedan Malmö FF borta.



Häcken har fyra raka segrar och såg väldigt bra ut innan landslagsuppehållet. Det är 15 dagar sedan som man spelade sin senaste match, 1-0 mot AIK. Det blir spännande att se om formen består.



I botten tog IFK Göteborg en efterlängtad trepoängare. 3-0 mot jumbon Falkenberg efter att ha fått två straffar och ett anmärkningsvärt självmål av Anton Wede.



En bra start för nye tränaren Roland Nilsson. Tre mål framåt är personbästa i år i allsvenskan. Plus en nolla bakåt.



Det var intressant att se hur ”Rolle” förändrade och spelade med fem backar under de sista 30 minuterna. Men det går så klart att förstå med tanke på hur viktiga poäng som stod på spel.



Lite arbetsro på Kamratgården. Men det var mot allsvenskans sämsta lag så väntar någon omgång till innan ord om räddare och frälsare slås fast.



Bra affär för IFK Göteborg med Jesper Tolinsson till Lommel. Enligt Expressen kan det bli 25 miljoner kronor, men då beroende på hur det går och hur många matcher han gör. Så svårt att veta hur mycket Blåvitt egentligen får. Men känslan är ju att det är en bra affär.



En annan IFK-spelare som det ryktas om är Alhassan Yusuf. Utländska klubbar ska vara intresserade av mittfältaren. Men vågar Blåvitt sälja honom med tanke på läget i tabellen?