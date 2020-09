Nu har hon chans att sätta press på Gerhardsson

Sverige möter Island i en gruppfinal i EM-kvalet. Räkna med mer kamp än skönspel när det väntas bli regn, blåst och kyla i Reykjavik.



Mot Ungern var det dock mer skönspel än kamp. I alla fall i den andra halvleken, efter att målvakten Barbara Biro hade blivit utvisad. Då öste Sverige på framåt och gjorde hela sju mål.



Men i den första halvleken, så länge det var elva mot elva, så hade Sverige flera fina chanser, men var ineffektiva. Anna Anvegård var den som missade flest chanser i första halvlek, och också den som gjorde flest mål i andra.



Det kanske är att peta i saker att prata om att ha varit ineffektiv i den första halvleken när det sedan rann på och blev sju mål i andra halvlek? Men mot Island kommer inte Sverige att få lika många chanser och då gäller det att ta vara på det som kommer och vara effektiv.



Sex av målen mot Ungern kom efter fasta situationer. Där har Sverige visat att man är bra. Men mot Island med dåliga förhållanden med blåst och regn så blir det en utmaning att leverera på hörnor och frisparkar.



Samtidigt som Sverige besegrade Ungern med 8-0 så vann Island mot Lettland med 9-0. Sju av deras nio mål kom efter inlägg och inspel från kanterna, där framför allt den vanligtvis centrala mittfältaren Gunnhildur Jónsdóttir, som nu var högerback, imponerade.



Lina Hurtig och Jonna Andersson måste få övertaget på sin kant och stoppa isländska högerinlägg.



Just Hurtig är en spelare som har gått från klarhet till klarhet. Yttern var vass i torsdagens seger mot Ungern och det var som att hon fortsatte på den fina vägen från hennes senaste landskamp som var mot Danmark i Algarve cup. En rättvänd Lina Hurtig med sitt fina driv och smarta kombinationsspel kommer att behövas mot Island.



Varje gång som Fridolina Rolfö har varit med i truppen så har Hurtig fått stå tillbaka. Båda trivs på vänsterkanten. Att peta Rolfö är svårt, men det är förbundskaptenens jobb att göra plats åt de bästa. Det har han gjort bra. Men nu har Hurtig chans att sätta press på Gerhardsson och visa att hon är värd att starta även om Rolfö är på en av kanterna.



Trots blåst och regn måste Sverige försöka köra på med sitt fina passningsspel och snabba omställningar så mycket som det bara går, och försöka att inte falla in i det fysiska och långa spelet, som Island är bra på.



Just omställningsspelet lär bli viktigt när Island vill mata inlägg från kanterna. Lyckas Sverige blocka inläggsförsöken så kommer det att finnas kontringslägen. Och där är Nathalie Björn och Caroline Seger vassa på att sätta snabba och raka passningar mot kvicka Kosovare Asllani, Sofia Jakobsson och Lina Hurtig.



En annan kamp blir den på det centrala mittfältet mot Lyonstjärnan Sara Björk Gunnarsdóttir, som nyligen vann Champions League innan hon för någon dag sedan nominerades till priset som turneringens bästa mittfältare.



Gunnarsdóttir, med ett förflutet i Rosengård, är en oerhört vass box till box-spelare som är smart, har bra fysik och också bra fötter. Här kommer Caroline Seger att få ta ett stort ansvar för att vinna kampen och visa vägen.



Det har känts som en kamp mellan Hanna Glas och Jessica Samuelsson om platsen som högerback. Så när Glas nu skadade sig och ströks ur truppen så kändes platsen vigd åt Samuelsson. Därför förvånade det när mittbacken Amanda Ilestedt startade som högerback mot Ungern, speciellt med tanke på att motståndet var svagt och att Ilestedt har sina styrkor i defensiven och är fysisk, bra duellspelare och stark på huvudet.



Det kanske var för att tankarna var på matchen mot Island, att hennes defensiv behövs då, och då ge henne Ungern för att bli mer bekväm på den något ovana positionen?



Samuelsson är löpstark och en bra tvåvägsspelare. Det blir intressant att se om det helt enkelt var så att hon vilades mot Ungern.



Efter allt snack från Peter Gerhardsson om att en förstamålvakt är ”so last year” så är det väl att räkna med att Jennifer Falk bänkas och att Zecira Musovic kommer att stå mot Island?



Dagens möte i Reykjavik kan ha stor betydelse för vem som kommer att ta EM-platsen. Det återstår fyra matcher av kvalet. Sverige och Island har vunnit samtliga matcher och står på lika många poäng. Sverige har 24-1 i målskillnad, Island har 20-1.



Island nådde inte VM i Frankrike. Men låt er inte luras.



* Island gjorde ändå ett helt okej VM-kval där det bland annat blev seger borta mot Tyskland. Det var riktigt nära att det blev playoff, men i den sista gruppspelsmatchen stod det 1-1 mot Tjeckien när Island missade straff och därmed missade playoff.



* Island är bra på hemmaplan och den senaste hemmaförlusten kom den 1 september 2018, 0-2 mot Tyskland.



* De senaste sex åren har Island spelat 16 matcher på hemmaplan och bara förlorat tre, med målskillnaden 58-10. Den senaste hemmaförlusten var alltså i september 2018 mot Tyskland. Sedan 0-1 mot Brasilien i juni 2017 och 1-2 mot Skottland i september 2016.