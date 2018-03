Förstår att Dortmund kollar på Favre och Wagner

7 segrar. 6 oavgjorda. 2 förluster. Så lyder Peter Stögers facit efter 15 matcher som tränare hos Borussia Dortmund. Österrikaren har helt klart lyckats med sitt uppdrag att bidra till stabilitet och positiva resultat. Även om det nog funnits hopp om att vinstkolumnen skulle ha större avstånd till kolumnen med oavgjorda resultat.

Med ett snitt på 1.80 poäng per match är i paritet med några av de bästa tränarna klubben har haft under sin historia. Jürgen Klopps snitt låg på 1.90 (318 matcher) vilket får ses som fantastiskt bra. Ottmar Hitzfeld hade ett snitt på 1.85 (272 matcher) under sina år på 90-talet. Den som står ut i sammanhanget är Thomas Tuchel som under sina två år snittade 2.12 (107 matcher), vilket visar på att hans två år var något utöver det vanliga.

Men Stöger står helt klart i paritet med andra gamla godingar i Dortmunds tränargarde. Det går inte att komma ifrån. Högt hyllade Domenico Tedesco ligger just nu på 1.93 ppm, Julian Nagelsmann på 1.56. Enkelt sagt är det ytterst få tränare utanför Bayern München som lägger sig på ett snitt som ens är nära 2.00.

Sett till snittet borde Dortmunds klubbledning se över möjligheten att förlänga tränarens kontrakt som löper ut till sommaren. Får vi tro ryktena från Tyskland talar mycket för att så dock inte blir fallet. Hans-Joachim Watzke och gänget är nöjda med hur Stöger har hanterat situationen, men de är inte övertygade om att österrikaren är rätt man för framtiden.

Vilket jag har full förståelse för. Stöger är ett fullblodsproffs ut i fingerspetsarna. Han är anpassningsbar, har lätt för att skapa relationer med sina medarbetare och spelare. Ytterst få har ett ont ord att säga om tränaren. Det var inte för inte som FC Köln lätt Stöger sitta kvar så länge under hösten trots usla resultat. Han var helt enkelt för omtyckt för att någon skulle vilja göra sig av med honom utan att strössla extraliv över honom.

Fallet hade mycket väl kunnat vara det samma i Dortmund, men andra saker värdesätts där. Efter Klopps gräsfotbollsliknande tränarskap där känslorna hela tiden strömmade ut och värmde publiken på Westfalenstadion, till Tuchels akademiska men likväl på sitt sätt känslofyllda ledarskap, känns Stöger lite..mellanmjölk. Känsloyttringarna som publiken i Dortmund gjort sig vana vid finns inte där lika genuint som tidigare.

Stöger är så professionell att han inte känns hemma i Dortmunds miljö. Säga vad man vill om Dortmund och dess publik, men jag har aldrig upplevt den som ”blaha” eller lealös. Tvärtom är det en publik som drivs av lidelse och tillgivenhet, som eggas av tränare som står vid sidlinjen och skriker både i tid och otid. Något som Stöger, till följd av sina enorma professionalitet och personlighet, inte gör.

Därför förstår jag att Dortmund vänder blickarna mot Lucien Favre och David Wagner istället för att förlänga med Stöger. I Favre har man en tränare som påminner mer om Tuchel. En analytiker där det brinner till. I Wagner har man en tränare som påminner mer om Klopp. En brinnande eld där det finns analys. Beroende på var man vill gå så blir det en återgång till vad som varit och nostalgi ska verkligen inte underskattas vid sådana här beslut.

Dortmund är absolut inte missnöjda med Stöger, men de är inte heller villiga att fullkomligt slänga sin framtid i hans händer. För det skulle betyda att man skulle offra mer av den identitet som byggts upp än klubben är villiga att göra. Vilket i sin tur skulle kosta betydligt mer än någon titel här eller där. För ett Dortmund utan passion och lidelse är inte det Dortmund som klubbledningen ser framför sig. Något jag tror Dortmund får med Favre och Wagner, men inte med Stöger. Och därför tror jag inte klubben vill fortsätta med österrikaren, även om historieboken kommer statistiskt kommer att hålla hans sejour högt.