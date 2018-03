Katastrof att Dortmund åkte ur

När jag häromdagen skrev om att jag förstod varför Borussia Dortmund kollade på andra alternativ än Peter Stöger , trodde jag inte att den processen skulle accelereras av ett uttåg i Europa League . Visst, Dortmund hade satt sig i en pissig situation genom att förlora det inledande mötet hemma, men det skulle dem väl kunna rätta till mot ett RB Salzburg med mycket talang men mindre erfarenhet?

Men om det inledande mötet var bedrövligt så var det andra, ja, än mer bedrövligt. Att åka till Österrike och knappt kunna visa intentioner på att vilja vända på matchserien under 90 minuter var en pinsam upplevelse för tysk fotboll. Salzburg i all ära, men mot några av topplagen i Bundesliga ska de inte ha en chans. Oavsett hur formsvaga eller out of touch de tyska lagen är.

Kanske var det så att Dortmund redan hade tankarna på kvartsfinalspel efter de sett lottningen, precis som många av oss andra, eller så finns det något annat och gnager. Helt klart saknades eld och lågor, ett taktiskt upplägg för att ta sig till kvartsfinalen och mycket av det ansvaret tillfaller självklart tränaren Stöger. I ett sådant här läge när Dortmund bara hade Europa League och Bundesliga att tänka på – med möjlighet till ytterligare pengar och en direktplats i Champions League – borde det inte behövts särskilt mycket motivering för att gå ut och köra över Salzburg.

Istället får Dortmund återvända till Tyskland utslagna och till viss del förnedrade. Så klart en katastrof att de åker ut. Den tyska pressen tar inte lätt på uttåg där klubbarna är favoriter. Inte blir det lättare av det blir mot lillebrornationen Österrike och ett lag med Red Bull som sponsor. Tvivlen kan mycket väl kosta tabellplaceringar i ligan för Dortmund. Motståndarnas respekt för den tidigare givna tvåan ( som vi numera kanske får börja ifrågasätta?) bakom Bayern München faller allt mer. Det är inte längre omöjligt att utmana Dortmund på Westfalenstadion , den där magin har försvunnit och Stögers stora utmaning är att få den tillbaka.

På tredjeplats just nu, en poäng bakom Schalke 04 , men bara en poäng framför Bayer Leverkusen och tre respektive fem framför Eintracht Frankfurt och RB Leipzig . Fördel Dortmund för en Champions League-plats men långt ifrån ett säkert utgångsläge. Och just nu skulle jag som Dortmundsupporter inte alls känna mig trygg i att de fixar det, finns verkligen för många frågetecken för att kunna lita på tränare och spelare. Spännande vår väntar minst sagt.

**

Alexander Isak ändå. Han missar för många chanser. Men vilka kliv han har tagit! Bara hoppas att han fortsatt får förtroende och utvecklas. Vansinnigt mycket talang i den gubben.

**

På annat håll löste RB Leipzig sin kvartsfinalbiljett efter avancemang mot Zenit . Kan fortfarande bli ett högst kontroversiellt möte med RB Salzburg ( om vi nu inte är lite konspiratoriska och tror att UEFA redan bestämt sig för att det inte ska se). Skulle skrivas spaltmeter om det mötet om det skulle bli av. Kritiken skulle kunna nå en kulmen och jag tror inte heller Red Bull är särskilt sugna på att återigen hamna på tapeten kring detta. Skulle ta ytterligare energi och tid från det sportsliga, något klubben klarat sig rätt bra ifrån de senaste månaderna.

Arsenal och Atlético Madrid är så klart två lag att undvika för Leipzig. Skulle också vilja flagga för Lazio som imponerat på mig genom att bara leverera när det krävs. CSKA Moskva tror jag RBL gärna tar, även Sporting CP tror jag skulle kännas överkomligt. Marseille skulle kännas som ett förhållandevis tajt race. Oavsett verkar Leipzig sugna på att ta sig långt i EL med tanke på att CL-platsen i Bundesliga just nu inte är i närheten av säkrad.

**

Bayern München kan vi också lita på. Returen mot Besiktas var inget annat än en transportsträcka. Spelarna imponerandes av trycket hos den turkiska publiken som kom upp i höga decibel återigen. Ett gäng tuffa lottningar finns tänkbara för Bayern i kvartsfinalen där jag tror att Barcelona och Real Madrid är lagen som Der Rekordmeister helst av alla vill undvika.