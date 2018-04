Roma visade att ingen går säker - Bayern måste se upp

Det är sällan vi numera överraskas i den här fasen av en Champions League-turnering. Visst att det alltid kan finnas något lag som tar sig längre än förväntat men ytterst sällan är det så att någon av giganterna åker ut när det gäller som allra mest. Klubbar som Real Madrid, FC Barcelona, Juventus och Bayern München tycks alltid ta sig långt förutsatt att de inte ställs mot varandra.

Igår däremot vände Roma upp och ned på den gamla sanningen. Ingen hade väl trott att italienarna skulle kunna vända underläge 1-4 från Camp Nou hemma i den italienska huvudstaden, inte minst mot ett extremt CL-favorittippat Barcelona. Men nu är vi här dagen efter miraklet på Olympiastadion med ett utslaget Barcelona och Romafans som världen över genomlidit 90 minuter och kommit ut på den andra sidan starkare och mer rakare i ryggen än någonsin.

Romas seger är ett wake up-call för de andra klassiska lagen där ute och inte minst Bayern München som ikväll tar Sevilla med ett betydligt sämre utgångsläge än vad Barcelona hade med sig till Rom. Visst, Bayern spelar hemma på Allianz Arena men alla vi som såg mötet klubbarna mellan förra veckan vet att tyskarna långt ifrån bröt ned spanjorerna på den fantastiska Ramón Sánchez Pizjuán.

Bayern avgick med segern, 2-1, efter två sanslöst turliga mål. De allra bästa lagen har den turen med sig är en klyscha som alltid hänger med och som aldrig tycks slitas ut. Och Bayern hade som sagt tur, extrem tur. För i säkert 8 av 10 skulle Sevilla hade gått från det inledande mötet med åtminstone oavgjort men troligen en seger. De hade chanser nog att bräcka Bayern, inte minst i den första halvleken då tyskarna var vilsna på planen mot ett Sevilla som forcerade sönder all form av tyskt försök till defensiv.

Vincenzo Montella visade att avancemanget mot Manchester United var långt ifrån en tillfällighet. Kanske var det många av oss andra som hellre ville böja oss till en sanning av ett dåligt United snarare än ett bra Sevilla, troligen var båda delarna sanna bara att det var lättare att gnälla på Mourinho än att hylla Montella för det som skedde på Old Trafford.

Den matchen och Romas seger igår visar att absolut ingen går säker i årets Champions League. Bayern München måste se upp på Allianz ikväll när ett uppumpat Sevilla kommer för att göra allt i sin makt för att ta sig vidare. Stärkta av att ha sett Roma stå för sitt mirakel igår kommer absolut tron på ett avancemang för spanjorerna att finnas där, betydligt mer än vad den gjorde efter förra veckans förlust. Sevillas historia ute i Europa visar på att de levererar på vardagskvällar, en trygghet så god som någon.

Bayern å sin sida går in med vetskapen av att de bara ska greja det. En situation som tyskarna är världsmästare på att hantera, inte minst med en tränare som Jupp Heynckes som redan från lottningsdagen var tydlig med att Sevilla långt ifrån är oävna att förstöra sitt lags dag. Men självklart har en otrygghet fallit sig in efter att Barcelona åkt ut igår, men det är ytterligare ett argument för Heynckes när han ska motivera sina gubbar ikväll. Fall inte in i en falsk trygghet, för då ligger vi illa till.

Avgörande blir att få till det spel som Bayern visade upp i den andra halvleken förra veckan. Då de kontrollerade matchen, mycket tack vare Rafinha och James som båda stod för bra inhopp. När Bayern lyckades kontrollera bollen lyckades de också att stabilisera ett försvar som såg ut som en skock får vallade av en fårahund. Sevilla sprang stundtals åttor runt Bayerns försvarare som vann ytterst få närkamper, något som det måste bli ändring på idag.

Bayern är självklart fortfarande superfavoriter. Precis som Barcelona var igår, men med fördelen av att spela inför hemmapublik. Det vore vansinnigt att föreslå att Sevilla skulle ta sig vidare här och nu. Efter gårdagen vet vi däremot att allt är möjligt. Och efter förra veckan vet vi att Sevilla är mer än kapabla att manövrera ut Bayern under perioder. En dödlig kombination som kan få ytterligare en gigant att falla.