Chock att Hasenhüttl lämnar Leipzig

Efter två år i RB Leipzig är tränaren Ralph Hasenhüttls tid förbi, enligt tidningen Kicker. En chock, inte minst eftersom klubbens sportchef Ralf Rangnick bara för några dagar sen uttryckte en tydlig tro och vision om att Hasenhüttl var deras tränare även nästa säsong. Något annat var det inte tal om utan egentligen skulle gårdagens samtal bara bekräfta det faktumet.

Nu blev det inte så och Hasenhüttl lämnar efter att han fört laget till en andraplats och en sjätteplats, ett Champions League-gruppspel och en Europa League-kvartsfinal och totalt 120 poäng över de senaste två åren – bättre en någon annan tränare i ligan under samma period. Ett mer än habilt facit, ett facit som tilltalade både Bayern München och Borussia Dortmund under våren men då tackade Hasenhüttl nej då han efter lång betänketid såg sin framtid i Leipzig.

Intet ont anande då om att Leipzig under våren skulle se över sin egen framtid och med det Hasenhüttls. En kontraktsförläning som endast såg ut att vara en formalitet, las på is helt när Leipzig hade en handfull dåliga resultat i följd under våren. Sportchefen Ralf Rangnick ville ha fullt fokus på att vända den negativa trenden, därefter skulle klubben sätta sig ned med tränaren och diskutera framtiden.

Det samtalet hölls igår och utfallet var att Hasenhüttl inte skulle få sitt treårskontrakt förlängt. Istället skulle klubben invänta kommande säsong och eventuellt ta en ny diskussion vid senare tillfälle. De förutsättningarna uteslöt Hasenhüttl själv redan under våren, ansåg de otillräckliga för att fortsätta i klubben. Han krävde mer eller mindre ett nytt kontrakt för att leda laget i ytterligare en säsong, något Leipzig inte kunde ge och därför kunde han inte göra annat än att stå fast vid sitt ord och lämna i förtid.

För klubben var det naturligtvis inte ett önskvärt utfall. Jag kan inte annat tänka mig än att man försökt övertyga Hasenhüttl att stanna kvar, men att han stått fast vid sitt ord och saknade ett tydligt stöd när han inte gick en förlängning. Österrikaren har stått för ett fantastiskt jobb, klart över godkänt och på marknaden finns ytterst få tänkbara alternativ tillgängliga för Leipzig att ta in. Vilket de självklart är medvetna om, men de kände var en risk värd att ta då de själva bestämt sig för att inte förlänga tränarens kontrakt.

Utan Hasenhüttl hade Leipzig haft svårt att överhuvudtaget uppnå de framgångar som klubben haft i Bundesliga. Nog för att Rangnick under uppflyttningsåret i 2. Bundesliga gjorde ett bra jobb, men Hasenhüttl har förädlat det och bidragit med en tydlig identitet för både klubb och lag. Han har varit den som vi utomstående har kunnat relatera till, en ödmjuk människa som inte haft RB-genen. På det sättet är det också trist att han försvinner.

Vad som också blir intressant att se är hur spelarna kommer att reagera på att Hasenhüttl lämnar. Lagkaptenen Willi Orban sa själv att han ville se tränaren kvar och intrycket är att tränaren varit omtyckt av nästan hela spelargruppen. Risken är att flera spelare, inte minst en som Emil Forsberg, än mer ser över sina möjligheter till flytt. Ovissheten med en ny tränare som vill sätta sin prägel kan bli kostsam för spelare som är etablerade och haft intresse på sig. Ingen vill riskera att hamna på en bänk i Leipzig och se intresset från större klubbar svalna, inte omöjligt att det blir mer rörelse än planerat på transfermarknaden till följd av tränarbytet.

Just exemplet Forsberg är också ett som står ut som mer tänkbart, eftersom att han själv öppnat dörren vid flera tillfällen och agenten Hasan Cetinkaya tydligt uttryckt en önskan om att ta den svenske landslagsspelaren vidare i sin karriär. En dörr som Rangnick nyligen försökte stänga genom att medialt markera att Forsberg inte skulle någonstans. Tränarbytet kan öppna den dörren på vid gavel och ge Forsberg och Cetinkaya ytterligare incitament för att trycka på en flytt i sommar. Inte minst om han skulle leverera under sommarens VM.

För Leipzigs del sätter jakten på en ny tränare igång omedelbart (troligen har det redan påbörjats bakom stängda dörrar) och utöver det självklara alternativet, att Rangnick återigen sätter sig på tränarbänken, ser jag i dagsläget endast ett annat alternativ som jag kan tänka mig att Leipzig har på listan. Marco Rose. Mannen som ledde systerklubben RB Salzburg till en semifinal i Europa League och som passerar in i mallen perfekt för den fotboll Leipzig vill leverera. Det skulle inte vara annat än ett logiskt att Leipzig, efter att ha tagit över flera spelare från Salzburg, nu tar över en tränare också.

Rose är ung, modern och redan inne i RB-snurran. Hans familj är bosatt i Leipzig. Utöver den eventuella bristen på erfarenhet från tränaryrket finns det egentligen inte mycket alls som talar mot att han nu tar klivet över gränsen till Red Bulls störst lysande stjärna på fotbollshimlen. Rangnick har aldrig varit rädd att testa oerfarna tränare förut. Det viktiga är inte vad de har på meritlistan, utan vilken fotboll de står för och därför borde Rose inte ha några problem att uppnå den ställda kravbilden.

Med det sagt är Leizpig en helt annan best än Salzburg att tygla. Kraven på prestationerna har ökat rejält. Vad som blir Europa League kommande säsong förväntas bli Champions League den efterföljande. Det samtidigt som andra klassiska storklubbar i Tyskland också lägger ner stora resurser på att göra sig mer slagkraftiga till kommande år. Och som sagt, det finns en risk att den nye tränarens första uppgift blir att formera en helt ny laguppställning om det vill sig illa.

Vad som sker med Hasenhüttl är mer öppet. Efter framgångsrika sejourer i både FC Ingolstadt och Leipzig är hans rykte fläckfritt. Han kommer att vara en av de mest eftertraktade tränarna på marknaden och jag kan tänka mig att Dortmund funderar en sista gång på om de inte ska göra sig själva en förfrågan (förutsatt att det inte är helt klart med Lucien Favre). Annars finns det inte många tyska klubbar där han kan tänkas intressant, åtminstone inte just nu. Vilket öppnar upp för en utlandsflytt, där England ligger närmast till hands.

På det stora hela är det dock ett riskabelt drag av RB Leipzig att byta tränare, speciellt när Hasenhüttl varit så framgångsrik. De gamblar rejält genom att tillåta honom lämna i förtid och det kan bli kostsamt i slutändan för en klubb vars ambitioner är att slåss i den absoluta toppen. Faktum är att det kan vara Leipzigs första felaktiga beslut på bra lång tid. För det finns ovisshet i en klubb som annars är minutiöst planerande, det har jag nog inte upplevt tidigare. Bara det känns lite eggande för vad som komma skall.