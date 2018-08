Kommer börja blåsa kallt i Hamburg

Efter ett par veckor helt avstängd från omvärlden är det dags att göra en liten uppdatering här kring den tyska fotbollen. Har för första gången på flera somrar förstått vidden av att helt stänga av alla flöden under en längre period. Att inte uppdatera Twitter var 10:e minut, att inte se vad alla gör på Instagram och så vidare. Bara mentalt checka ut och hålla sig ouppdaterad.

Innebär också att jag säkerligen missat en hel del, men de senaste dagarna har jag så sakteliga börjat plocka upp farten och följt nyhetsflödet med tanke på att ligafotbollen i både 2. Bundesliga och Bundesliga har närmat sig med stormsteg. Från och med nu blir det därför blogginlägg i den takt jag tidigare hållit, om än inte alltid lika utförligt som jag kanske försökt att få det till tidigare.

***

Hamburgs första match någonsin i Zweite blev precis den mardrömsstart som ingen önskat sig i den nordtyska staden. Att förlora är en sak. Men att förlora med 3-0 hemma på Volksparkstadion mot lillebror från norr, Holstein Kiel, är ingenting annat än ett praktfiasko.

Albin Ekdal, som väl borde göra klart med ny klubb inom kort, kunde från bänken se hur hans lag föll ihop som ett korthus under andra halvlek. Offensivt var Kiel med laget med flest impulser och dinosaurien ser ut att gå ytterligare en tuff säsong till mötes.

Problemet är att det kommer att börja blåsa kallt i Hamburg extremt snabbt. Snabbare än någonsin tidigare. “Der Aufstieg ist Pflicht” (“Uppflyttning är ett måste”) är det enda mindsetet som råder hos fansen. Det ska inte bli år i plural i Zweite. Den här starten vittnar dock om en mörk framtid för Hamburg.

Dock är det bara en premiär. Klart att det måste till en omedelbar förändring från tränaren Christian Titz, men tiden finns där för att ordna till resultaten och vara med i toppen. Kommande matcher mot Sandhausen och Bielefeld är överkomliga, borde kunna bli 4-6 poäng och helt plötsligt är tonläget ett annat.

***

Överraskande dock att Kiel får en så pass bra start på säsongen. Efter att överraskande ha slutat trea förra säsongen (förlust i kval mot Wolfsburg), brukar det nästan vara standard för ett kvallag att man tappar rejält och blir en nedflyttningskandidat.

Tränaren Markus Anfang drog till ligakonkurrenten Köln (Hamburgs Titz var kandidat till ersättare), flera inlånade spelare lämnade och spelarna som kommit in är långt ifrån några kända namn. Men det fungerade åtminstone igår.

Blir intressant att följa om Kiel kan hålla sig kvar på den övre halvan under säsongen. Kanske var helt rätt att gå med mer okända namn för att hålla förväntningarna låga.

***

Jublet i St. Pauli igår! Bäst i Hamburg för första gången på flera år och då har man inte ens spelat premiärmatchen. Drabbningen i slutet av september är höstens match i Tyskland.

***

Arturo Vidal förste mittfältare att lämna Bayern München och det för FC Barcelona. Den såg nog ingen komma. Allt var klappat och klart med Inter som dock håll för länge på avtryckaren i väntan på Luka Modric. Då kunde Barcelona svepa in och plocka chilenaren.

Om jag hade tippat på en central fältare som skulle gå den vägen hade jag allt alla mina riksdaler på Thiago, men så blev det alltså inte. Barcelonas intresse för sin gamla mittfältare är intakt, men prislappen tydligen för hög för att man ska slå till.

Vet inte hur Barcelona tänkt att nyttja Vidal men Bayern är nöjda med att han lämnar. Har varit stora problem utanför planen med 31-åringen, krävt mycket energi från inte minst tränaren. Och Niko Kovac har bättre saker för sig än att hantera Vidals fyllebravader.

***

Finns fortfarande utrymme för mittfältsförsäljningar i Bayern. Thiago som sagt den givna kandidaten. Skadorna har gjort att han inte längre värderas lika högt i de interna leden. Har dock unika kvalitéer när han väl är frisk.

Leon Goretzka, Corentin Tolisso, Javi Martinez och James Rodriguez sitter alla supersäkert. Sebastian Rudy skulle säljas till rätt pris, men hetaste kandidaten RB Leipzig sägs inte ha pengarna för att lösa det.

Kvar återstår Renato Sanches som tycks imponera något enormt på tränarna. En renässans in the making? Portugisen som värvades framför näsan på Manchester United har varit en rejäl flopp men tycks nu vara redo för den stora scenen. Vore ett nyförvärv utan dess like för Bayern.

***

Annars då. Schalke som alltid intressanta, har något på g. Skeppat Benedikt Höwedes till Lokomotiv Moskva, snacka om karriärfall. Från att ha tagit guld i VM 2014 till att bli fråntagen bindeln i Schalke, utlånad till Juventus med köpoption (som aldrig nyttjades) till att nu spela fotboll i Ryssland. Trist på en så bra försvarare.

Dortmund med Lucien Favre blir spännande. Likaså RB Leipzig med Ralf Rangnick. Nagelsmann vill göra en bra sista säsong med Hoffenheim. Enkelt sagt finns det en hel del att hålla koll på under kommande säsong.