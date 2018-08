Bundesligatipset 18/19

Med en ny, förhållandevis orutinerad tränare och endast ett nyförvärv i Leon Goretzka är det enkelt att ställa sig frågan: kommer Bayern München återigen att vinna Bundesliga? Trots de få förändringarna och få tydliga förbättringarna. Det enkla svaret för mig är ja. Bayern kommer återigen titulera sig tyska mästare och det med ungefär samma enkelhet som de tidigare åren.

På pappret ser det kanske inte ut så. Klubben har bestämt sig för att hålla i plånboken för att spara ihop till en hårt gummisnoddsklämd sådan till nästa år. Niko Kovac må vara orutinerad på den högsta europeiska nivån, men är fortfarande tillräckligt skicklig för att leda ligans bästa lag (både spets och bredd) till en ny ligatitel. Det stora frågetecknet som kretsar kring Bayern är hur de kommer att hantera Europa, inte om de kommer att vinna Bundesliga.

Den kanske största anledningen till att jag är så övertygad om att Bayern kommer att bli ligamästare är för att de tänkbara konkurrenterna knappast har tagit ikapp det enorma avstånd som funnits de senaste åren. Borussia Dortmund (fyra förra säsongen) kommer in med en ny tränare i Lucien Favre och intressanta värvningar. Men det är inga värvningar som skriker att ambitionen är att utmana om titeln. Snarare att man ska säkra en topp 4-plats.

Fjolårets tabelltrea 1899 Hoffenheim går in i säsongen med en tränare (Julian Nagelsmann) som redan skrivit på för konkurrenten RB Leipzig till 2019. Kan leda till osäkerhet om det börjar gå dåligt och jag förväntar mig en dipp för Hoffenheim. Truppen har inte blivit starkare och med ett garanterat gruppspel i Champions League kommer bredden att synas. Om klubben försvarar sin Champions League-plats vore det inte något annat än sensationellt.

Schalke 04, som slutade tvåa förra säsongen, lider inte av exakt samma problem men liknande. Dels är Domenico Tedesco fortfarande ett oskrivet blad som tränare. Första säsongen var bra, men kan han återupprepa det? Schalke visade sig vara extremt drillade taktiskt, med stor flexibilitet och den röda tråden i sommarens värvningar är mångsidigheten. Men spetsen saknas fortfarande och även i Schalke blir det intressant att se hur man ska hantera att slåss på tre fronter. En Europaplats borde vara inom räckhåll.

Bayer Leverkusen hade en bättre säsong under Heiko Herrlich men är fortfarande inte tillbaka på den nivå som de var på för några säsonger sedan. Finns några glimrande spelare i truppen med potential att nå den absoluta världstoppen. Endast ett ordinarie tapp i Bernd Leno, i övrigt en mer eller mindre intakt trupp för Herrlich ger utrymme för förbättring. Leverkusen kommer att utmana om Champions League-platserna, men ett varningens finger för prestationsbalansen. Dagsformen kan skifta rejält i Leverkusen.

Nämnda RB Leipzig slutade sexa och med det stannade Red Bull-projektet av en aning. Ambitionen att utmana om ligatiteln finns fortfarande där men ett mellanår med Ralf Rangnick som en interimtränare väntar. Unga värvningar som alltid men en oerhört tunn trupp. Kommer krävas ett bara sista minuten-värvningar för att Leipzig på allvar ska kunna utmana och erövra en av de fyra åtråvärda Champions League-platserna. Samtidigt hyser jag enorm respekt för Rangnick som har förmågan att göra underverk.

Ett lag jag tror kan komma att bli ett av ligans mest intressanta att följa är VfB Stuttgart. Efter en vansinnigt stark vårsäsong under Tayfun Korkut och ett gäng spännande värvningar ser det ut som ett lagbygge som kan utmana om Europaplatserna. Korkut hade en positiv effekt under sin inledande period av Hannover 96 men sen dalade det. Om han lärt sig av den läxan kommer Stuttgart vara ett lag att hålla ögonen på, för potentialen finns helt klart där.

Det sista laget jag skulle vilja nämna som en tänkbar utmanare kring Europa är Borussia Mönchengladbach. Den historiska jätten som inte hittat tillbaka till nivåerna man nådde under Favre. Även där har vi ett intressant lagbygge som sina bästa dagar kan utmana alla lag i Bundesliga, men som har haft svårt att hitta stabilitet under Dieter Hecking. Förutsättningarna finns där, men saker och ting måste klaffa tidigt in på säsongen för att annars kommer det att börja blåsa snålt.

Klubbar som Hertha Berlin, Werder Bremen och VfL Wolfsburg ser jag i mitten av tabellen. Svårare tror jag det blir för Eintracht Frankfurt som haft en bedrövlig försäsong och är långt ifrån fjolårets jag just nu. FC Augsburg är svårbedömda, men borde inte ha med nedflyttning att göra. SC Freiburg, Hannover och Mainz 05 ser jag som tänkbara kandidater för en bottenstriden tillsammans med nykomlingarna Fortuna Düsseldorf och FC Nürnberg. Inte minst Mainz tror jag kan komma att få problem som långt ifrån imponerade förra året.

Tipset i sin helhet