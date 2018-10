Lyckad i Augsburg, misslyckad i Schalke - kan Weinzierl lyckas i Stuttgart?

Under 15 månader har Markus Weinzierl hållit sig borta från rampljuset. För den som glömt fick han lämna Schalke under rätt dramatiska omständigheter där han på semester fick reda på att han inte behövde återvända till Gelsenkirchen. Det endast efter en säsong som huvudtränare för den klassiska kungsblå klubben.

Weinzierl själv har aldrig uttalat sig om det hela, tvärtom har han hållit sig långt borta från medialjuset och haft fokus på att finna sig själv igen. Framför allt har han väntat på rätt uppgift. För förfrågningarna har varit många, trots året i Schalke har hans rykte inte svärtats nämnvärt men det finns alltid en viss brinntid för en tränare innan han måste ge sig in i matchen igen för att inte bli bortglömd.

Nu när Stuttgart kom med sin förfrågan kunde han inte längre tacka nej och förståeligt är väl det. Jämfört med andra lag som hört sig för, till exempel Ingolstadt (2. Bundesliga), har förutsättningarna aldrig varit så bra som i detta fall. I Stuttgart får han möjlighet att coacha ett av de mest historiska lagen i Tyskland. En klubb som har alla förutsättningar för att lyckas sätt till den omgivning som finns.

Vi pratar en fantastiskt fin arena som tar knappt över 60 000 åskådare. Ordentliga sponsorer, inte minst Mercedes-Benz, i ryggen som ger trygghet. Bra faciliteter och en erkänt bra ungdomsakademi som fostrat många Bundesligaspelare genom åren. Därtill en drös med supportrar i en stor stad som är ekonomiskt välmående och tillhåll för mycket förtagande. Att jämföra med städer som Hamburg, München och Frankfurt.

Inte minst har Weinzierl tillgång till en trupp som på många sätt ska kunna befinna sig på den övre halvan av tabellen. Den ska till och med kunna utmana om Europaplatserna. En före detta landslagsmålvakt i Ron-Robert Zieler, en klassanfallare i Mario Gomez och sedan en drös med spelare av bra Bundesligakvalitet (se: Gonzalo Castro, Daniel Didavi med flera).

Det är ett lag som på många sätt inte har något att göra med den jumboplats som Stuttgart just nu besitter. Efter att ha varit det lag som efter Bayern tagit flest poäng under förra årets vårsäsong (och dessutom slog just Bayern med 4-1 på Allianz Arena), var förväntningarna naturligtvis skyhöga att resultaten skulle leda till vidare framgångar.

Men trots ett intressant transferfönster lyckades Weinzierls företrädare Tayfun Korkut inte att knyta an vid framgångarna från våren. Det blev istället den motsatta effekten där Korkut inte alls fick ihop anfallsspelet som skulle vara den nya vägen. Något nu alltså Weinzierl istället får möjlighet att fullfölja och lyckas med.

Till en början kommer allt handla om resultat, att ta sig ur botten till en stabil placering. Sen kommer tryck läggas på ett mer offensivt spel. Mycket talar för att Weinzierl är rätt tränare för det. I både Regensburg och Augsburg skördade han framgångar med en fotboll som andades anfallsglädje och lust. Regensburg tog han oväntat upp till 2. Bundesliga, Augsburg etablerade han som ett Bundesligalag. Så meriterna är det inga fel på.

Schalke är smolket i bägaren och visst finns det en viss känsla av “app app app” där 15 månader senare. Men på det stora hela borde Weinzierl utan några större magiska konster lyckas med att stabilisera Stuttgart och på sikt få till ett lag som spelar en offensiv fotboll. Frågan är bara om han kan klara framtida krav på att etablera sig som ett topp 6-lag. För det är där klubben har siktet, men de är de långt ifrån ensamma om i Tyskland.