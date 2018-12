Höstens lag i Bundesliga, anno 2018

Sommer

Kimmich-Ginter-Akanji

Demirbay-Thiago

Sancho-Reus-Hazard

Jovic-Haller

Kommentar

Har varit långt ifrån en enkel uttagning. När jag tog fram min shortlist och satte ihop ett lag var det en oerhört stor del Dortmundspelare, vilket naturligtvis lirar med hur hösten sett ut men också kändes rätt trist i slutändan. Witsel hade kunnat vara med, likaså Alcacer. Vad som står är hur få antal Bayernspelare som varit med i diskussionen. Med på det stora hela ett välbanserat lag om jag får säga det själv.

Motiveringar

Målvakt: Yann Sommer, Borussia Mönchengladbach

Det har gått ett par år sedan Yann Sommer värvades in som ersättare till Marc-André Ter Stegen. Det hål som Ter Stegen lämnade bakom sig har Sommer fyllt förtjänstfullt och den här hösten har han visat på en stabilitet som vi inte sett på länge. Sommer är fortsatt en av Bundesligas bästa målvakter och är en av huvudanledningarna till Mönchengladbachs starka höst.

Försvarare: Joshua Kimmich, Bayern München

Allt-i-allo – så är det nog lättast att beskriva Joshua Kimmich. Har under hösten varit en av få konstanter i ett Bayern München som varit allt utom just konstanta. Ena veckan mittfältare, andra veckan försvarare, för Kimmich spelar det ingen roll. Han levererar vecka in och vecka ut på en oerhört hög nivå och det som Pep Guardiola en gång såg i honom fortsätter att förundra oss andra.

Försvarare: Matthias Ginter, Borussia Mönchengladbach

När Matthias Ginter kom fram i SC Freiburg var det många som spådde honom en lysande framtid. Efter en tuffare sejour i Borussia Dortmund tog han ett steg tillbaka och hamnade i Gladbach, där han blev en nyckelfigur i försvaret. Precis som hans lagkamrat Sommer har Ginter varit en stabil figur som bidragit till Mönchengladbachs starka höst. Kan göra sig ett namn för de större klubbarna igen om han fortsätter så här.

Försvarare: Manuel Akanji, Borussia Dortmund

Var en spelare som stod oerhört högt upp värvningslistan hos Dortmund som la stora summor för att locka över schweizaren till dem. Prislappen är numera lätt att motivera. En komplett försvarare mer eller mindre som sköter de svartgulas defensiv på ett imponerande sätt trots sin unga ålder. Har ingen stress att ge sig av, men fortsätter han vara lika konstant kommer de stora klubbarna att ställa sig på led för att locka honom till sig.

Mittfältare: Kerim Demirbay, 1899 Hoffenheim

Sedan Julian Nagelsmanns tillträde som huvudtränare för Hoffenheim är det en spelare som verkligen stått ut prestationsmässigt i klubben. Det är Kerim Demirbay. Hämtad från en underlig tid i Hamburger SV där han mest var utlånad, numera en av Bundesligas bästa mittfältare och Hoffenheims allra viktigaste spelare. Åter på den där vansinniga nivån som tog honom till landslaget. Given i höstens lag.

Mittfältare: Thiago, Bayern München

Guardiolas absoluta önskespelare när han kom till Tyskland. En spelare som sedan Guardiola lämnade dagligen varit omgärdad av flyttrykten, inte minst till Manchester City. Thiago har dock blivit kvar och det ska Bayern skatta sig lyckliga för. Besitter kvalitéer som ingen annan har i truppen med sin sanslösa känsla för bollen och begåvning i passningsspelet. Framträder allt mer som den blivande ledaren i Bayern.

Mittfältare: Jadon Sancho, Borussia Dortmund

Supertalangen som varit otäckt bra under hösten. Lucien Favre har alltid haft en förmåga att få unga talanger att blomstra, men den magiska touch han haft på britten Sancho är något utöver det vanliga. Gång på gång har han skapat oreda för motståndarna. Inte konstigt att det ryktas om en prislapp en bit över €100 miljoner, för det kommer han vara värd den dag han bestämmer sig för att lämna Dortmund.

Mittfältare: Marco Reus, Borussia Dortmund

För mig har Marco Reus varit Bundesligas bästa spelare under hösten. Med Favre som tränare för andra gången i sin karriär har Reus kommit tillbaka på ett vansinnigt imponerande sätt. Mer fri roll centralt i banan har givit honom utrymme att diktera Dortmunds sylvassa offensiv. Assisterar så väl som gör mål själv. Nu planerar nog Reus inte att lämna Dortmund för ett utlandsäventyr, men så som han presterar nu skulle han leverera i alla lag i världen.

Mittfältare: Thorgan Hazard, Borussia Mönchengladbach

Lillebrorsan till Eden Hazard som alltid haft svårt att hålla en kontinuerligt hög nivå i Bundesliga, men i år har Thorgan verkligen lyckats. Mönchengladbach har haft en bra höst och Thorgan är en stor anledning till det. När han nu fått det att stämma visar han vilka nivåer han besitter och det är inte konstigt att flera större klubbar ryktas vara intresserad av honom. Blir svår för Gladbach att hålla kvar till nästa säsong, siar jag.

Anfallare: Luka Jovic, Eintracht Frankfurt

Stor talang som snappades upp av Eintracht Frankfurt men som haft svårt att riktigt visa upp sin kvalitet. Den här hösten har varit något annat. Luka Jovic har varit livsfarlig i offensiven och av motståndarnas försvarare utpekad som Bundesligas bästa anfallare just nu. Bra fysik, målfarlig och svårläst – bra egenskaper när man vill nå toppen. Även om våren inte blir lika bra är Jovic ett namn för större scener till nästa år.

Anfallare: Sebastian Haller, Eintracht Frankfurt

Radarpartnern till Jovic måste naturligtvis få en plats i startelvan. Det är helt enkelt svårt att se den ena utan den andra efter den här hösten. Frankfurt flaggade direkt vid värvningen av Sebastian Haller att han skulle behöva ett år på sig för att bli varm i kläderna. Och nu under hans andra säsong kan vi konstatera att de hade rätt. Vansinnig höst där han stundtals sett oövervinnlig ut.