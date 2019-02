”Måndag hela veckan”-vibbar över Schalkes återgång till kaos

Mitt under den pågående förlustmatchen mot Mainz 05 gick tidningen Kicker ut med att Schalke 04s sportchef Christian Heidel efter matchen skulle meddela sitt avsked från klubben. Det i den stad, på den arena där han byggt upp sin renommé som en av Tysklands absolut starkaste klubbledare.

Kort efter slutsignalen (Mainz vann med 3-0) bekräftade Heidel det som Kicker twittrat ut. Hans tid i Schalke går mot sitt slut efter drygt 3 år i klubben. Han kommer att avsluta sitt kontrakt som löper ut 2020 senast ett år i förtid. Den 30:e juni är det över. Fram till dess kommer Heidel att ta en mer passiv roll i arbetet kring framtiden.

Det är inte ett kanske helt överraskande besked, även om tajmingen var oväntad. Mycket tyder på att Heidel ville föregå klubben att ta beslutet åt honom. Resultaten under säsongen har varit långt under förväntan för ett Schalke som förra säsongen slutade tvåa i Bundesliga. Det har man inte lyckats bygga vidare på i år och Heidel får ta smällen för det.

Om han förra året lyckades med genidraget att ta in Domenico Tedesco som tränare, så har han i årets gjort den totala motsatsen. Laget tappade viktiga spelare i somras och de som kommit in har inte lyckats bidra på det sättet som man hoppats på. Samtidigt är Tedesco en högt pressad tränare just nu, inte minst efter dagens förlust.

Heidel har under sina år i Schalke stabiliserat klubben, inte minst medialt. Det har inte alls varit samma kaos och oreda i klubben. Rubrikerna har inte varit lika stora. Utan Heidel är det troligt att det blir en återgång till vad som var innan han kom till klubben. Att kaoset kommer tillbaka. Att VD Clemens Tönnies kommer att kliva fram och uttala sig igen. Lite ”Måndag hela veckan” över det hela igen.

Det finns ingen tydlig ersättare för Heidel. Den som nämns är Jonas Boldt som sakta men säkert dragit sig tillbaka i Bayer Leverkusen. Men det är liksom inte nyckeln för att lösa alla problem. Tvärtom. Tränarfrågan är fortfarande högst aktuell. Spelarmaterialet ser inte ut att hålla den nivå som krävts. Risken är att sommaren blir en rejäl ombyggnation för en klubb och ett lag som för mindre en år sedan såg ut att vara på väg åt helt rätt håll.

55-åringen får självklart ta smällen för kräftgången. I slutändan är han den ytterst ansvarige för de strategiska besluten, något han själv betonade efter matchen, och därför lämnar han klubben. Frågan är om det betyder hans slutgiltiga avsked från fotbollen. Eller om han ser en möjlighet att ta sig till en mindre klubb, likt Mainz, och göra jobbet från grunden igen.

Jag tror att chanserna för Heidel att lyckas är bättre än för Schalke just nu. Det blir inte lätt för de kungsblå under det kommande året. Finns oerhört mycket att lösa. Men med rätt rekryteringar finns där också en enorm potential som är outnyttjad. Detsamma gäller Heidel, hans potential kan – om den nyttjas av rätt klubb – leda till oväntade framgångar.