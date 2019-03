Mindre namnkunnigt men mer pragmatiskt Tyskland som vann

Twitter: @fkpohler

Det har varit många tuffa månader för det tyska fotbollslandslaget under det senaste året. Från att ha varit en dominerande faktor har Tyskland tagit flera kliv tillbaka och sett flera av sina värsta rivaler ta sig förbi. Därför var det upplagt för ett tufft möte i Amsterdam mot Holland.

På pappret ställde Joachim Löw upp med av sina minst namnkunniga startelvor i en tävlingsmatch under sina snart 13 år på förbundskaptensposten. Namn som Thilo Kehrer och Nico Schulz har inte hört till vanligheterna i startelvan i en sådan viktig gruppspelsmatch. Att det dessutom saknades en given stjärna (Toni Kroos och Manuel Neuer i all ära, men båda har sett bättre dagar), bidrog till att det var svårt att se en tydlig styrka i lagbygget. Men det var annorlunda på planen.

Löw har behövt inta en mer pragmatisk roll som förbundskapten. De senaste åren har präglats av att Tyskland ska vara ett ledande lag som bedriver en bollinnehavstung fotboll, men det var inte mycket av det som syntes till på Johan Cruyff-Arena. Tvärtom var det stort fokus på snabba omställningar, något som saknats rejält under de senaste åren.

1-0 kom på en snabb omställning. Likaså 2-0. Två vassa avslut av Leroy Sané och Serge Gnabry förde Tyskland upp i ledning innan halvtidspausens vissla och det var kanske inte siffror som speglade matchbilden, men det var resultatet av ett helt annat Tyskland än vad vi sett de senaste åren.

Men om den första halvleken vittnade om vad det ”nya” Tyskland kan åstadkomma, så visade den andra halvleken om att det är ett nytt lagbygge vi pratar om. Ronald Koemans mannar fick alldeles för snabbt reducera och en kvart senare kvittera, samtidigt som Joachim Löw försökte få tillbaka stabiliteten från den första halvleken i sitt lag.

Det tog tid men efter ett par smarta byten, inte minst inhoppet av Ilkay Gündogan, så hittade Tyskland tillbaka till stabiliteten, inte minst defensivt. Holland fick allt svårare att skapa chanser och och i slutändan var det Tyskland som lyckades göra det avgörande målet genom Nico Schulz efter ett riktigt fin anfall.

3-2 i Amsterdam var över förväntan för många. Inte minst Löw kan andas ut efter att det första och svåraste testet i EM-kvalet genomförs med mer än godkänt betyg. Med det sagt är nybygget långt ifrån färdigt.

Inte minst är det osäkert om Tyskland kommer ha den stabilitet man haft från tidigare kval där man avfärdat så kallade ”enkla” motståndare på ett bekvämt sätt. Klart är att det var ett steg i helt rätt riktning och att Löw nu kan fokusera på att bygga vidare på det som hans nya kreation gjorde igår.