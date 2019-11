Resan har bara börjat

Twitter: @Keven_Bader

Igår kväll blev det klart – Tyskland är klara för EM-slutspelet 2020 efter ha vunnit mot Vitryssland med 4-0.

Detta blir det 13:e raka EM-mästerskapet som Västtyskland/Tyskland kommer spela i följd sedan 1972, något som inget annat landslag har lyckats med (källa Opta).

Ny startelva

På grund av skador har Joachim Löw fått ommöblera en hel del i startelvan sedan EM-kvalmatcherna i oktober:

(Bild: Transfermarkt)

Vi fick bland annat se Freiburgs 23-åriga mittback Robin Koch göra tävlingsdebut för Tyskland och mittfältaren Leon Goretzka göra comeback efter skadefrånvaro. Jag har svårt att se just denna startelva i framtiden när samtliga spelare är tillgängliga. Förstå mig inte fel, de gjorde ett bra jobb, men när spelare såsom Leroy Sané, Marco Reus, Antonio Rüdiger, Marcel Halstenberg och förhoppningsvis Niklas Süle är tillbaka så kommer startelvan se annorlunda ut.

Veteranerna visar klass

Det dröjde innan Tyskland lyckades spräcka nollan. Jogis manskap hade matchen i sina händer, men samtidigt hade de svårt att komma till klara målchanser. Istället hade Vitryssland matchens första stora målchans, men Manuel Neuer kunde rädda skottet med en fin parad. Kort därpå kunde Matthias Ginter göra sitt första landslagsmål och ge Tyskland ledningen.

Den andra halvleken började på bästa möjliga sätt för Tyskland – Toni Kroos slog hörnan längst marken, Robin Koch hoppade över bollen och Leon Goretzka slog till precis vid straffområdeslinjen, 2-0 Tyskland. Just Kroos hade en framträdande roll i denna match, något som glade Joachim Löw och de tyska fansen. Det är nämligen så att Kroos har fått en hel del kritik senaste året bland annat på grund av att han har sett rätt så ”loj” ut på planen när han spelar. I denna match fick vi se Kroos i sitt esse. Förutom assisten fram till 2-0 stod han för en fin placering som betydde 3-0 och en läcker individuell prestation när han snurrade upp Vitrysslands backlinje och sköt in 4-0 målet.

Någon som också stod för en extra fin prestation var kaptenen Manuel Neuer. Förutom paraden som jag påtalade tidigare så räddade Neuer en straff i den andra halvleken. Inte den bästa slagna straffen, men ändå en fin räddning av ”Manu”. Kul att se just dessa två veteraner visa vägen. Det var inte det svåraste motståndet, men att de får visa vad de går för och ta med sig det i de kommande matcher kan vara väldigt nyttigt, både för dem och laget.

Målskyttet

Inför den sista kvalmatchen mot Nordirland på tisdag kväll har Tyskland gjort 24 mål och släppt in 6 under dessa 7 EM-kvalmatcher. Bra siffror, men jag tycker ändå att man ska vara lite kritisk till Tysklands målproduktion. Det finns ingen given målskytt, såsom man har i till exempel England med Kane eller Portugal med Ronaldo. Tysklands bästa målskyttar under kvalet är Gündogan, Reus, Kroos och Sanè – samtliga har gjort tre mål var. Man kan argumentera för att det är en styrka att man fördelar målen bland flera spelare i laget, men jag kan tycka att det behövs en ”målkung” i ett lag som ska vinna ett mästerskap.

Sedan Miroslav Klose lade sina skor på hyllan efter VM-guldet 2014 har Tyskland inte haft någon ”given” målskytt. Frågan är om Timo Werner kan lyckas få fram det som han gör i klubblaget RB Leipzig även i det tyska landslaget. Under pågående säsong har Werner gjort 15 mål på 17 tävlingsmatcher, fina siffror. Grejen är att RB Leipzig spelar en annan typ av fotboll än Tyskland, detta leder till att Werner inte får de ytor i landslaget som han får i klubblaget. Jag hoppas att Löw kan knäcka denna problematik så att Tyskland får sin ”målkung”, en titel som jag tror att Werner kan leva upp till.

EM-guld 2020

Tillsammans med Spanien har Västtyskland/Tyskland vunnit flest EM-mästerskap. Det tyska landslaget vann åren 1972, 1980 och 1996, däremot har dem också förlorat flest finaler – 1976, 1992 och 2008.

Efter VM-fiaskot 2018 är nu siktet inställt på EM-guld nummer fyra. Ett mål som kommer bli väldigt svårt att uppnå, Joachim Löw har flera pusselbitar att pyssla ihop innan det är möjligt, men potentialen finns i truppen. Om Tyskland får spela med sin bästa möjliga elva har jag svårt att se att Tyskland inte skulle nå semi. Självklart kan mycket hända, men jag tycker mig se en hunger bland de yngre spelarna och en revanschlust bland de äldre. Den förödmjukelsen som landslaget fick genomlida 2018 har nu vänts om till motivation för att visa vad Tyskland egentligen går för. Kvalet är avslutat, men resan till EM-guldet har bara börjat.