Transferfönstrets stora vinnare

Twitter: @Keven_Bader

Dortmunds sportchef Michael Zorc har verkligen levererat i detta transferfönster. Förutom att ta in en av världens hetaste och mest lovande spelare i Erling Braut Håland har Herr Zorc gjort klart med Emre Can (lån med köpobligation i slutet på säsongen).

KOSTNAD

Emre Can lämnade Liverpool sommaren 2018 som bosman när han anslöt till ”den gamla damen”, men i Juve har det endast blivit 45 matcher på knappa två säsonger. Det är framförallt denna säsong, under ”nya” tränaren Maurizio Sarri, som tysken har fått begränsat med speltid. Endast åtta matcher, sammanlagt 279 minuters speltid.

Emre Can ska enligt Kicker ha haft en lön på cirka 14 miljoner € per år brutto i Juventus, en lön som satt honom i toppen bland de bäst betalda tyska fotbollsspelarna i världen. I Dortmund får han ”nöja” sig med 8,5 miljoner € per år enligt rapporter. En rejäl minskning, något som tyder på att Can verkligen ville få igenom flytten. Han blir dock en av de bäst betalda i klubben, men en bit under kaptenen Marco Reus (12 milj). Dyr lönepost för BVB:s mått mätt, men de behöver ”endast” betala cirka 25 miljoner € exklusive bonusar till sommaren när köpskyldigheten slår in. En övergångssumma som jag tycker är väldigt bra i dagens galna fotbollsvärld.

När det kommer till det ekonomiska kommer Dortmund med största sannolikhet få en positiv sommar. Jadon Sancho kommer säljas för cirka 100 + miljoner € (om inget drastiskt händer) – en otrolig försäljning med tanke på att klubben köpte honom för endast 7,8 miljoner € 2017. Dessutom kommer Mario Götze lämna efter säsongen och då kommer hans lönepost på cirka 10 miljoner € försvinna.

INVESTERING

Det är många som menar på att detta är ett ekonomiskt dålig val av Dortmund med tanke på löneposten, men jag anser att Emre Can-affären är en bra investering. Klubben får en hungrig, landslagsaktuell spelare som har en hög högsta nivå och som dessutom kan spela på flera positioner. 26-åriga Can har även åldern med sig och förhoppningsvis sina bästa år framför sig.



Det sägs att han ska i första hand agera som försvarare, men Can kan även ses som en perfekt ersättare till mittfältaren Axel Witsel (31) i framtiden.

Dortmund är en storklubb i Tyskland och för att ta nästa steg och utmana de allra största klubbarna i Europa så måste man öka konkurrensen bland spelarna och just detta tror jag Emre Can kommer tillföra laget. Han är en spelare som i sina bästa stunder skulle tillföra en hel del till de allra största klubbarna och honom har nu Dortmund fått för en “billig slant” om man jämför med andra liknande övergångar i Europa.

FÖNSTRETS STORA VINNARE

Det är många klubbar som har gjort lovande och bra värvningar i detta fönster, såsom:

RB Leipzig (Dani Olmo 20 miljoner €)

Juventus (Dejan Kulusevski 35 miljoner €)

Inter (Christian Eriksen 20 miljoner €)

m.m

Trots dessa fina övergångar så vill jag ändå titulera Dortmund som fönstrets stora vinnare. Den tyska storklubben har värvat Erling Håland och Emre Can för under 50 miljoner €, om man bortser från extra klausuler och bonusar. Förutom att dessa spelare kommer influera laget positivt direkt (Håland fem mål på 56! minuter) så finns det en hög sannolikhet att de även kommer ge en fin utdelning i framtiden när det kommer till försäljning eller i form av titlar.

Få se om Dortmund redan till våren kan lyfta någon pokal – chanserna har ju inte precis försämrats.