Nya rekord, kontraktsfrågan, målkalas – helgsvep från Bundesliga

Helgens Bundesliga-omgång har bjudit på en hel del. Sammanlagt 31 mål (3,44 i snitt per match) och en hel del stora rubriker.

Hertha Berlin – Schalke (0:0)

Trots den målrika helgen startade omgången med en mållös match när Hertha tog emot Schalke i fredags. Hemmalaget Hertha Berlin lyckades inte ens skjuta ett enda skott på mål trots inhopp av nyförvärvet Krzysztof Piątek. Vi får hoppas att Hertha och den polska anfallsstjärnan lyckas bättre nästa gång.

NOTIS: Hemmalaget Hertha Berlin var det laget som spenderade mest bland toppligorna i vinterfönstret enligt Transfermarkt – 78 miljoner € på fyra nyförvärv.

Dortmund – Union Berlin (5:0)



Dortmund fortsätter att ösa in mål – sammanlagt har det blivit 15 mål på de inledande tre ligamatcherna 2020:

5-3 Augsburg

5-1 Köln

5-0 Union Berlin

En av huvudfigurerna till att detta har blivit så här är självfallet Erling Haaland – sju skott på mål har resulterat i sju (!) mål. Ingen spelare i Bundesliga har gjort så många mål på sina inledande tre ligamatcher.

Någon man inte får glömma bort är Jadon Sancho. Engelsmannen lyckas göra sitt 25 ligamål i Bundesliga i helgen och blir därmed den första tonåringen att nå denna milstolpe. Dortmund har verkligen en magisk tonårsduo!

Fortunda Düsseldorf – Eintrach Frankfurt (1:1)



Förra veckan tog Uwe Rösler över BL-laget Düsseldorf, en uppgift som minst sagt är svår med tanke på att laget ligger näst sist i ligan. Den före detta MFF-tränaren var dock nära på att få en drömstart. Düsseldorf ledde med 1:0 mot Frankfurt tills den 94:e matchminuten – då kvitterade gästerna efter att VAR godkände gästernas mål. Bittert.

Mainz – Bayern München (1-3)

Precis som Dortmund har Bayern München inlett 2020 med tre segrar, inte lika målrika matcher, men ändå har klubben nått ett nytt klubbrekord när Bayern nu har gjort 57 ligamål på 20 spelade ligaomgångar.

En person som ska lyftas lite extra i denna match är spanjoren Thiago. Han slog till med ett solomål när han sprang förbi tre spelare och placerade kyligt in 3:0 målet. Detta var också mittfältarens tredje mål på tre matcher, starkt! Frågan är om detta skyndar på Bayern Münchens kontraktsförhandlingar med Thiago. Spanjorens kontrakt går nämligen ut 2021 och många rykten säger att hans framtid i klubben är långt ifrån säker.

RB Leipzig – Mönchengladbach (2:2)



Gästerna Mönchengladbach fick en fin start i detta toppmöte, 2:0 efter 45 minuter och Leipzig såg riktigt svaga ut.

I halvtid justerade Nagelsmann lite, bland annat tog han ut Emil Forsberg och bytte in Patrick Schick. Just Schick stod för reduceringen i den andra halvleken och kort därefter snackade Gladbachs Plea tills sig två gula kort inom loppet av 5 sekunder. Detta ledde till att Leipzig kunde pressa på sista 30 – något som gav frukt. I den 89:e minuten sköt mittfältaren Christopher Nkunku in en riktig fin pärla bakom målvakten Yann Sommer. I och med poängtappet föll RB Leipzig ner på en andra plats, en poäng bakom serieledarna Bayern München.

För första gången sedan omgång 6 får Bayern München vara serieledare igen. Nästa helg väntar toppmötet mot RB Leipzig. Frågan är om Leipzig lyckas knipa några poäng från Bayern München eller om Bayern lyckas skapa sig en liten ledning. Återstår att se – oavsett vad så har vi en fantastisk BL-vår framför oss!