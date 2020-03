LISTA: Topp 10 bästa nyförvärv säsongen 19/20

Twitter: @Keven_Bader

PLATS 10: GIOVANNI REYNA🇺🇸 (DORTMUND)

Född: 13 november 2002

Tidigare klubb: New York City Academy

Övergångssumma: ?

Position: Mittfältare

Antal matcher denna säsong: 11

Antal mål denna säsong: 1

Antal assist denna säsong: 1

Ännu en BVB-spelare. Klubben har de senaste åren tagit många bra beslut på marknaden och en som kan stå för det nästa stora genombrottet är Giovanni Reyna. Den blott 17-årige yttern kom i somras från New York City’s academy och har under hösten till stor del spelat för Dortmunds U19. Under 2020 har det blivit allt fler regelbundna inhopp i A-laget och det han visar upp är något utöver det vanliga. Reyna gjorde sin CL-debut när Dortmund tog emot PSG på hemmaplan – han hoppade in i den 68:e minuten och visade framfötterna direkt. Det såg ut som att 17-åringen hade spelat dussintals toppmatcher på denna nivå och som pricken över i:et assisterande han Haaland när han sköt in det avgörande målet i den 77:e matchminuten. Det är fortfarande väldigt tidigt, men jag skulle vara förvånad om vi inte pratar om Reyna på en regelbunden basis i framtiden.

PLATS 9: JULIAN BRANDT🇩🇪 (DORTMUND)

Född: 2 maj 1996

Tidigare klubb: Bayer Leverkusen

Övergångssumma: 25 miljoner €

Position: Mittfältare

Antal matcher denna säsong: 33

Antal mål denna säsong: 7

Antal assist denna säsong: 8

Julian Brandt är en av de mest lovande spelarna i tysk fotboll. Det har ryktas mycket om vart Brandt skulle gå då både klubbar utomlands såväl som inrikes har varit intresserade av honom, men slutligen blev det Dortmund. Hans start i BVB var inte så bra, men allteftersom hittade Brandt rätt. Han sitter på en enorm kvalité och har alla förutsättningar att bli en ledande figur i Dortmund många år framöver.

PLATS 8: BENJAMIN PAVARD🇫🇷 (BAYERN MÜNCHEN)



Född: 28 mars 1996

Tidigare klubb: VFB Stuttgart

Övergångssumma: 35 miljoner €

Position: Försvarare

Antal matcher denna säsong: 35

Antal mål denna säsong: 2

Antal assist denna säsong: 5

År 2018 fick många inom fotbollsvärlden upp ögonen för den franske försvararen Benjamin Pavard. Två år tidigare slog han igenom i VFB Stuttgart, men det var inte förrän i somras som Pavard bytte klubbadress. I Pavard har Bayern München fått en allsidig försvarare som både kan spela högerback och mittback. Väldigt nyttig för Bayern med tanke på skadehistoriken i försvarslinjen.

PLATS 7: OZAN KABAK🇹🇷 (SCHALKE 04)

Född: 25 mars 2000

Tidigare klubb: VFB Stuttgart

Övergångssumma: 15 miljoner €

Position: Försvarare

Antal matcher denna säsong: 21

Antal mål denna säsong: 3

Antal assist denna säsong: 1

Den nyss fyllda 20-åriga försvararen Ozan Kabak har gjort ett stabilt jobb i ett svajigt Schalke. Kabak är bra på att läsa av spelet och vet därför när han ska göra vad. Med sitt lugn har han tagit allt mer ansvar i S04 och större klubbar som Bayern München har visat ett intresse för den turkiske försvararen. Vi får se hur länge Kabak blir kvar i Schalke.

PLATS 6: RAMY BENSAIBANI🇩🇿 (BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH)



Född: 16 april 1995

Tidigare klubb: Stade Rennaiss

Övergångssumma: 8 miljoner €

Position: Försvarare

Antal matcher denna säsong: 18

Antal mål denna säsong: 4

Antal assist denna säsong: 2

Gladbachs nya vänsterback Bensaibani har acklimatiserat sig väl. Till att börja med fick han sitta på bänken och se svensken Oscar Wendt visa hur man gör, men han har fått mer speltid allteftersom och gjort det bra. På grund av skador har han tyvärr missat en del matcher den här säsongen, men det är tydligt att Gladbach har hittat en intressant ”arvtagare” till Wendt. Bensaibani visar både styrkor i det defensiva såväl som i det offensiva. I några fåtal matcher har han även agerat som vänster mittfältare, men det är när han har spelat som vänsterback som han har gjort sina fyra mål och två assist.

PLATS 5: FLORIAN NIEDERLECHNER🇩🇪 (AUGSBURG)

Född: 24 oktober 1990

Tidigare klubb: Freiburg

Övergångssumma: 2,5 miljoner €

Position: Anfallare

Antal matcher denna säsong: 26

Antal mål denna säsong: 11

Antal assist denna säsong: 8

Florian Niederlechner är nog inte ett namn som alla känner till men den snart 30-årige anfallaren har en hel del rutin när det kommer till Tysklands seriesystem. Han har spelat över 300 tävlingsmatcher i allt från division 5 upp till Bundesliga. Niederlechner har varit en av anledningarna till varför Augsburg är ovanför nedflyttningsstrecket. Bra och prisvärt köp av Augsburg!

PLATS 4: MARCUS THURAM🇫🇷 (BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH)



Född: 6 augusti 1997

Tidigare klubb: EA Guingamp

Övergångssumma: 9 miljoner €

Position: Anfallare

Antal matcher denna säsong: 33

Antal mål denna säsong: 10

Antal assist denna säsong: 9

Lilliam Thurams son har fått en bra start i Gladbach. Med sina tio mål och nio assist är han lagets poängstarkaste spelare den här säsongen. Han har flertals gånger haft en nyckelroll i Gladbachs poängskörd. Håll ett extra öga på honom, han har det mesta – stor, stark, snabb och teknisk.

PLATS 3: FILIP KOSTIC🇷🇸 (EINTRACHT FRANKFURT)

Född: 1 november 1992

Tidigare klubb: Hamburg

Övergångssumma: 6 miljoner €

Position: Mittfältare

Antal matcher denna säsong: 40

Antal mål denna säsong: 12

Antal assist denna säsong: 15

Filip Kostic kom redan förra säsongen till Eintracht Frankfurt, men då var det på lån. Inför säsongen blev det officiellt att Kostic flytt blev permanent och detta har gynnat klubben väldigt mycket. I somras tappade Frankfurt storstjärnorna Jovic (Real Madrid), Rebic (AC Milan) och Haller (West Ham) vilket ledde till att Kostic fick ta mer ansvar och det gjorde han verkligen med bravur. Han är utan tvekan klubbens poängstarkaste spelare den här säsongen.

PLATS 2: CHRISTOPHER NKUNKU 🇫🇷(RB LEIPZIG)

Född: 14 november 1997

Tidigare klubb: PSG

Övergångssumma: 13 miljoner €

Position: Mittfältare

Antal matcher denna säsong: 33

Antal mål denna säsong: 4

Antal assist denna säsong: 15

Christopher Nkunku är en allsidig mittfältare som både tillför både i det defensiva och det offensiva spelet. Han har gjort ett stort avtryck i RB Leipzig och stått för ett par poängräddande aktioner. Håll ett extra öga på 22-åringen, han kommer bli en av de allra bästa på sin position.

PLATS 1: ERLING BRAUT HAALAND🇳🇴 (DORTMUND)



Född: 21 juli 2000

Tidigare klubb: RB Salzburg

Övergångssumma: 20 miljoner €

Position: Anfallare

Antal matcher denna säsong: 11

Antal mål denna säsong: 12

Antal assist denna säsong: 2

Haalands framfart har inte undgått någon. På den korta tid han har spelat i Dortmund har han lyckats ta både klubben och Bundesliga med storm. Med tanke på hans prislapp och vad Dortmund har fått ut av honom efter bara 11 matcher så måste han krönas till säsongens nyförvärv.