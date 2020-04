Sommarens heta transfers

Twitter: @Keven_Bader

Trots att ingen fotboll spelas har rykten och snack om övergångar inte upphört. Här nedan listar jag de hetaste namnen som med stor sannolikhet kommer lämna sina klubbar i sommar.

MILOT RASHICA – WERDER BREMEN

Den vindsnabba anfallaren och yttern Rashica (23) har visat framfötterna den här säsongen. Med sina tio mål och fem assist är han ett utropstecken denna Bundesliga-säsong. Hans stora styrka är hans extrema explosivitet som han kombinerar med en fin teknik och bollbehandling. De har varit klart sedan länge att Rashica lämnar Werder Bremen denna sommar och prislappen ligger ”endast” på 33 miljoner €. Flera klubbar har visat intresse såsom Dortmund, West Ham och Liverpool, men klubben som sägs vara nära på att värva Rashica är RB Leipzig. Enligt Werder-Kurier ska den 23-årige anfallaren presenteras inom kort. Vi får se om detta stämmer, svaret lär komma snart.

Jerome Boateng won't want to see this again 😳



What a goal from Milot Rashica ⚡️ pic.twitter.com/MzQ9oqFMUi — Goal (@goal) December 19, 2019

TIMO WERNER – RB LEIPZIG

Den tyska anfallaren har länge ryktats lämna RB Leipzig. Så sent som i somras sades det att Bayern München skulle värva honom, men styrelsen i Bayern München var inte överens och övergången blev inte av. Istället har Werner haft en rekordsäsong under nya tränaren Julian Nagelsmann (27 mål 12 assist på 36 matcher) vilket har lockat fram ett ökat intresse hos de Europeiska toppklubbarna. I detta nu sägs det att Liverpool sitter i pole position när det kommer till att värva Werner. Jürgen Klopp har varit väldigt tydlig med att han gillar anfallaren och med tanke på RB Leipzigs spelsystem samt att Werner kan spela på samtliga offensiva positioner skulle han passa perfekt in i Liverpool.

Förutom Bayern München sägs Real Madrid och Inter vara intresserade av tysken. En flytt till Inter lär det dock inte bli då Werner har uteslutit en övergång till Italien. Men vem vet, det vänder snabbt i fotbollens värld.

Möjlig kedjereaktion – kan Rashica-värvningen skynda på en Werner försäljning?

EMIL FORSBERG – RB LEIPZIG

Jag var inne på det tidigt i januari när RB Leipzig värvade spanjoren Dani Olmo – ”detta är början på slutet för Forsberg i Leipzig”. Jag håller fortfarande fast vi det. Forsberg blir inte yngre och konkurrensen är stenhård i klubben. Samtliga parter hade nog mått bra av en flytt men frågan är till vilken klubb? Tidigare år har Forsberg både ryktats till Premier League och Serie A. Om Ralf Rangnick tar över (?) AC Milan som Manager så kanske en dörr öppnar sig för Forsberg. Det hade varit roligt att se Zlatan och Forsberg i en och samma klubb.

DAYOU UPAMECANO – RB LEIPZIG

Ännu en RB Leipzig-spelare som är eftertraktad på transfermarknaden. Den 21-årige mittbacken har varit en av de bästa spelarna i årets Bundesliga-säsong. Bayern München sägs ha varit intresserade av fransmannen sedan länge, till och med innan han anlände till Leipzig från RB Salzburg. Nu ska även Zidane, United och City ha fått upp ögonen för mittbacksgiganten. Frågan är vem som kommer vinna dragkampen – utköpsklausulen ligger på 60 miljoner €.

JEROME BOATENG – BAYERN MÜNCHEN

Den före detta världsmästaren har inte haft det lätt under de senaste åren. Både skador, konkurrens och dålig form har lett till att Boateng inte är en given nyckelfigur i Bayern München längre. Trots åldern (31) tror jag att mittbacken fortfarande har mycket att ge på den europeiska toppnivån, men då i en annan klubb. Boateng behöver en ny miljö och det mesta pekar på att han kommer lämna München i sommar. Den hetaste kandidaten just nu ska enligt uppgifter vara Arsenal. Det skulle inte vara första gången Londonklubben värvar en tysk (Mesut Özil, Serge Gnabry, Shkodran Mustafi och Per Mertesacker m.m).

CORENTINO TOLISSO – FC BAYERN MÜNCHEN

Den franske mittfältaren anlände från Lyon till Bayern München säsongen 17/18 med stora förhoppningar på att göra ett stort avtryck, men så har det inte blivit. Förutom de skador som Tolisso (25) har dragit på sig så har han fått begränsat med speltid. Nu tyder mycket på att fransmannen inte ingår i tränaren Hansi Flicks framtidsplaner och att han kommer säljas i sommar. Prislappen sägs ligga runt 35 miljoner € och två klubbar som ska vara intresserade enligt tysk media är Manchester United och Inter. Han kommer vara ett fynd för den klubb som värvar honom – hans bästa år har han fortfarande framför sig.

KAI HAVERTZ – BAYER LEVERKUSEN

Precis som jag har påtalat i tidigare blogginlägg har nog ingen har nog missat ”underbarnet” Kai Havertz frammarsch. Den stora frågan är vilken klubb den tyska mittfältaren kommer gå till. Med tanke på de rådande omständigheterna har hans framtid blivit allt mer oviss. Mycket tydde på att han skulle lämna i sommar och Bayern München har varit favoriten framför Barcelona, Real Madrid, Liverpool och Manchester United. I en intervju med Bild i veckan berättade Havertz att han är redo att ta nästa steg och att utlandet är ett alternativ. Vi får se vilken klubb som är beredd att betala den stora övergångssumman som sägs ligga runt 100 miljoner €.

JADON SANCHO – DORTMUND



Den nyblivne 20-åringen har varit på de flesta toppklubbars läppar och det med all rätt. Under sina 90 tävlingsmatcher för Dortmund har Sancho gjort 31 mål och 42 assist – galna siffror för en så ung spelare! De tre stora kandidaterna sägs vara Manchester United, Liverpool och Chelsea. Detta är tre klubbar som erbjuder honom lite olika saker – i United skulle han hamna i centrum direkt, i Liverpool skulle han kliva in i ett väloljat topplag men möta tuff konkurrens och i Chelsea skulle han få en nyckelroll då både Pedro och Willian går mot utgående kontrakt i klubben. Det bör nämnas att Dortmund har varit väldigt tydliga med att de inte behöver sälja Sancho och de hoppas självfallet att han väljer att stanna kvar. Om en övergång blir av så kommer detta definitivt bli en av sommarens stora smällkarameller!