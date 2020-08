Det satt långt inne, men nu är tronen säkrad!

Twitter: @Keven_Bader

Ligatitel nummer 30 CHECK

Tyska cupen (DFB-Pokal) nummer 20 CHECK

Champions League-titel nummer 6 CHECK

SLÄKTEN ÄR ALLTID VÄRST

Att Hansi Flick gjorde en ändring inför finalen från de tidigare matcherna visar på en alldeles särskild fingerspitzengefühl – han bytte in Coman och tog ut Perisic. Den före detta PSG-spelaren hade en uppgift och det var att göra livet surt för högerbacken Kehrer och det gjorde han verkligen. Han var nära att lösa en straff i den första halvleken och i den andra halvleken avgjorde han matchen genom att nicka in bollen bakom Keylor Navas. Jag unnar fransmannen att få avgöra en CL-match mot sin ex-klubb efter all kritik han har fått utså för hans poängsvaga insatser.

THIAGO

Jag sa inför matchen att jag hade tagit Kimmich tillbaka till mittfältet och Pavard som HB på Thiagos bekostnad. Flick valde slutligen att inte spela en matchotränad Pavard och lita på sin spanska magiker och oj så rätt det var. Thiago, som med största sannolikhet kommer gå till Liverpool nu, gjorde en otrolig match. Han visade på rutin, ett lugn och öppnade flera gånger om upp PSG:s försvarslinje. En oerhört stark sista match i FCB-tröjan, sehr schön!

MANUEL NEUER



Den tyska målvaktsgiganten har pendlat i prestationen de senaste åren och många i Tyskland har velat se Ter Stegen kliva förbi Neuer i det tyska landslaget, MEN sett till årets säsong och speciellt de senaste matcherna visar Neuer att han är långt ifrån färdig med sin karriär. Både i matchen mot Lyon och i dagens final mot PSG bjöd Neuer på några svettiga räddningar, unglaublich. Inget snack om saken vem som är nummer 1 i Tyskland och världen (?!).

HANS-DIETER FLICK

Jag har sagt det om och om igen, men säger det igen. Det Hansi Flick har lyckats med är väldigt imponerande. När Niko Kovac förlorade mot Eintracht Frankfurt med 5-1 i höstas var klubben på “intensivavdelningen”. Ingen trodde då att Bayern skulle lyfta samtliga titlar, men Flick löste det. Han gav nyckelspelarna självförtroende och hela laget tydliga instruktioner. Men framför allt gav han dem mod och glädje.

Bayerns vinner inte bara allt utan vinner också med klass:

35 tävlingsmatcher

32 segrar

1 kryss

2 förluster

115:26 i målskillnad

Hansi Flicks era har börjat på bästa möjliga sätt – nu börjar nästa uppgift; att försvara tronen.