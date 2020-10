Bayern går i Reals fotspår: "Tydliga favoriter"

Twitter: @Keven_Bader

Gruppspelet i Champions League är framför oss och det var länge sedan jag hade en så bra magkänsla gällande samtliga lag från Bundesliga. Los geht’s!

BAYERN MÜNCHEN

För Bayern Münchens del väntar Atlético Madrid på onsdag. Det kommer bli en högintressant tillställning i München där Bayern får ses som favoriter. Jag tror inte på någon tydlig seger för hemmalaget med tanke på Atletis starka bygge med nyförvärvet Luis Suarez i spetsen. Men med en utvilad Joshua Kimmich och två formstarka spelare i Robert Lewandowski och Thomas Müller tror jag att Bayern kniper en seger. Just Müller vill jag lyfta fram lite extra. Förra säsongen slog han assistrekordet i Bundesliga (21 assist) och denna säsong har han startat på bästa möjliga sätt med fem mål och fyra assist på sju matcher. I Tyskland pratar man mycket om att han borde få återvända till landslaget med tanke på hans fina prestationer det senast året under Hansi Flick. För Bayerns del har det nog gynnat laget att Müller har varit utanför landslagstruppen. På detta vis har Müller kunnat fokusera på klubblaget och haft möjlighet att återhämta sig när de andra är på landslagsuppdrag. Vi lär återkomma till Müllers vara eller icke vara i landslaget under säsongens gång.

Kicker tror på följande elvor:

Det som sticker ut i jämförelse med förra säsongen är att Lucas Hernandez nämns som startspelare mot sin gamla klubb. Rekordvärvningen har fått en bra start på säsongen och är betydligt mer stabil än i fjol.





Ser vi till CL-säsongen i stort så måste Bayern München ses som tydliga favoriter till att försvara titeln. Real Madrid har gjort det tidigare och jag tror att Hansi Flick skulle kunna lyckas med den bedriften, det lär dock inte bli någon lätt resa.

DORTMUND

Precis som för Bayern München ställs Dortmund mot det svåraste motståndet i sin grupp – Lazio.

Dortmund tog i helgen en viktig bortaseger mot Hoffenheim. Framåt lär Dortmund fortsätta bjuda på underverk med sitt starka spelarmaterial (Haaland, Sancho, Reyna, Reus etc.), men frågan är hur länge försvaret håller. För ett par veckor sedan såg vi när Augsburg vann med överraskande 2:0 mot Dortmund efter ett par usla försvarsinsatser. Håller försvarsspelet, vilket jag tvivlar på, kan Dortmund gå långt i årets Champions League.

Jag tror på en målrik tillställning där en utvilad Immobile kommer näta mot sin gamla klubb Dortmund (Immobile var avstängd förra ligaomgången och kunde därför ladda upp inför detta möte). Jag tippar på 3:2 för bortalaget Dortmund.

RASENBALLSPORT LEIPZIG

Serieledarna RB Leipzig fortsätter att imponera.

Trots sommarens farväl från skyttekungen Werner fortsätter RB Leipzig att producera mål på löpande band. I de senaste matcherna har Emil Forsberg agerat ”falsk nia” med bravur. Han gjorde inget mål i den senaste ligamatchen när RBL vann med 2:0 mot Augsburg, men är fortsatt i toppen sett till Kickers betyg denna säsong.





Det ska nämnas att Leipzig har en del sparkapital i nyförvärvet Alexander Sörloth som gjorde hela 33 mål och 11 assist på 49 matcher för Trabzonspor förra säsongen. Anfallaren har inte varit fysiskt redo att starta någon match ännu, men under de kommande veckorna lär vi få se norrmannen från start.

Sett till laget i stort anser jag att RB Leipzig har kapaciteten att återigen ta sig hela vägen till en semifinal. De har ett kollektivt starkt lag och framförallt ett riktigt vasst försvar. Endast två insläppta på de fyra inledande ligamatcherna. Men för att avancera måste de vinna mot Istanbul Basaksehir FK i veckan med tanke på att topplagen Manchester United och PSG också är en del av gruppen.

Den här matchen ska RB Leipzig bara städa av. Basaksehir lär dock ligga lågt och med spelare såsom Skrtel och Ba har de både rutin bakåt och framåt. Tror på 1:0 RB Leipzig.

BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH

Marco Rose har fått en lite knackig start på säsongen. Endast en seger på de fyra inledande ligamatcherna och nu väntar ett tufft test i Champions League – Inter.

På pappret ser det oerhört svårt ut för Gladbach att avancera från gruppen, men med tanke på att Rose har fått behålla samtliga nyckelspelare från förra säsongen tror jag inte man ska räkna bort det tyska laget. Detta blir enligt mig en av de jämnaste grupperna där jag ser Real Madrid som favorit och Inter som tvåa. Jag skulle inte bli chockad om Gladbach lyckades knipa andraplatsen.

Likt RB Leipzig anser jag att Gladbach har ett kollektivt starkt lag. De är inte på samma nivå som just RBL, men de har potentialen att göra livet surt för de största klubbarna ute i Europa.

Tror på en jämn match, men i slutändan lär Inter nog vinna detta med tanke på revanschlusten som laget har efter derbyförlusten mot Milan förra ligaomgången. 2:1 till Inter tippar jag på.

Hur tror du det går – vilka tyska lag avancerar från gruppspelet?