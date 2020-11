Officiellt - underbarnet är spelklar för storklubben

Twitter: @Keven_Bader

I mars beslutade DFL att göra det möjligt för 16-åringar att spela i Bundesliga. Nu är dagen kommen då underbarnet, Youssoufa Moukoko, fyller 16 år och därmed kan debutera för Dortmunds A-lag i ligaspelet.

FAKTA

Namn: Youssoufa Moukoko

Smeknamn hos lagkamraterna: Mouki

Född: 20 november 2004

Födelseort: Yaoundé (Kamerun)

Längd: 1,79m

Position: Anfallare (kan även agera som offensiv mittfältare)

Kontrakt: Hans kontrakt med Dortmund sträcker sig till 2023

Lön: Cirka 3,5 miljoner € per år

Nummer: 18

Fot: Tvåfotad*



*(Ursprungligen vänsterfotad, men har tränat högerfoten så intensivt så att han är tvåfotad nu)

Not bad, Youssoufa Moukoko, not bad 🔥👀pic.twitter.com/Wtj7plxw5m — Borussia Dortmund (@BlackYellow) August 6, 2020

EN MARDRÖM FÖR MOTSTÅNDARNA

Under de senaste åren har anfallaren Moukoko spridit skräck bland ungdomslagen i Tyskland.

141 mål på 88 juniormatcher för Dortmund

Det finns knappt några superlativ som kan beskriva hans prestationer. Som 14-/15-åring har han spelat för Dortmunds U19-lag och levererat mål på löpande band.

Ser vi till pågående säsong har han gjort hela tretton mål och en assist på fyra matcher för Dortmunds U19-lag….

NYTT LIGAREKORD

Imorgon kan Moukoko göra sin A-lagsdebut för Dortmund när de ställs mot Hertha Berlin i Bundesliga. Kliver anfallaren på planen blir han den yngsta spelaren någonsin i ligans historia. Det tidigare rekordet hade en annan Dortmund-spelare, Nuri Sahin.

TYDLIGT MÅL

Den unge anfallaren beskrivs som oerhört målmedveten. Dortmunds akademichef, Lars Ricken, berättar bland annat till Kicker att ingen annan ungdomsspelare i Tyskland har genomfört så många tränings- och matchminuter de senaste åren. Trots sin ringa ålder beter sig Moukoko som ett fullblodsproffs.

”Han klarar av extremt hård belastning, vilket bara är möjligt när du sköter kost, sömn och träning extremt professionellt.”, säger Lars Ricken till Kicker.

LANDSLAGET

Det är inte bara Dortmund utan även det tyska landslaget som kan glädja sig åt anfallarens framfart. Förbundskaptenen Joachim Löw har såklart också redan koll på underbarnet:



”Moukoko besitter en talang som man inte stöter på så ofta.”

Hittills har Moukoko representerat Tysklands U16 och U20-landslag. Anfallaren kommer med största sannolikhet inte spela i ”Die Mannschaft” under EM 2021, men jag kan tänka mig att Moukoko tas ut i Tysklands U21-landslag när de spelar EM nästa sommar.

FÖRVÄNTNINGAR

Anfallaren har redan fått delta i A-lagsträningen detta år för att göra en ”inskolning” i seniorfotbollen så bra som möjlig. Om det är någon toppklubb i världen som vet hur man ska hantera unga supertalanger så är det Dortmund. Tillsammans med Jude Bellingham (17) och Giovanni Reyna (17) kan Moukoko (16) bilda ett klassisk ”pojkband”. Självfallet får ”gamlingarna” Haaland (20) och Sancho (20) också medverka.