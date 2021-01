Höstens elva - Forsberg uttagen

Twitter: @Keven_Bader

Det är en svår uppgift att plocka ut elvor. Det finns alltid givna spelare och flera heta kandidater. Jag tog mig i alla fall an uppgiften och kom fram till detta – höstens elva i Bundesliga:

MÅLVAKT – Manuel Neuer (Bayern München)

Det är ingen slump att Neuer blev framröstad till ”Årets målvakt” (enligt FIFA) för ett par veckor sedan. Han har räddat Bayern München ett flertal gånger under hösten med sina briljanta räddningar.

HÖGERBACK – Ridle Baku (Wolfsburg)

Baku har gjort det riktigt bra i Wolfsburg. Jag tog ut honom i min ”TOPP 3” över bästa värvningar denna säsong. Baku kom i somras från Mainz och har nu under hösten tillfört både i det defensiva och det offensiva spelet för Wolfsburg.

MITTBACK – Edmond Tapsoba (Bayer Leverkusen)

Förra säsongen tog han det stora klivit in i Bayer Leverkusen och under hösten har han fortsatt på den inslagna vägen. En mycket duktig mittback med fin potential.

MITTBACK – Marvin Friedrich (Union Berlin)

Fjolårets nykomling Union Berlin har verkligen haft en panghöst och bjudit på ett härligt mod. En spelare som har utmärkt sig extra mycket denna säsong är mittbacken Marvin Friedrich. Förutom det defensiva arbetet har försvararen stått för fyra ligamål under hösten.

VÄNSTERBACK – Angelino (RB Leipzig)

Ingen har nog missat Angelinos framfart. Vänsterspringaren har blivit en nyckelfigur och ett riktigt anfallsvapen för Nagelsmanns RB Leipzig. Med sina känsliga fötter har han både assisterat och gjort mål denna säsong.

HÖGERMITTFÄLTARE – Thomas Müller (Bayern München)

Den ikoniska Thomas Müller kan än. Under Hansi Flick har 31-åringen återfunnit sin fina form. Han är oerhört viktig för Bayern München – inte bara för hans poäng utan även för hans närvaro.

MITTFÄLTARE – Florian Wirtz (Bayer Leverkusen)

Det fanns många frågetecken i Leverkusen inför säsongen. Ett av dem var hur man skulle ersätta nyckelspelaren Kai Havertz, något som 17-årige Wirtz har gett svar på. Den mångsidige tyska mittfältaren har verkligen klivit fram och blivit given i Bayer Leverkusen. Fortsätter han så här lär samtliga toppklubbar stå i kö för att värva honom.

MITTFÄLTARE – Emil Forsberg (RB Leipzig)

Den svenska landslagsmannen har stått för 2020’s stora comeback. Från att vara uträknad från RB Leipzig har han tagit sig tillbaka och varit en vital del av lagets framgång under hösten. Trots att Forsberg inte har stått för så många direkt avgörande poäng så har han varit en viktig pusselbit i Nagelsmanns bygge. Svensken stod bland annat för ett mål och en assist när RB Leipzig kryssade mot Bayern München (3:3).

VÄNSTERMITTFÄLTARE – Kingsley Coman (Bayern München)

Comans avgörande mål i Champions League-finalen i augusti var startskottet på en stark höst. Tidigare har Coman alltid haft problem med att leverera den avgörande passningen. Denna höst har han dock lyckats med just det och varit direkt avgörande för Bayern München i flera matcher.

ANFALLARE – Erling Haaland (Dortmund)

Vart ska man börja? Haaland har tagit Bundesliga med storm och blivit en nyckelspelare för Dortmund. Det blev sammanlagt 33 mål på 32 tävlingsmatcher för Haaland i hans debutår för BVB. I Bundesliga har det blivit 23 mål på 24 matcher (10 mål på 9 matcher denna höst).

ANFALLARE – Robert Lewandowski (Bayern München)

Världens bästa spelare får självfallet plats i höstens elva. Denna säsong har Lewy ställt in siktet på att slå Gerd ”Der Bomber” Müllers målrekord på 40 ligamål under en säsong. Under hösten blev det 17 mål på 13 matcher för den polska anfallsstjärnan och han är på god väg att slå det snart 50 år gamla rekordet.

BÄNK:

Max Kruse, anfallare (Union Berlin)

Wout Weghorst, anfallare (Wolfsburg)

Giovanni Reyna, mittfältare (Dortmund)

Florian Neuhaus, mittfältare (Gladbach)

Marcel Sabitzer, mittfältare (RB Leipzig

Raphaël Guerreiro, “all-round” (Dortmund)

Timo Horn, målvakt (FC Köln)

PS: Vilket jädra mål Amiri bjöd på förra omgången:

