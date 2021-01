Vinterfönstrets största kap

Twitter: @Keven_Bader

Transferfönstret för toppligorna stänger först på måndag, men Sebastian Anderssons FC Köln stod redan i onsdags för fönstrets största kap.

💬 "Even on the away side, you got goosebumps playing here" Max Meyer is here and can't wait to get started at #effzeh ! 🔴⚪ pic.twitter.com/teyZJIPyph

DEN EVIGA TALANGEN

Max Meyer kommer precis som Julian Draxler, Leroy Sané och Manuel Neuer från Schalkes välmeriterade ungdomsakademi. Meyer debuterade i Bundesliga när han var 17 år och han var given i Schalkes A-lag som 18-åring.

I sin andra A-lagssäsong ärvde han Rauls nummer 7.

Meyer har alltid beskrivits som en ung lovande talang med en enorm potential, men det stora strålkastarljuset riktades aldrig direkt på honom då han föll i Draxlers och Sanés skugga.

År 2014 debuterade han i Tysklands A-landslag och två år senare var Meyer lagkapten för Tysklands U23-lag i OS (2016). Han stod för en betydande insats när Tyskland tog silvermedaljen med sina fyra mål och tre assist på sex matcher.

Ett år efter OS-framgången vann Max Meyer U21-EM med Tyskland.

SPELAREN MAXIMILIAN ”MAX” MEYER



Vilken spelartyp är Meyer? Svaret är att han är en mångsidig mittfältare som kan spela på flera positioner – ”10”, ”8” och ”6”. Jag skulle personligen säga att han passar bäst som sittande spelfördelare i mittfältet. På den positionen får man ut mest av hans styrkor såsom hans spelintelligens och passningsfot.

FLYTTEN

Säsongen 17/18 blev Meyers sista i Schalke-tröjan. Tysken hade vid det laget blivit en viktig startspelare i S04 och ville trots klubbens intresse inte förlänga kontraktet. Han och hans agent menade att han förtjänade ett större lönekuvert och borde spela regelbundet i Champions League. Detta uttalande var inte särskilt populärt bland Schalkes fans. Många trodde att han skulle gå till en toppklubb i Tyskland eller en CL-klubb ute i Europa. Istället kom det överraskande beskedet att han gick på fri transfer till Crystal Palace. Enligt uppgift ska Meyer fått en lön på 170 000 £ per vecka vilket då gjorde honom till en av Palaces bäst betalda spelare.

FALLET

Som bekant blev hans tid i Crystal Palace ingen succé. Under hans knappa 28 månader i klubben blev det endast 56 matcher i A-laget (2 mål och 3 assist). Meyer lyckades helt enkelt inte slå sig in i Roy Hodgsons Crystal Palace och när han väl fick chansen levererade han inte.

Strax innan Meyer lämnade Palace sa Hodgson följande i en presskonferens:



”Max has been the perfect professional, done all his work and hardly missed a day of training. He wants to play and needs to play. It is pretty obvious at the moment with the competition for places we have got here and the players I have been using, he has been marginalised.”