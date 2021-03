Efter succén – laget faller som en sten

Twitter: @Keven_Bader (följ för daglig update)

Gladbach var länge serieledare under fjolårssäsongen, men hamnade till slut på en fjärdeplats. Då klubben fick behålla samtliga nyckelspelare under sommaren såg det väldigt lovande ut för Marco Roses manskap även inför denna säsong. Laget lyckades avancera från CL-gruppen under hösten samtidigt som man var med i CL-kampen i Bundesliga. Nu har dock proppen gått och det ser mörkt ut.

EN SUVERÄN START

Kalenderåret 2021 startade på bästa möjliga sätt för Gladbach. Laget vann mot Bielefeld den 2 januari och kort därefter vann Rose för andra gången mot Hansi Flicks Bayern München.

ANNONS

‼️För er som missade toppmötet mellan Gladbach – Bayern München [3-2]



💥Hofmanns två kyliga mål

🚀Neuhaus läckra mål



📍Marco Rose – den enda tränaren som har vunnit två gånger mot Hansi Flicks Bayern.



pic.twitter.com/HS6mFzemSY — Keven Bader (@Keven_Bader) January 12, 2021

Den positiva trenden fortsatte. Gladbach kunde slutligen summera januari 2021 utan någon ligaförlust:

Men sen kom tappet.

BESKEDET SOM SKAKADE OM

För knappa två veckor sedan blev det officiellt att Marco Rose kommer lämna klubben i sommar för att ta över Dortmund. Detta hade det spekulerats om länge och ryktena blev allt starkare särskilt efter att den före detta BVB-tränaren, Favre, fick sparken i vintras. Istället för att ligga lågt och vänta med att gå ut med beskedet efter säsongen bestämde sig parterna för att bekräfta denna övergång nu och sedan fokusera fullt ut på den pågående säsongen. Detta mottogs dock inte på bästa sätt.

‼️Fansen i Gladbach är inte nöjda med att tränaren Rose har valt att gå till Dortmund kommande säsong.



🗣️"Ingen legosoldat är över klubben – ute med den karaktärslösa grisen, omedelbart!"https://t.co/VovIJo5fJG pic.twitter.com/pYQtwx1jCK — Keven Bader (@Keven_Bader) February 17, 2021 ANNONS

Beskedet kom väldigt olägligt rent sportsligt. Gladbach hade precis tre raka ligamatcher utan seger och stod inför sin första slutspelsmatch någonsin i Champions League. Som bekant förlorade BMG även den matchen.

Så sent som i lördags hade Gladbach chansen att studsa tillbaka efter den tunga perioden och det såg länge ut som att man skulle lämna Leipzig med tre poäng. Efter knappa 20 minuter ledde Gladbach på bortaplan mot RB Leipzig. MEN Roses manskap kunde inte hålla emot Nagelsmanns maskineri. Hemmalaget vände efter att norrmannen, Alexander Sörloth, gjorde det avgörande 3:2 målet i den 89:e spelminuten.

Ett oerhört tungt tapp för Gladbach som nu har fem raka ligamatcher utan seger.

Värt att notera: Detta var Emil Forsbergs 200:e match i RBL-tröjan.

🇸🇪Emil Forsberg stod igår för sin 2️⃣0️⃣0️⃣ RB Leipzig-match:



🏟200 matcher

⚽️43 mål

🅰️55 assist



📌Endast 4 spelare som har fler matcher & fler gjorda mål i RB Leipzig-tröjan. https://t.co/jQXclFPqtP — Keven Bader (@Keven_Bader) February 28, 2021 ANNONS

I och med raset är Gladbachs dröm om att få spela i Champions League under kommande säsong omöjlig att uppnå. Det finns dock fortfarande en chans att rädda denna säsong och det är cupen.

SÄSONGSAVGÖRANDE MATCH

Ikväll ställs Gladbach mot just Roses framtida arbetsgivare Dortmund i tyska cupen. Med tanke på vilka klubbar som är kvar har Gladbach fortfarande en rimlig chans att plocka hem en titel.

Det är ironiskt att denna match mot just Dortmund kan avgöra Roses sista säsong i Gladbach. Pressen ligger på Rose – han har nu chansen att vinna klubbens första titel sedan säsongen 94/95. På detta vis kan man säga att matchen avgör Roses legacy i klubben.