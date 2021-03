Han måste tas ut till Sveriges landslagstrupp

Twitter: @Keven_Bader

I fjol blev Joakim Nilsson utnämnd till den bästa försvararen och 4:e bästa utespelaren i 2.Bundesliga och denna säsong har han tagit klivet upp till Bundesliga. Det är nu dags att han får chansen i A-landslaget.

ENORMA FRAMSTEG

Jag skrev om det redan efter fjolårets succésäsong, Joakim Nilsson har tagit stora steg framåt i Tyskland på sin korta tid. Inför säsongen 19/20 gick han från Elfsborg till Arminia Bielefeld i 2.Bundesliga. I sin debut lyckades han bli matchhjälte efter att ha nickat in matchens enda mål. Debutsäsongen blev en hit för både Nilsson och Bielefeld som överraskade och vann 2.Bundesliga framför storklubbarna HSV och Stuttgart.

Inför pågående säsong värvade nykomlingen Bielefeld in den rutinerade mittbacken Mike van der Hoorn. Trots Nilssons starka avtryck säsongen innan fick nederländaren kliva direkt in i startelvan. Nilsson fick sparsamt med speltid i början av säsongen, men allteftersom fick svensken fler spelminuter. Sedan den 10 januari har Nilsson inte missat en enda minut i ligaspelet och har återigen blivit en given startspelare i Bielefeld.

Ser vi till Bielefelds poängproduktion har laget tagit fler poäng i ligaspelet med Nilsson från start än utan honom:

15 poäng med Nilsson (15 matcher)

7 poäng utan Nilsson (10 matcher)

Senast blev det seger på bortaplan mot europakandidaten Bayer Leverkusen (1:2) och bara någon veckan innan lyckades Bielefeld även ta en poäng i München mot mästarna Bayern.

KONKURRENSEN

Ser vi till konkurrensen i landslaget borde Nilssons prestationer under säsongen rankas väldigt högt. Bortsett från Lindelöf är Nilsson den enda mittbacken som spelar i en topp fem-liga. Han möter regelbundet tuffa motståndare såsom Robert Lewandowski, Erling Haaland och Wout Weghorst. De mittbackar som varit uttagna till landslaget tidigare år har ofta haft en skadeproblematik under säsongen och därmed spelat väldigt lite under det senaste året, vilket borde stärka Nilssons aktier ytterligare.

Det återstår att se vilka Janne Andersson plockar ut imorgon när det svenska landslaget ska annonseras inför kommande landskamper:

Sverige – Georgien 25 mars (VM-kval)

Kosovo – Sverige 28 mars (VM-kval)

Sverige – Estland 31 mars (Vänskapsmatch)

Jag står fast vid att Nilsson borde vara given i en svensk EM-trupp och jag hoppas att Janne tycker detsamma.