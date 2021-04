Mot en historisk Champions League-plats

Twitter: @Keven_Bader (för daglig update)

Förra veckan tog Eintracht Frankfurt en tung seger mot Dortmund. Denna seger gör att laget nu har ett starkt grepp om CL-platsen.

Nu tar Eintracht emot Wolfsburg som också har överraskat denna säsong.

MUREN

Wolfsburg har verkligen gjort en stark säsong med endast tre förluster hittills:

Bayern München 2:1

Dortmund 2:0

Hoffenheim 2:1

Bortsett från dessa tre förluster har tabelltrean tagit 15 segrar och nio kryss. Det som sticker ut är att Wolfsburg endast har släppt in 22 mål på 27 ligamatcher. Bara RB Leipzig har släppt in så få mål denna säsong. En stark bidragande faktor till detta massiva försvar är nyförvärvet Maxence Lacroix. Den 1,90 meter långa försvararen har varit briljant och är enligt mig säsongens BÄSTA nyförvärv med tanke på prestation och vad han kostade klubben. Wolfsburg betalade faktiskt ”endast” 5 miljoner € till FC Sochaux för den nu 21-årige fransmannen. Det har redan börjat ryktas om att Dortmund har Lacroix högt upp på önskelistan.

FYRTORNET

Framåt har Wolfsburg sin targetspelare Wout Weghorst. Den store starke anfallaren har sedan han anlände till klubben varit en pålitlig målskytt:

17 ligamål (säsongen 18/19)

16 ligamål (säsongen 19/20)

17 ligamål (säsongen 20/21) -> 7 matcher återstår

2018/19 ⚽ 1️⃣7️⃣

2019/20 ⚽ 1️⃣6️⃣



HEMMABORGEN

Eintracht Frankfurt har fram tills denna omgång inte förlorat en enda hemmamatch i ligaspelet. Sammanlagt har de spelat hela 13 raka matcher utan förlust (7 vinster och 6 kryss). Ett sådant fint facit har klubben inte haft sedan 2000.

MÅLSPRUTAN

När det gäller Eintracht är det framförallt det offensiva spelet som har stått för utropstecken denna säsong. Laget har gjort 55 ligamål på 27 matcher vilket är en siffra som klubben inte har uppnått så här tidigt i säsongen på 40 år (senast säsongen 81/82). En nyckelfigur i detta är anfallaren Andre Silva. Den portugisiska landslagsmannen gjorde sitt 22:a ligamål förra omgången när Eintracht slog Dortmund.

En annan spelare som du bör hålla ett extra öga på i Eintracht är Filip Kostic. Vänsterspringaren är en viktig länk i ”Die Adlers” spel. Sammanlagt har det denna säsong blivit 14 assist och fyra mål i ligan.

Lyckas Eintracht knipa en topp fyra placering kommer klubben för första gången någonsin spela i Champions League. En stark bedrift av tränaren Adi Hütter och hans manskap.