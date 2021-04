FC Hollywoods interna krig – framtiden är osäker

TWITTER: @Keven_Bader (för daglig update)

Vinna eller försvinna, det är det som gäller för Bayern Münchens del ikväll när de ställs mot PSG. En oerhört svår uppgift med tanke på lagets nuvarande status. Det är dock inte bara på planen som Bayern har problem. De har också bekymmer i det egna ledet. En problematik som har vuxit sig så stor att klubbens närmaste framtid står på spel.

KONFLIKTEN

Det är ingen hemlighet att sportchefen Hasan Salihamidžić (även kallad Brazzo) och tränaren Hans-Dieter Flick inte är goda vänner. Jag skulle nästan vilja påstå att de inte klarar av varandra. Deras syn på Bayern Münchens värvningspolitik och nuvarande spelartrupp skiljer sig något enormt. Ser vi bara till vilka spelare som Flick har begärt genom året kontra vad han har fått:

Flicks önskelista:

Spelarna som Brazzo värvade:

Av de önskade spelarna fick Flick endast Leroy Sane. Istället fick han flera spelare som inte har lyckats nå FCB-nivå, till exempel Sarr och den skadebenägna Costa.

Det är inte bara på värvningsfronten som Brazzo och Flick har varit oeniga. När det kommer till att förlänga spelares kontrakt var Flick väldigt tydlig med att han ville göra det med följande tre spelare:

Men det blev som bekant inte som Flick ville. Det var ett sorgligt farväl när Thiago lämnade i somras. Rummenigge har berättat hur Thiago grät på parkeringen utanför klubbhuset. Enligt Kickers källor ska både Thiago och Alaba tyckt att FCB’s kontraktsförslag var respektlösa och därför valt att inte förlänga sina kontrakt.

Apropå respektlöshet. Brazzo ska (enligt både Sport1 och Kicker) på matchdagen mot PSG ha berättat för Boateng att han inte kommer få ett förlängt kontrakt. Innan avspark ska Brazzo dessutom ha meddelat detta till Sky.

Detta är verkligen skamlöst gjort av Brazzo med tanke på vad Boateng har gett klubben de senaste tio åren. Flick reagerade väldigt starkt på agerandet, men inte bara för att han vill ha kvar Boateng utan också för att det var en förfärlig timing från Brazzos sida.

Detta var ett av Flicks uttalanden i presskonferensen efter förlusten mot PSG när journalisten frågade om Boateng. Inför helgens ligaspel mot Union Berlin pikade Flick återigen den sportsliga ledningen och framförallt Brazzo:

OHÅLLBAR SITUATION

Att det finns interna konflikter i Bayern München är ingen nyhet i sig. Många menar att dessa konflikter också har stärkt laget och klubben i stort, MEN denna duell mellan Flick och Brazzo har gått alldeles för långt. Jag ser i nuläget ingen lösning förutom att någon av dem måste lämna klubben. Brazzos beteende har upprört Flick otaliga gånger och den sistnämnde har den senaste tiden sett ihopbiten ut under presskonferenserna. Dessutom ligger det tyska förbundet o lurar i vassen med ett erbjudande att träna det tyska landslaget. Ser vi till allt detta så tror jag att Flick står nära en EXIT. Skulle Flick lämna har Bayern München verkligen satt krokben på sig själv. Enligt mig är Flick en betydligt viktigare person för klubbens framtid än Brazzo. Brazzo har inte levererat som sportchef. Han är en marionett till den före detta klubbpresidenten Uli Hoeneß. Hoeneß har hållit och håller fortfarande Brazzo väldigt högt. Samtidigt är Hansi Flick Karl-Heinz Rummenigges ”egna kille”. Trots att Hoeneß har klivit tillbaka är han kvar bakom kulisserna i München och därmed lever den interna maktkampen mellan Uli och Karl-Heinz vidare. Den som skulle kunna lösa denna otroliga knut är Oliver Kahn. Kahn ska i slutet på året ta över Rummenigges roll som ordförande. Hittills har den gamle stormålvakten varit passiv i denna sakfråga. Enligt tidningen SportBild kommer Kahn träffa Flick och Brazzo i veckan för att försöka lösa denna interna strid.

OVISS FRAMTID

Bayern München går en väldigt oviss framtid till mötes. Förutom att tränarstatusen är oklar så lämnar även flera lojala och bärande spelare klubben i sommar:

Dessutom blir den 32-årige Robert Lewandowski inte yngre. Hans frånvaro under matchen mot PSG förra veckan var väldigt tydlig. Bayern måste hitta ett annat alternativ när Lewy inte är spelduglig. Bayern München har genom åren varit bortskämda med att målkungen sällan är skadad, MEN med tanke på åldern lär skador bli allt vanligare för Lewys del.

Det kommer att bli spännande att följa Bayern Münchens väg. Det lär bli ett par intensiva veckor och månader härnäst för klubbens del. Men NU måste laget ta sig an säsongens hittills svåraste uppgift och det är att vinna i Paris mot PSG. Detta ska FCB försöka klara utan följande spelare:

Då PSG löste segern och tre bortamål förra veckan har jag svårt att se Bayern München avancera ikväll. Jag tvivlar inte på att gästerna från Tyskland kan ordna en seger, men de lär inte kunna hålla tätt bakåt. Vinnarskallen och nyckelspelaren Joshua Kimmich är dock fortfarande säker på FCB’s avancemang:

“Because we’re the better team, I believe that we will progress. We were the better team in the first leg but unfortunately the result didn’t correspond to the performance. Nevertheless, I’m confident that we can still turn it around in the second leg”

Joshua Kimmich