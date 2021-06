Från hyllad till smutskastad – nu är slutet här

Twitter: @Keven_Bader

När domaren blåste av matchen mellan Tyskland – Tjeckien en sensommarkväll den 23 juni 2004 i Lissabon var ett nytt tyskt fiasko ett faktum. Tyskland hade för andra gången i rad åkt ur EM efter enbart gruppspelet. Den dåvarande förbundskaptenen, Rudi Völler, lämnade kort därefter sin post trots att förbundets förhoppningar var att den före detta världsmästaren skulle fortsätta. Völler menade att Tyskland behövde en förbundskapten som kunde börja om från noll inför hemma-VM 2006. Därefter började jakten efter en frälsare. Högst upp på tyska förbundets kandidatlista var Ottmar Hitzfeld som dessförinnan hade lämnat Bayern München. Hitzfeld tackade nej på grund av hälsoskäl och menade på att han inte var i rätt tillstånd att leda Tyskland, speciellt under ett hemma-VM. Ett annat namn på listan var ”König Otto” (Otto Rehagel) som tog det sensationella EM-guldet med Grekland. Men som bekant blev det inte Otto heller. Knappa 35 dagar efter Völlers farväl utnämndes Jürgen Klinsmann som ny förbundskapten och vid sin sida tog han in Joachim Löw. Detta var startskottet på en lång och händelserik era med Löw.

ASS-TIDEN

Under en tvåårsperiod var Joachim Löw assisterande tränare till Jürgen Klinsmann. Detta var en väldigt omvälvande tid för det tyska landslaget. Inte bara på grund av hemma-VM 2006, utan också för den tränarstil som Klinsmann tog med sig från tiden i USA. Fram tills då var det den ”gamla skolan” som gällde som fotbollsspelare i Tyskland när det kom till träning och det professionella livet. Klinsmann införde såväl fysövningar som strikta dieter vilket aldrig tidigare hade använts i tysk fotboll. Först skrattade folket åt Klinsmanns tillvägagångssätt och förhoppningen att Tyskland skulle göra ett bra VM var mycket låg. MEN Klinsmann och Löw lyckades motbevisa kritikerna och blev under sommaren 2006 ”Weltmeister der Herzen”. Klinsmann och Löws landslag fångade tyska folkets hjärtan och bjöd på stor underhållning. Det räckte dock inte hela vägen och tyskarna fick efter segern mot Portugal (3:1) slutligen nöja sig med en bronsmedalj.

STARTEN

Efter hemma-VM 2006 tackade Klinsmann för sig och då fick Jogi Löw kliva fram i hans ställe och ta över huvudansvaret för det tyska landslaget.

Den första matchen som Löw ledde Tyskland var mot Sverige.

Det blev en stabil 3:0 seger mot Lars Lagerbäcks manskap. Därefter började kvalet till EM 2008 (Österrike/Schweiz). Detta kval genomfördes med endast två poängtapp, kryss mot Cypern och förlust mot Tjeckien.

I mästerskapet 2008 räckte det hela vägen fram till final där man slutligen besegrades av Spanien med 1:0 efter mål av Fernando Torres.

VM 2010

Återigen genomförde Tyskland ett starkt kval där endast två poäng tappades (3:3 och 1:1 mot Finland). I själva mästerskapet fick Tyskland ännu en gång dra det kortare strået mot Spanien. Det var den här gången Puyol som nickade in matchens enda mål när lagen ställdes mot varandra i semifinalen. Tyskland plockade dock återigen bronset efter att ha vunnit mot Uruguay med 3:2. Ett av målen gjorde Müller och han blev därmed turneringens skyttekung med sina fem mål. (Wesley Sneijder, David Villa och Diego Forlan gjorde också fem mål var under VM 2010, men Müller tilldelades priset ”Golden Boot” då han också gjorde tre assist under turneringen.)

EM 2012

Kvalet till EM 2012 gick fläckfritt för Tysklands del – tio raka segrar och en målskillnad på 34:7.

Tyskland tog sig hela vägen till semin där de förlorade mot Italien efter Balotellis två minnesvärda mål.

🤔 Most memorable EURO performance = ________!



⏪🇮🇹 Throwback to Mario Balotelli 🆚 Germany, EURO 2012 🎯@azzurri | @FinallyMario pic.twitter.com/GHyqXBQaV9 — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) December 30, 2020

VM 2014

Ännu ett VM-kval som genomfördes utan förlust. Endast ett poängtapp och det var mot Sverige. Detta är en match jag ogärna pratar om (4:4)…

Själva slutspelet blev sedan historiskt. Tyskland blev det första europeiska landet som vann VM i Sydamerika efter 1:0 vinsten i finalen mot Argentina. Matchen som alla minns från detta mästerskap är den historiska tillställningen mellan Brasilien – Tyskland i semifinalen. Tyskland förödmjukade Brasilien på hemmaplan med 1:7 och dessutom tog Klose (tillbaka) ”skyttekung”-kronan till Tyskland och blev den bästa målskytten i VM’s historia:

Miroslav Klose: 16 mål på 24 matcher

Ronaldo: 15 mål på 19 matcher

Gerd Müller: 14 mål på 13 (!) matcher

Detta VM-guld gjorde samtliga tyska spelare och deras förbundskapten Joachim Löw historiska.

EM 2016

Under kvalet till EM 2016 (Frankrike) inkasserade Löw blott sin andra och tredje EM-kvalförlust någonsin. Det är som att gå på repeat, men återigen tog sig Tyskland till semifinal där de förlorade mot Frankrike (2:0).

VM 2018….

Under kvalet till VM 2018 såg allt lovande och intressant ut. Full pott under kvalspelet och nu ville Tyskland försvara sitt VM-guld.

Som vi alla vet blev det totalt fiasko för Tyskland. VM:et kantades av flera saker både på och utanför planen.

KRITIKEN

Efter kollapsen i Ryssland har kritiken haglat mot Löw, och det med all rätt. Resultaten har varit för dåliga och lågvattenmärket har mätts om ett par gånger. Ni som har följt min blogg vet om att jag inte tycker om alla val som Löw har gjort. Ett exempel är att Löw kommer att spela med en 3-4-3 formation under EM. En vald taktik som jag tycker är ovärdig för Tyskland sett till dess spelarmaterial och historik. Jag kan även konstatera att jag inte är ensam om denna kritik. I princip hela Tysklands ”expertkår” är emot detta val. Men nu är det så. Jag hoppas att Löw motbevisar oss och att Tyskland tar sitt första EM-guld på Wembley såsom de gjorde 1996.

Hittills har det blivit 193 matcher som tysk förbundskapten för Löw:

123 vinster

38 kryss

32 förluster

464:196 i målskillnad

1 VM-kvalförlust

4 VM-kvalförluster

BÖRJAN PÅ SLUTET

Jag tror på följande elva ikväll mot regerande världsmästarna Frankrike.

Det är endast en position som jag är osäker på och det är om Havertz går framför Sané. Många som har varit på plats i det tyska lägret berättar att Havertz har klivit in med en enorm pondus efter CL-segern. Han visade även mot Lettland att han är i gott skick. Sané har däremot haft det lite svårare. Det ska också sägas att Leon Goretzka har varit skadad och är därför inte tillgänglig från start.

Kvällens match blir den 50:e EM-matchen för Tyskland genom tiderna. Landet med flest EM-matcher.

Skulle Löw lyckas leda Tyskland hela vägen fram till finalen den 11 juli så skulle det bli hans 200:e match som förbundskapten. En mäktig milstolpe som skulle förtjänas att krönas med ett guld.