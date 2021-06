”Spread love” – hyllningskören gör sig hörd

Twitter: @Keven_Bader

Det tyska landslaget har fått både ris och ros under gruppspelet. Flera spelare har lyfts fram och hyllats, men även kritiserats häftigt. En som det har skrivits mycket

om i positiva termer är Leon Goretzka.

RESAN

Den Bochum-födde Leon Goretzka har stått för en otrolig utveckling de senaste åren. Som sexåring skolades han in i Bochums ungdomsverksamhet och klättrade sig snabbt upp i klubbens hierarki. Under sina 13 år i klubben representerade han några U-lag och hann spela 30 + matcher i A-laget innan han värvades som 18-åring till Schalke. Det var en stor vinst för Schalke då flera toppklubbar såsom Arsenal och Manchester United var intresserade av den ”nya Michael Ballack”.

I Schalke gjorde han sig snabbt ett namn för den bredare publiken i Tyskland. Under hans fem år i S04 blev det knappa 150 matcher i A-laget innan han sommaren 2018 lämnade klubben på fri transfer för Bayern München.

Den talangfulle Goretzka har verkligen steppat upp sedan han anlände till Bayern München. En bra debutsäsong följdes upp med en extraordinär utveckling under säsongen 19/20. Goretzka har alltid haft med sig tekniken och spelsinnet. Men den 1,89 meter långa mittfältaren var alltid en rätt spinkig spelare, i alla fall innan coronapandemin. När Bundesliga återupptogs efter corona-pausen fick vi se en annan och kraftigare version av Goretzka.

Transformationen har lett till att han har blivit ännu mer dominant i mittfältet. Med sin blick och fysik är han en enorm tillgång för klubblaget Bayern München och även Tyskland, vilket vi fick se senast mot Ungern.

FÖREBILDEN

Goretzka har både fångat strålkastarljuset på och utanför planen. Under det senaste året har han tagit sig an kampen mot högerextremism.



“If I am allowed to play for our country, I want to play for our values ​​and constitution, not for a country that has historically not paid attention. Black, red and gold are our colors Democracy, not the right. “

Leon Goretzka