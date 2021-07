Sanchos sanslösa siffror - United har värvat en diamant

Twitter: @Keven_Bader

O slutligen var den långa transfersagan kring Jadon Sancho över. I drygt ett års tid har snacket kring Jadon Sancho och Manchester United pågått och idag bekräftade Dortmunds VD Hans-Joachim Watzke att de har kommit överens med Manchester United.

Om läkarundersökningen inte upptäcker några konstigheter är Sancho så gott som klar för den engelska storklubben. Ett oerhört tapp för Dortmund och Bundesliga, men ett glädjande besked för Premier League och i synnerhet Manchester United.

AVTRYCK

Sommaren 2017 värvade Dortmund en då 17-årig engelsman vid namn Jadon Malik Sancho från Manchester City för cirka 7,84 miljoner €. Tillsammans med Alexander Isak, som hade kommit ett halvår tidigare till klubben, var det de två unga talangerna som det snackades mest om i BVB. Som bekant lyckades Isak inte slå sig in i Dortmunds A-lag, något som dock Sancho gjorde.

Under sin första ligasäsong i Dortmund blev det sammanlagt 685 minuter utspritt på 12 matcher. Inte mycket speltid, men Sancho lyckades trots allt göra fyra assist och ett mål under denna debutsäsong. Detta var bara början på något stort. Under sina resterande tre säsonger i BVB har Sancho lyckats med följande:

Säsongen 18/19: 43 matcher, 13 mål 20 assist

Säsongen 19/20: 44 matcher, 20 mål 20 asisst

Säsongen 20/21: 38 matcher, 16 mål 20 assist

Sanslösa siffror! Man ska komma ihåg att killen är född 2000.

Den 21-årige Sancho har inte bara haft medvind. Under fjolårets höstsäsong blev det endast fyra assist på elva matcher och för det mesta rätt så bleka insatser. Vissa tror att detta kan ha berott på att Sancho inte fick igenom flytten till Manchester United förra sommaren. Trots motgången ryckte Sancho upp sig och visade sina kvalitéer under vårsäsongen.

SUVERÄN VÄRVNING

Med tanke på Sanchos unga ålder och redan det fina CV:et har Manchester United verkligen värvat en diamant. Det säger en hel del när Dortmunds VD säger att de inte är glada över pengarna (85 miljoner euro) och hade hellre velat behålla engelsmannen. Sanchos önskan var dock att gå till United så den tyska storklubben har helt enkelt fått rätta in sig i ledet och ta emot pengarna.

Det är många unga lovande spelare som har gått till United de senaste åren, men som inte har riktigt lyckats leva upp till förväntningarna. Jag tror dock inte det blir så i detta fall. Sancho har det som krävs att lyfta United till en ny nivå. Han har otroliga färdigheter med bollen och en ständig hunger på att vilja utvecklas och leverera på den stora scenen.

RONALDOS ARVTAGARE

Sedan Ronaldo lämnade Manchester United för Real Madrid – faktiskt just idag för 12 år sedan – har United haft sex spelare som har burit nummer sju:

Owen

Valencia

Di Maria

Depay

Sanchez

Cavani

Passande att Sancho blir just (enligt Sport1) spelare nummer sju efter Ronaldo som kommer bära det legendariska numret. Sancho har alla förutsättningar att bära upp numret och göra ett enormt avtryck i Manchester United. Premier League-fansen har verkligen något att se fram emot. Viel Spaß!