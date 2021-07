Malmö FF’s nya försvarsgeneral

Twitter: @Keven_Bader

Mycket BL-export just nu. Tidigare i veckan bekräftade Dortmund och Manchester United att Jadon Sancho kommer gå till den engelska storklubben. Nu har Malmö FF värvat den rutinerade försvararen Niklas Moisander som så sent som i maj spelade i den klassiska klubben Werder Bremen.

Sommaren 2016 värvade Werder Bremen den finska försvararen Moisander från Sampdoria. Ett par kritiska röster hördes kring nyförvärvets längd (1,83). Bremen hade nämligen en historik av att ha långa mittbackar:

Naldo 1,98 meter

Mertesacker 1,98 meter

Vestergaard 1,99 meter

Moisanders svar på kritiken var att han kompenserar för sin längd med sitt spelsinne. En av Moisanders spetskvalitéer är just hans spelsinne som hjälper honom vara på rätt plats vid rätt tidpunkt. En annan kvalité han besitter är hans ledaregenskaper. Detta låg till grund för att han blev kapten i Werder Bremen. Moisander var tydlig med att han är en ledare redan från start:

Under fjolårssäsongen blev det som bekant mindre speltid för Moisander på grund av hög konkurrens i Bremens trupp. Men när han behövdes klev han fram, såsom i cupspelet. Moisander spelade samtliga minuter och laget tog sig hela vägen till semifinal. Under ordinarie tid släppte Bremen inte in något mål under cupspelet. De två mål som klubben släppte in kom på övertid mot RB Leipzig i semifinalen. Matchen slutade 2:1 till RBL efter att Emil Forsberg stod för det matchavgörande målet i den 120:e minuten.

Jag tycker att MFF ska vara väldigt nöjda med att ha värvat en sådan rutinerad och bra försvarare på fri transfer. Ja, han fyller 36 år i september, men jag är säker på att han håller nivån ett par år till.