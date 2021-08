Sårbart Bayern München – konkurrenterna rustar upp rejält

Twitter: @Keven_Bader

Nu ska äntligen Bundesliga kicka igång. I detta blogginlägg skriver jag om ett par stora utropstecken och frågetecken inför säsongen. Dessutom ger jag er mitt tabelltips.

10:e RAKA LIGATITELN?

Bayern München har lyckats med bedriften att vinna 9 raka ligatitlar i Tyskland. Förra säsongen bröt Robert Lewandowski dessutom Gerd ”der Bomber” Müllers nästan 50 år gamla målrekord (Gerd Müller gjorde 40 mål säsongen 71/72 – Lewy gjorde 41 mål).

All 41 of Robert Lewandowski's record breaking goals 🤯



Frågan är om FCB kan lyckas knipa den tionde raka ligatiteln med sin nya tränare Julian Nagelsmann. Under sommaren har Bayern tappat flera tongivande spelare:

David Alaba

Jerome Boateng

Javi Martinez

En spelare som kommer att behöva axla en nyckelroll i Bayern Münchens trupp är nyförvärvet Dayot Upamecano. Upamecano kommer tillsammans med landslagskamraterna Lucas Hernandez och Benjamin Pavard utgöra en stor del av FCB’s försvarslinje. Bayern har också värvat följande spelare:

Omar Richards (vänsterback från Reading, fri transfer)

Sven Ulreich (målvakt från Reading, har spelat tidigare i FCB, fri transfer)

Det som talar för att Bayern München vinner sin 10:e raka ligatitel är att laget besitter en enorm spetskvalité och att de på pappret har den starkaste elvan. Bayern har däremot inte bredden. Skulle flera spelare vara skadade samtidigt kommer Bayern München få enorma problem, vilket är något vi har fått bevittna de senaste veckorna:

Hernandez (skadad – missar ligastarten)

Tolisso (tillbaka i lagträningen efter corona)

Davies (tillbaka i lagträningen efter skada)

Süle skadad (osäker till spel – ryggproblem)

Roca skadad (skadad – missar ligastarten)

Coman (tillbaka i lagträningen efter skada)

Pavard (skadad – missar ligastarten)

Denna skadesituation har lett till att Bayern inte lyckats uppnå några smickrande resultat under försäsongen:

3:2 förlust mot Köln

2:2 mot Ajax

2:0 förlust mot Gladbach

3:0 förlust mot Napoli

Jag tvivlar inte på Bayerns kvalité men känner en osäkerhet kring deras lagbygge i stort. Jag skulle inte bli så förvånad om FCB misslyckas med att vinna titel nummer 10. Favoritskapet ligger dock som vanligt hos storklubben. Förväntningarna från både styrelsen och fansen är att man ska vinna alla inhemska titlar och gå långt i Champions League.

STORSATSNINGEN I LEIPZIG

En klubb som verkligen har varit aktiv under sommarens transferfönster är RB Leipzig. I våras blev det klart att mittbacken Upamecano (42,5 miljoner €) lämnar klubben för att ansluta till Bayern München. Därefter blev det också officiellt att hans mittbackskollega Konaté (40 miljoner €) går till Liverpool. Två tunga tapp, men RBL har inte hållit igen utan i stället återinvesterat inkomsterna i flera lovande och duktiga spelare:

Josko Gvardiol (19-årig försvarare från Dinamo Zagreb, 18 miljoner €)

Mohamed Simakan (21-årig försvarare från Straßburg, 15 miljoner €)

Brian Brobbery (19-årig anfallare från Ajax), fri transfer)

André Silva (25-årig anfallaren från Eintracht Frankfurt, 23 miljoner €)

Just den sistnämnde, Silva, är verkligen ett grymt nyförvärv för RBL. Det är just en sådan spelare som RB Leipzig har saknat efter att Timo Werner lämnade klubben förra sommaren. Under fjolårssäsongen var kaptenen Marcel Sabitzer lagets bästa målskytt i ligaspelet med sina åtta mål. Ett tydligt underbetyg för anfallarna Poulsen (5 mål), Sörloth (5 mål) och Hwang (0 mål). Förra säsongen gjorde André Silva hela 28 ligamål för Eintracht och nu hoppas RB Leipzig att han når samma höjder även denna säsong.

Det kommer också bli spännande att se vad RB Leipzigs nya huvudtränare Jesse Marsch kommer åstadkomma. Förutsättningarna är goda då Marsch redan har en lång historik inom RB-koncernen:

Huvudtränare för New York Red Bull (2015 till 2018)

Assisterande tränare till Ralf Rangnick i RB Leipzig (2018 till 2019)

Huvudtränare för Red Bull Salzburg (2019 till 2021)

DET NORSKA UNDRET

När man pratar om Dortmund ligger ofta strålkastarljuset på Erling Haaland. Anfallaren har lyckats med att göra 60 mål och 15 assist på 60 (!!) tävlingsmatcher för BVB. Den 21-årige norrmannen har verkligen levererat.

Den stora följetongen har annars gällt Jadon Sanchos framtid. Den engelska yttern har slutligen lämnat Dortmund efter ett par väldigt lyckade säsonger. Tungt tapp för Dortmund, men klubben har sedan tidigare många lovande spelare i truppen och har dessutom värvat in anfallaren Donyell Malen från PSV. Malen är ingen direkt ersättare till Sancho men han kommer passa perfekt in i den nye tränaren Marco Roses spelstil. Rose tycker nämligen om att spela med två anfallare på planen, så Malen kommer bli en perfekt lekkamrat till Haaland.

Dortmund har också värvat in den 23-årige målvakten Gregor Kobel från Stuttgart för 15 miljoner €. En bra värvning då klubben har haft en hel del frågetecken kring de tidigare målvakterna Bürki och Hitz.

Som vanligt har BVB också plockat in två stora löften:

Soumaïla Coulibaly (17-årig försvarare från PSG, fri transfer)

Abdoulaye Kamara (16-årig mittfältare från PSG, fri transfer)

Marco Rose har en stark trupp till sitt förfogande. Det stora orosmolnet är dock försvaret som inte har varit så stabilt under de senaste åren. Under försäsongen har dessutom nästan samtliga mittbackar varit borta på grund av skador:

Mats Hummels

Dan-Axel Zagadou

Soumaïla Coulibaly

I nuläget är endast A-lagsmittbacken Manuel Akanji tillgänglig. Mittbackarna Lennard Maloney och Antonios Papadopoulos har fått hoppa in från BVB II.

Tre spelare som jag ser extra mycket fram emot att följa under kommande säsong är Jude Bellingham (18 år), Giovanni Reyna (18 år) och Youssoufa Moukoko (16 år). De två förstnämnda lär få spela stora roller i Roses bygge och Moukoko kommer nog delta en hel del i sin andra säsong för Dortmunds A-lag.



UTMANARNA

De tre ovanstående toppklubbarna är enligt mig gjutna i toppskiktet av ligatabellen. Enligt mig kommer sannolikt följande klubbar ligga strax bakom:

Gladbach

Bayer Leverkusen

Wolfsburg

Alla dessa tre klubbar har nya tränare (precis som alla andra toppklubbar i Tyskland) och intressanta trupper.

Det finns en osäkerhet i Gladbach som kretsar runt flera av deras nyckelspelares status. Många spelare, såsom Ginter och Zakaria, har ryktats bort från BMG. I skrivande stund är inget klart, men dessa frågetecken gör det inte lätt för nya tränaren Hütter att bygga ett starkt och slagkraftig lag inför kommande säsong.

Bayer Leverkusen har anställt tränaren Gerardo Seoane. Schweizaren tränade senaste Young Boys och har nu som mål att lyfta B04 till en CL-plats. Klubben sålde nyligen yttern Leon Bailey till Aston Villa. Det var en bra affär för samtliga parter. I truppen har Seoane redan ett flertal offensiva pjäser som han kan ersätta Bailey med, till exempel Diaby, Amiri eller supertalangen Florian Wirtz.

I försvaret har Leverkusen värvat in den före detta Hammarby-spelaren Odilon Kossounou. Han lär med största sannolikhet spela de första ligamatcherna då mittbacksklippan Edmond Tapsoba är skadad. B04 har också värvat in vänsterbacken Mitchel Bakker från PSG.

Mark van Bommel har återvänt till Bundesliga. Den före detta hetsige mittfältaren är nu tillbaka på tysk mark, men denna gång som huvudtränare för Wolfsburg. Försäsongen har varit tuff, men laget besitter sedan tidigare mycket kvalité. Wolfsburg har också varit aktiva under sommaren och värvat in försvararen Sebastiaan Bornauw från Köln och skyttekungen från U21-EM Lukas Nmecha från Manchester City. De stora utropstecknen, just nu, är att laget har fått behålla nyckelspelarna Wout Weghorst (klubbens målkung) och Maxence Lacroix (försvarsklippan i laget). Det är dock långt ifrån säkert att båda dessa två kommer vara kvar i klubben när fönstret stängs i slutet av augusti. Weghorst har länge varit öppen med sin kärlek till Premier League och Lacroix har sagt att han gärna vill gå till RBL.

HÅLL UTKIK EFTER…

…Union Berlins fortsatta resa med tränaren Urs Fischer. Klubben har under sina två säsonger i Bundesliga bjudit på starka resultat. I fjol lyckades man dessutom nå en ECL-plats.

…Hertha Berlins nysatsning med den beryktade sportchefen Fredi Bobic. Bobic som tidigare lyfte Eintracht Frankfurt har nu gått till Hertha för att hjälpa dem nå nästa nivå. Laget har värvat in profilerna Kevin-Prince Boateng och Stevan Jovetic. Dessutom har de fått in den spelskicklige mittfältaren Suat Serdar från Schalke.

…nykomlingen Greuther Fürths andra säsong i Bundesliga. I den sista omgången av 2.Bundesliga förra säsongen lyckades kaptenen Branimir Hrgota säkra en BL-biljett med klubben. Fürth har den näst lägsta genomsnittsåldern (23,8) i Bundesliga denna säsong – endast VFB Stuttgart (23,6) har lägre.

…Joakim Nilssons andra säsong i Bundesliga med Arminia Bielefeld. Den svenska mittbacken har sedan ankomsten varit en viktig pjäs i Bielefeld och kommande säsong lär han ta ännu mer ansvar.

OMGÅNG 1 I BUNDESLIGA

MITT TABELLTIPS

RB Leipzig Bayern München Dortmund Gladbach Bayer Leverkusen Wolfsburg Freiburg Hertha Berlin Union Berlin Hoffenheim Augsburg Eintracht Frankfurt Stuttgart Mainz Arminia Bielefeld Greuther Fürth Köln Bochum

Hur ser ditt tabelltips ut?

Ni får gärna ladda upp inför ligastarten med ett nytt avsnitt av podcasten ”Stammplatz” – en podd om tysk fotboll. God lyssning: