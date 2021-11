Efter debaclet - Haalands comeback ger Dortmund hopp

Twitter: @Keven_Bader

Dortmunds Champions League-säsong tog slut i onsdags när laget åkte på en ordentlig käftsmäll när de mötte Sporting Lissabon. Marco Roses manskap var tvungna att vinna för att ha chansen att få en CL-slutspelsbiljett, men i stället förlorade BVB med 3:1 mot Sporting. Ett oerhört tungt slag för Dortmund som hade siktet inställt på att avancera från gruppspelet.

Nu får ”Schwarz-Gelben” sätta nya mål i vårens Europa League-slutspel.

ÖVERRASKANDE COMEBACK

Något som lär lyfta BVB-fansens humör är att deras anfallsstjärna, Erling Haaland, överraskande nog är tillbaka i matchtruppen inför dagens ligamöte. I mitten av oktober åkte Haaland på en muskelskada och därefter en höftskada. Det mesta pekade på att anfallaren inte skulle kunna spela något mer under kalenderåret 2021, vilket även hans far, Alf-Inge, trodde:





”Det är en bonus om han (Haaland) spelar ett par matcher innan jul.”

Nu, efter knappa fyra veckor, är Haaland tillbaka i Dortmunds matchtrupp. Väldigt positiva nyheter för BVB som har ett par riktigt viktiga matcher framför sig. Idag ställs Dortmund mot ligasexan Wolfsburg och nästa lördag tar BVB emot Bayern München, ett riktigt toppmöte. I nuläget skiljer det endast ett poäng mellan Bayern München och Dortmund.

STORMIGA VECKOR I MÜNCHEN

Som vanligt är Bayern München stora favoriter, oavsett motstånd, men det ska sägas att klubben har haft ett par turbulenta veckor, både på och utanför planen. Förra fredagen förlorade FCB överraskande nog mot Augsburg. Samtidigt har det varit stora diskussioner utanför planen när det gäller vaccinationsgraden i spelartruppen (länk) och kaoset under torsdagens årsmöte.

Under veckan blev det även bekräftat att Joshua Kimmich och Choupo-Moting har testats positivt för corona och därmed kommer att missa ”Der Klassiker” mot Dortmund nästa helg. Extremt tungt tapp för Bayern München, speciellt när det gäller Kimmich då han tillsammans med Leon Goretzka är den givna mittfältsduon. Julian Nagelsmann kan inte heller ta in sin gamle lagkapten Marcel Sabitzer som har dragit på sig en muskelskada. I stället lär antingen Corentin Tolisso, Marco Roca eller Jamal Musiala kliva in bredvid Goretzka. Vi får se vad Nagelsmann väljer i slutändan, men först och främst ska vi luta oss tillbaka och njuta av en fin BL-helg: