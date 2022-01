Bättre siffror än både Klopp och Tuchel

Twitter: @Keven_Bader

Förra säsongen lyckades han med ”The Great Escape” och nu har han bättre siffror än båda sina ”mentorer” Jürgen Klopp och Thomas Tuchel. Den danske 42-årige tränaren Bo Svensson har på kort tid gjort sig ett namn i tysk fotboll efter att ha tagit Bundesliga med storm.

INTÅGET

Hösten 2020 var en riktigt mörk höst för Mainz. Laget hade bara tagit en enda ligaseger i de inledande 14 matcherna och allt pekade på att de skulle åka ur Bundesliga när vinteruppehållet startade säsongen 20/21.

Den 4:e januari 2021 kom Mainz hjälte, Bo Svensson. Ett välbekant ansikte för klubben då han tidigare har spelat i A-laget och dessutom startade sin tränarkarriär i klubbens ungdomsled. Det var dock enligt många en rejäl chansning då dansken endast hade tränat ett A-lag tidigare, FC Liefering. Det vill säga Red Bull Salzburgs farmalag i den österrikiska andraligan. Kritikerna fick dock väldigt snart inse att de hade fel. En av ändringarna som Svensson gjorde direkt var att justera formationen till en 3-4-1-2 uppställning för att stärka försvaret som tidigare hade läckt som ett såll. Detta visade sig vara ett magiskt drag. Under vårens 20 ligamatcher släppte Mainz endast in 25 mål. Det var bara tre klubbar som släppte in färre mål:

Wolfsburg (22)

Bayern München (23)

RB Leipzig (23)

Även slutresultaten gick Svenssons väg.

Sammanlagt blev det 33 poäng på 20 matcher, vilket resulterade i att Svensson hade lyckats med det ”omöjliga”, nämligen att säkra ett nytt kontrakt i Bundesliga. Tidigare hade aldrig ett lag i Bundesliga säkrat ett nytt kontrakt efter en sådan dålig säsongsinledning som Mainz (6 poäng på 14 matcher).

MENTORER

Bo Svensson har inspirerats väldigt mycket av sina två före detta tränare, Jürgen Klopp och Thomas Tuchel.

Svenssons första säsong i Mainz (07/08) var Jürgen Klopps sista i klubben. Trots den knappa tiden ihop skapades ett starkt vänskapsband mellan dem. Den före detta Mainz-presidenten, Harald Strutz, berättade i en intervju med Sport1 att Klopp redan då sa till honom att Svensson en dag kommer vara A-lagstränare för klubben (Mainz).

Under Svenssons sista år som spelare hade han Tuchel som tränare. När Tuchel lämnade Mainz våren 2014 la också Svensson skorna på hyllan för att börja sin tränarkarriär i Mainz ungdomsled för att sedan gå till FC Liefering 2019.

Efter knappa året i Mainz har Svensson nu bättre genomsnittspoäng än både Klopp och Tuchel.

Bo Svensson 1,62 poäng i snitt (Sammanlagt 39 tävlingsmatcher i Mainz)

Jürgen Klopp 1,52 poäng i snitt (269 tävlingsmatcher i Mainz

Thomas Tuchel 1,42 poäng i snitt (182 tävlingsmatcher i Mainz)

Som ni ser är det inte fullt rättvist att jämföra herrarna mot varandra då de skiljer sig en hel del från antal matcher, men detta är i alla fall en indikator på att Bo Svensson gör ett otroligt imponerade jobb i Mainz 05. Vi får se hur länge Mainz lyckas hålla kvar sin danske tränare. Sportchefen Heidel har varit tydlig med att Svensson har ”total frihet” i Mainz, något som inte många klubbar ger sina huvudtränare. Vi lär nog få se honom i en större klubb i Tyskland inom en snar framtid.