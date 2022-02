Forsberg tillbaka - jakten på Champions League fortsätter

Tysklandsbloggen 09:04

Emil Forsberg har hittills inte spelat under 2022 på grund av en skada, men den svenska landslagsstjärnan är nu tillbaka lagom till stormötet mot Bayern München.

BRUTIT DEN NEGATIVA TRENDEN

Under hösten bjöd RB Leipzig på väldigt varierande resultat, främst negativa. Laget åkte ur Champions League och låg under vinteruppehållet på plats tio i Bundesliga. Nu har dock nya tränaren Domenico Tedesco fått fart på RBL, vilket har lett till fyra raka ligasegrar och därmed endast tre poäng upp till fjärdeplatsen (CL-plats).

Den positiva formen har gett laget självförtroende och någon som verkligen har hittat rätt under Tedesco är nyförvärvet Andre Silva. Anfallaren kom till RB Leipzig i somras och klubben hade stora förväntningar på honom. Under fjolåret gjorde han 28 ligamål för Eintracht Frankfurt och RBL hoppades på att portugisen skulle fortsätta sin målskörd i Leipzig, men så blev inte fallet. Silva gjorde endast tre ligamål i de 14 inledande ligamatcherna. Under Tedescos sex ligamatcher har det däremot redan blivit fem ligamål och en assist för Silvas del.

🎥 @RBLeipzig_EN started off 2022 with a bang, putting FOUR past 1. FSV Mainz 05 💥 pic.twitter.com/nsps6jlBQK — Bundesliga English (@Bundesliga_EN) January 8, 2022

Tedesco har med sin filosofi gett RB Leipzig ett stabilare försvarsspel samt en tydlig plan för hur det offensiva spelet ska vara uppbyggt.

FORSBERGS COMEBACK

Den 18:e december drog Emil Forsberg på sig en lårskada under förlustmatchen mot Arminia Bielefeld och sedan dess har svensken inte spelat. Nu är han dock tillbaka i lagträningen och han ska enligt uppgifter vara tillgänglig i kvällens match mot Bayern München. Vi får se om svensken kan utöka sin målskörd mot Bayern München. Hittills har det blivit två mål mot den tyska giganten. Forsberg är faktiskt den spelare som har gjort flest mål mot FCB i den nuvarande RBL-truppen.

Tidigare i år firade Emil Forsberg sin sjuårsdag i RB Leipzig.

🗓Idag för 7️⃣år sedan skrev Emil Forsberg på för RB Leipzig.



🇸🇪Svenskens siffror i RBL:



🏟239 tävlingsmatcher

⚽️53 mål

🅰️58 assist https://t.co/XMLzqBS7Gs — Keven Bader (@Keven_Bader) January 7, 2022

Foppa har blivit en riktig kultfigur i Leipzig, något som också har blivit tydligt utanför planen. Namnet ”Emil” var nämligen det populäraste namnet bland födda pojkar i Leipzig.

Charlotte und Emil sind die beliebtesten Babynamen 2021: Insgesamt 47 bzw. 62 Mal wählten frischgebackene Leipziger Eltern die Namen für ihr Kind aus. https://t.co/xV56mfPP5a — Stadt Leipzig (@StadtLeipzig) January 6, 2022

Med Forsberg tillbaka i truppen får Tedesco ytterligare ett alternativ. Det har blivit en del rotation för Tedescos del där bland annat den 19-årige offensiva mittfältaren Hugo Novoa har fått chansen från start. Dessutom är den spanska landslagsstjärnan Dani Olmo tillbaka efter en skadefylld höst. Bayern München är dock stora favoriter inför kvällens möte, vilket är förståeligt:

Jag tror samtidigt att RB Leipzig definitivt kan göra det svettigt för de regerande mästarna ikväll med sin nyfunna form och starka matchtrupp.