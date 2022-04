Emil Forsbergs nya roll

Tysklandsbloggen

Igår fick vi återigen se Emil Forsberg hoppa in för Rasenballsport Leipzig när de ställdes mot Atalanta i Europa League-slutspelet (1:1). En företeelse vi har fått se allt mer den senaste tiden. Den svenska landslagsstjärnan har snart varit sju år i den tyske klubben RBL och under pågående säsong har hans roll i laget successivt förändrats.

KONTRAKTSTATUS

För knappt ett år sedan var det mycket skriverier om Emil Forsberg skulle lämna RB Leipzig eller om han skulle förlänga med klubben. Hans dåvarande kontrakt löpte ut sommaren 2022 och Forsberg var tydlig med vad han ville – antingen förlänga eller flytta. Forsberg ville inte påbörja sitt sista kontraktsår utan någon förlängning på bordet. Som bekant kom samtliga parter överens och den 12 maj 2021 skrev Forsberg på ett kontrakt som sträcker sig till 2025.

KULTSPELARE

Den 7 januari 2015 anlände Emil Forsberg till RB Leipzig när klubben spelade i 2.Bundesliga. Den då 23-årige Forsberg klev direkt in i startelvan och spelade nästan samtliga minuter under resterande säsong. Det blev dock inget avancemang till Bundesliga. Foppa fick tillsammans med RBL spela en till säsong i 2BL innan de säsongen 15/16 slutade på en uppflyttningsplats (tvåa i ligan).

Sedan dess har RB Leipzig etablerat sig i Bundesliga och blivit en given toppkandidat och Forsberg har haft en nyckelroll i detta. Kikar vi närmare på RB Leipzigs klubbhistorik (ska sägas att klubben grundades 2009) hittar vi Forsbergs namn ett par gånger:

Flest spelade matcher

Flest gjorda mål

Flest assist

I den nuvarande truppen är det endast Yussuf Poulsen som har varit längre i klubben än Emil Forsberg. Dansken anslöt redan 2013 (!) till RB Leipzig.

Foppa har inte bara gjort avtryck på planen:

Charlotte und Emil sind die beliebtesten Babynamen 2021: Insgesamt 47 bzw. 62 Mal wählten frischgebackene Leipziger Eltern die Namen für ihr Kind aus. https://t.co/xV56mfPP5a — Stadt Leipzig (@StadtLeipzig) January 6, 2022

Namnet ”Emil” var det populäraste namnet bland födda pojkar i Leipzig 2021 – är nog ingen slump.

KONKURRENS

Senare i år fyller Forsberg 31 år, ingen ålder i dagens fotbollsindustri, men med tanke på hans skadehistorik och den ökade konkurrensen ser vi att hans roll i klubben har blivit en annan under säsongens gång. Istället för att vara en given pjäs i startelvan har Forsberg blivit en given inhoppare. Spelare som Dani Olmo (23 år), Christopher Nkunku (24 år) och Dominik Szoboszlai (21 år) konkurrar med svensken om en startplats. En väldigt angenäm situation för tränaren Domenico Tedesco.

Det ska dock sägas att Forsberg, enligt egna uttalande och tysk media, är fortsatt glad i Leipzig. Forsberg uppskattas något enormt av både klubben, staden och den tyska fotbollen i stort, något som han förmodligen värdesätter högt. Trots att det blir mindre speltid för Forsberg skulle jag ändå säga att han är i en rätt så bra sits. Han får regelbundet med speltid i en toppklubb som spelar ute i Europa och han sliter inte ut sig så att han kan fortsätta leverera på den högsta nivån både för klubb och landslag. Självklart vill han säkert spela från start varje match, men i vilken toppklubb i Europa skulle han få den möjligheten? Med det sagt menar jag inte att Foppa kommer bli “lat” i sin nya roll. Han kommer med största sannolikhet fortsätta vara lika ambitiös som tidigare och därmed driva på sig själv och sina lagkamrater till nya mål.

Det återstår att se om Forsberg fullföljer sitt kontrakt till 2025 eller om han vänder hem till Sverige innan dess.