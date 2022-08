Det går inte att parfymera över svettlukt

Viktor Elm

“Det ser ut som världens bästa kantarellställe där borta”. Sportextras Janne Rindstig ger oss en målande beskrivning av Elfsborgs supporterskara i bortamatchen mot IFK Värnamo. Intresset för Allsvenskan känns oerhört stort. I Värnamo likväl som i Mjällby kläddes arenorna till stor del i både hemmalagets och bortalagets färger. Supportrarna gör fotboll till den fest som den förtjänar att vara och så här i pandemins eftermäle inser man även effekterna hos spelarna när publiken är på topp. För visst är fotbollen bättre nu? Visst presterar lagen bättre när det är publik på plats? När jag sprang ut i Norrköping vid första matchen i juni 2020 inför tomma läktare kändes det som att man skulle göra ännu ett träningspass på en halvtråkig men denna gång rätt maffigt omringad konstgräsplan. Man hörde sina egna andetag och om uppvärmningarna inför match normalt sett är ganska tråkiga och jobbiga så var det gånger 1000 utan publiken (hoppas publiken kan inse den påverkan de har redan under uppvärmningen och att fler kan se till att vara på plats redan då!). När domaren blåste igång matcherna under pandemin kunde man visserligen höra varandra och hjälpa varandra verbalt på ett bra sätt, men den där sista lilla tändningen och skärpan tror jag saknades när publiken uteblev. Det sjuka är hur snabbt man vande sig vid tystnaden. Efter fem omgångar var det normalt! Tråkigt men normalt. Därför är det så kul att se så mycket bortasupportrar på plats på arenor runt om i landet då man själv vet vad det betyder för spelarna.

Matchen mellan Värnamo och Elfsborg var egentligen Elfsborgs rakt igenom. Men återigen visas betydelsen av att vara inne i ett flyt när resultatet i matchen fastslås. Antonssons form och flyt lever just nu sitt eget liv. Eftersom jag känner honom och har spelat med honom så vet jag att med det självförtroende han har nu så är han ruskigt farlig. Jag anser att det inte är någon annan anfallare i Allsvenskan som har samma förmåga som Antonsson att snabbt hitta en bra löpväg, sprinta in i den i precis rätt tillfälle och på så vis ge sig själv bra lägen att göra mål. Han är smart och löpvillig och ställer till det för de flesta backlinjer när han är i nuvarande form. Dessutom är ju hans avslut just nu av väldigt hög kvalitet. Några som inte är inne flytet just nu är Elfsborg. Trots en bra prestation kan de inte vinna den här matchen heller. Men som jag skrev förra veckan; när det lossnar kommer det att lossna rejält. Den kvaliteten finns i laget.

Spännande på förhand denna omgången var så klart matchen mellan Norrköping och AIK. Skulle Norrköping kunna hitta rätt igen efter många poängtapp och halvtaskiga prestationer? Skulle AIK uppvisa något nytt efter tränarbytet eller skulle det bara kännas som att svettlukten parfymerats över (alla vet att försöker man parfymera över svettlukt stinker det dubbelt)? Med det tempot AIK drog igång och med det sätt Bahoui visade vägen vill jag påstå att det fanns något annat där en innan. Frågan är om det var en engångsföreteelse eller om Goitom kan få fart på laget över tid. För man vet ju själv hur det har blivit när en tränare har fått gå och en ny kommer in. Alla spelare ges en ny chans (åtminstone tror man det). Det löps, det krigas och det som är nytt ger ofta en injektion för stunden. Tills en “förstaelva” återigen satt sig. Då brukar effekten avta. Jag minns mitt sista år i AZ. Marco Van Basten kom ny som tränare. Jag hade åren innan spelat i princip varenda match men nu märkte jag från dag ett att jag kommer inte vara med. A-laget (förstaelvan) tränade för sig vid många tillfällen och vi andra höll till på andra planhalvan och tittade med längtan i blicken mot “elvan”. En sådan definitiv indelning har jag sagt till mig själv att jag aldrig ska göra om jag blir tränare. Vad hände då? Jo Van Basten tappade resten av gruppen väldigt snabbt och om ett lag ska prestera över tid så vet jag av erfarenhet att alla i truppen kommer att behövas på ett eller annat sätt. Därför vet jag också att när det sen kom en ny tränare till AZ så började resten av truppen att leva igen och prestationerna blev avsevärt mycket bättre tills det att allt “satt sig” igen. En tränares största och svåraste uppgift måste vara att hålla uppe nivån varenda jäkla dag, varenda träningspass och även ha förmågan att motivera de spelare som inte är närmst elvan. Med den lilla anekdoten sagd så blir det intressant att se AIK i matcherna framöver. För i denna första match såg det rappt ut och spelglädjen lös igenom.

Om man har en fetisch för kanonskott kan man kika på matchen mellan Sundsvall och HIF. Där small det ordentligt några gånger. Då jag kikade på Norrköping mot AIK såg jag inte mycket av matchen men när man går in och kikar på höjdpunkterna utbrister man “oh j****r” för sig själv inte bara en gång utan flera. Snygga mål och några andra riktiga kanoner. Ångesten i ett bottenmöte är annars total. Tyvärr har man spelat sådana matcher och man vet att det är så oerhört viktigt att INTE förlora. Ofta blir det lite krampaktigt spel och i slutändan är det laget som vågar lite mer som brukar vinna de där matcherna. Om ni mot förmodan vill se en match där ingen vågar något alls och livsmusten sugs ur er kan ni kika på KFF mot AFC från 2019. Förskräckligt! Helsingborg tog hur som helst tre oerhört viktiga poäng i jakten på nytt kontrakt.

I toppen trummar Hammarby och Häcken på. Nya poäng in på kontona och återigen imponeras man av Hammarbys förmåga att skapa målchanser. Känns som de kommer i varannat anfall. Hemma på Tele2 kommer de vara svårslagna. Viktigt för dem att Berisha fick göra två mål och bygga upp självförtroende i just målgörandet. Annars känns han som en person som är rätt nöjd med sig själv och sina fotbollskunskaper vad som än händer. Men målen ska göras. Men som sagt så är det ändå Hammarbys defensiv som blivit bättre under detta år. Det händer inte alls lika många konstiga saker och onödiga baklängesmål som förr. Nu vill man ju se dem i ett toppmöte eller ett derby. OH vilken tur att det är just det i nästa omgång. Spännande!

Häcken krånglar sig förbi ett svårspelat Sirius och Jeremejeff gör mål igen. Med en målgörare i form och med förmågan att ta vinster i slutsekunderna kommer Häcken att vara med in på målsnöret i guldracet. Dock är jag inte säker på att om de kan lyckas behålla Jeremejeff efter denna finfina säsong. Men en sak är jag ändå helt säker på, fotbollsprestationerna blir mycket bättre med en bra publik. Så detta är en hyllning till alla fotbollssupportrar där ute. Tack!

Omgångens “Zidane” – Sundsvalls reduceringsmål påminner väl ändå lite om Zidanes mål mot Leverkusen i CL för många år sedan?

Omgångens “Rätt man på rätt plats” – Ricardo Friedrich stod på helt rätt plats vid flera olika tillfällen mot IFK Göteborg. Avsluten small till men han lyckades få alla på sig (dock var det oerhört nära att M.Berg kunde rulla in en boll när Friedrich halkade). Friedrich har visat sig vara en kanonvärvning!

Omgångens spelare – Som vanligt finns det flera spelare som var grymma och därmed att välja på, men i läget laget var i så är det min absoluta subjektiva åsikt att Nabil Bahoui är omgångens spelare. Fart och fläkt och ett oerhört snyggt avslut vid 3-0 målet.

Återigen, håll det snyggt i kommentarer. Är Ricardo Friedrich Allsvenskans bästa målvakt? Kommer AIK att kunna prestera över tid med nya styret?

/ Viktor