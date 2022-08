Rydström till Malmö?

Viktor Elm

20:e omgången är spelad . Två tredjedelar av Allsvenskan har lagts till handlingarna. Det är nu allvaret börjar på riktigt och alla lag behöver nu i varje match ta poäng. Desperationen hos vissa lag kommer bli tydlig. Nervositeten hos andra kommer skina igenom. Och flytet några lag har kommer bli avgörande. I detta läget är det inte lätt att tippa matchernas utgång eller förutspå en given matchbild. Nu lever Allsvenskan upp på riktigt och alla känslor förstärks. Man vet själv när ens lag har legat i botten och är tvunget att vinna matcher. Ångesten är stor och desperationen vet inga gränser. Ändå måste man fokusera på prestationen mer än resultatet. För utan en bra prestation blir det inte många poäng. Som spelare säger man att man fokuserar på just prestationen och inte tabellen men det är så klart en halvsanning. Man följer varenda match som spelas och hoppas att resultaten ska gå ens väg. Vad händer om det laget förlorar? Vad händer om vi vinner och det laget spelar oavgjort. Man har koll på allt och påverkas mer än man hoppas och tror av medias spekulationer och det vid tidpunkten givna tabelläget. Fotboll är inte bara fotboll utan ett helt Ullared av känslor och mentala utmaningar. Vad jag menar med det får ni själva klura ut. Lite som Guidettis uttalande efter derbyt. Vad menade han egentligen?

MFF vs KFF. Jag har undvikit Kalmar lite initialt här på bloggen då jag anser mig själv vara partisk. Kalmar är ju min förening och trovärdigheten blir alltid ifrågasatt när någon skriver om “sitt eget” lag. Men jag tänkte ändå skriva om matchen mellan Malmö och Kalmar FF. Malmö startade väldigt piggt och satte stenhård press för att få det bolltrillande och skickliga Kalmar att göra misstag. Det lyckades ganska bra och man hade inte varit förvånad om de hade tagit ledningen. Men skärpan i de avgörande momenten saknades och istället ändrades matchbilden efter en stund. Kalmars stabila defensiv (den pratas lite för lite om) ger dem chansen att få komma in i matchen och i slutändan stå där med tre poäng (de kan slåss om fjärdeplatsen). Malmös höga press avtog och Kalmar kunde spela bollen lite enklare till varandra. Trots Malmös press vågar KFF fortsätta att spela sitt kortpassningsspel och det gör ju till slut att Malmö tröttnar. Hade Kalmar ändrat spelsätt och börjat slå längre så hade Malmö vunnit den taktiska matchen och förmodligen stått där med segern. Stor cred till Rydström som ingjutit detta mod hos samtliga spelare. Imponerande! Så klart är det också en enorm ego-boost för Rydström när MFF-supportrarna slänger MFF-halsdukar på honom. Men det är han värd. Han är just nu Allsvenskans bästa fotbollstränare och Malmö hade verkligen behövt Henke Rydström för att återigen bli Allsvenskans bästa fotbollslag. En annan spaning från matchen är att Johan Karlsson känns som en utmärkt värvning. Kvick, frejdig, bollsäker och lojal. Jag ska erkänna att jag hade dålig koll på honom från Sirius-tiden men nu framstår han som en spelare med stor potential. Även förvånande att Kiese Thelin sitter på bänken just i den här matchen. Kalmar släpper inte till mycket centralt och då tvingas motståndarna oftast slå inlägg. IKT kanske är Allsvenskans farligaste huvudspelare så det är svagt coachat om IKT nu var hel och pigg.

Mjällby imponerar! De gör väldigt många bra saker för tillfället och har gjort så under en längre tid. MAIF vet precis vad som gör dem bra och inte för allt margarin i Blekinge skulle de slarva bort några poäng. Defensiven är klockren och mycket tycks styras av duktige spanjoren Carlos Moros Garcia. Lagom elak, bra positionsspel och en pådrivare. Dock får han väldigt mycket hjälp av sina medspelare och framför allt då sina mittfältare. Gustafson och Gustavsson gör sällan avkall på det enorma jobb som i folkmun kallas “ge allt för laget” (dessutom är de båda rätt bra framåt). Jag vet själv att i vissa matcher som mittback så kände man sig som kungen på plan. SHIT VAD BRA JAG ÄR! Man satte varenda fot rätt och kände att man glänste. I efterhand kunde man inse att det var en modifierad sanning. Mittfältarna framför hade gjort ett sådant hästjobb att jag som mittback bara behövde ta enkla beslut och därmed kunna göra en bra match. Med andra ska Moros Garcia var väldigt tacksam gentemot sina ivriga mittfältare. Varför var Danielsson så bra när DIF tog SM-guld? Jo bland annat för att han hade Karlström framför sig.

Sundsvall är ute! Övriga superettanlag kan redan nu börja planera resan till Medelpad. Laget är för svagt och de visade detta återigen när de förlorade ännu ett bottenmöte. Synd men sant.

Svängigt derby. Jag tycker det är kul med Guidetti tillbaka i Sverige och i Allsvenskan. Han gör mål. Han firar. Han säger märkliga saker. Han kryddar upp tillvaron för oss fotbollstittare. Ibland skrattar man gott och ibland blir man lite inspirerad. Anyway, starkt av Hammarby att plocka ett bortapoäng på gräs mot ett bra motstånd (lite liknande som mot IFK Göteborg här om veckan). Jag väljer att se det så. I ett derby på Friends gäller AIK alltid som favorit och eftersom Hammarby är ett väldigt tydligt konstgräslag smakar sådana här poäng extra fint. Sett till att AIK dessutom två gånger om hade ledningen var det starkt av Hammarby att greja en pinne. Hammarby har det där lilla flytet som kan leda långt i guldstriden. Plockar man poäng och till och med vinner svåra bortamatcher (IFK och AIK) så ser det bra ut. Hemma vinner de just nu tämligen enkelt. Precis som Häcken som pulveriserade Värnamo. Det kommer bli en magisk avslutning på den här Allsvenskan. Håll i er och njut för det är tio omgångar kvar.

Omgångens “vilken jäkla frispark” – Ondrejkas frispark påminde om en lyckad Ronaldo-frispark. Vilket löd i dojan!

Omgångens “pustar ut” – Djurgårdens virriga avslutning mot Elfsborg var inte kul att se. Om man inte kan stänga en 2-0 ledning bättre kanske man bör vara lite orolig.

Omgångens spelare – Gillar Simon Gustafssons spel. Han har ett hotande passningsspel som är vägvinnande. Två assist mot Värnamo och ofta farlig.

Nu längtar vi redan till nästa omgång. Håll kommentarerna snygga. Vad tänker ni om Rydström i Malmö eller AIK? Passar han där? Kan AIK vara med i toppstriden eller går lag som IFK Göteborg och Kalmar till och med förbi dem?

// Viktor